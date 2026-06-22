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తెలుగు రాష్ట్రాల వెదర్ రిపోర్ట్
23-06-2026 ఏపీ వెదర్ రిపోర్ట్
AP weather Report
వాతావరణం: పగలు, రాత్రి సమయాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది.
రాత్రి వేళల్లో వర్షం పడే అవకాశం (65%) ఎక్కువగా ఉంది.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
తేమ, గాలి: తేమ శాతం 53% గా ఉంటుంది, గాలి పడమర దిశ నుండి గంటకు 10 మైళ్ల వేగంతో వీస్తుంది.
తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్
Telangana Weather
వాతావరణం: పగటిపూట ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉండగా, రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే
అవకాశం (65%) ఉంది.
నైరుతి రుతుపవనాల విస్తరణ కారణంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు కూడా ఉన్నాయి.
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 34°C మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C గా ఉండే అవకాశం ఉంది.
తేమ, గాలి: వాతావరణంలో తేమ శాతం 61% గా ఉంటుంది
పడమర దిశ నుండి గంటకు 10 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.
నాకు అలాంటి ఆలోచనలు వస్తున్నాయి, నన్ను ఎవరో ఒకరు కాపాడండి: నటి గాయత్రి గుప్త ఎమోషనల్ వ్యాఖ్యలు
ఒత్తిడి.. డిప్రెషన్. ఈ సమస్య కొంతమందిని వేధించే విపరీతమైన సమస్య. దాని నుంచి కొంతమంది బైటపడి హాయిగా జీవిస్తుంటారు. మరికొందరు సతమతమవుతూ తీవ్రమైన మనోవ్యధను అనుభవిస్తుంటారు. అట్లాంటి దారుణ స్థితిలోకి వెళ్లిపోయినట్లు నటి గాయత్రి గుప్త తన ఇన్ స్టాగ్రాం పేజీలో చెపుతూ ఉద్వేగానికి లోనయ్యింది. ఆమె మాట్లాడుతూ... నాకు ఈమధ్య తరచూ చావు ఆలోచనలు వస్తున్నాయి. చనిపోదామని అనిపిస్తోంది. నన్ను ఎవరో ఒకరు ఖచ్చితంగా కాపాడాల్సిందే. ఆత్మహత్య ఆలోచనలు నాలో విపరీతంగా వస్తున్నాయి.
Chiranjeevi'158: ఫస్ట్ షెడ్యూల్ ముగిసిన చిరంజీవి 158 చిత్రం
మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్ వస్తోన్న చిత్రం షూటింగ్ హైదరాబాద్ కు దూరంగా జరుగుతోంది. తాజాగా ఓ వీడియోను దర్శకుడు విడుదల చేశారు. స్టార్ట్ యాక్షన్ ఆయన మానిటర్ చూస్తూ, అనగానే.. రయ్ మంటూ జీప్ లు, బైక్ లు పరుగెడుతుంటాయి. ఆ వెంటనే క్రేన్ లతోనూ, మరోవైపు జీపులతో కెమెరామెన్ లు షూట్ చేస్తుంటారు.
NBK112: నారా లోకేష్ అతిథిగా నందమూరి బాలకృష్ణ 112 చిత్రం
Tej Sajja: హనుమంతుడు నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ : సాయి దుర్గ తేజ్
హీరో తేజ సజ్జ సెన్సేషనల్ బ్లాక్బస్టర్ హనుమాన్. ప్రశాంత్ వర్మ దర్శకత్వంలో ప్రైమ్షో ఎంటర్టైన్మెంట్స్ పై కె.నిరంజన్ రెడ్డి నిర్మించిన ఈ సినిమా 2024లో విడుదలై రికార్డ్ బ్రేకింగ్ కలెక్షన్స్ తో పాన్ ఇండియా ఘన విజయాన్ని సాధించింది. ఈ చిత్రాన్ని జూన్ 25న 3Dలో గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ 3D ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు. సుప్రీం హీరో సాయి దుర్గ తేజ్ ఈ వేడుకకు ముఖ్య అతిధిగా హాజరయ్యారు.
Allani Sridhar: పిల్లల సినిమాలులేవనే బాధ వుంది;.ఏఐ టెక్నాలజీ 24 క్రాఫ్ట్స్ని కిల్ చేయదు : అల్లాణి శ్రీధర్
ఏఐ స్టూడియోస్ పెట్టి కొన్ని సినిమాలు చేస్తున్నాను. ప్రముఖ వ్యక్తి బయోపిక్ చేస్తున్నాము. ఒక పెద్ద కంఎనీతో కలిసి పని చేస్తున్నాను. అది అధికారికంగా వాళ్ళు ఎనౌన్స్ చేస్తారు అని కొమరం భీమ్ ఫేమ్ దర్శకుడు అల్లాణి శ్రీధర్ అన్నారు. జూన్ 24న అల్లాణి శ్రీధర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా లింఛాంబర్లో మీట్ ది ప్రెస్ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసింది.