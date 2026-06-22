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Written By సెల్వి
Last Updated : Monday, 22 June 2026 (20:07 IST)

తెలుగు రాష్ట్రాల వెదర్ రిపోర్ట్

AP weather Report
BY: సెల్వి
Publish: Mon, 22 Jun 2026 (20:04 IST) Updated: Mon, 22 Jun 2026 (20:07 IST)
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AP weather Report
23-06-2026 ఏపీ వెదర్ రిపోర్ట్
 
వాతావరణం: పగలు, రాత్రి సమయాల్లో ఆకాశం సాధారణంగా మేఘావృతమై ఉంటుంది. 
 
రాత్రి వేళల్లో వర్షం పడే అవకాశం (65%) ఎక్కువగా ఉంది.  
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 36°C, కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 28°C గా నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
 
తేమ, గాలి: తేమ శాతం 53% గా ఉంటుంది, గాలి పడమర దిశ నుండి గంటకు 10 మైళ్ల వేగంతో వీస్తుంది.  
 
తెలంగాణ వెదర్ రిపోర్ట్ 
Telangana Weather
Telangana Weather
వాతావరణం: పగటిపూట ఉరుములతో కూడిన జల్లులు పడే అవకాశం ఉండగా, రాత్రి వేళల్లో తేలికపాటి వర్షం కురిసే 
 
అవకాశం (65%) ఉంది.
 
నైరుతి రుతుపవనాల విస్తరణ కారణంగా పలు జిల్లాల్లో భారీ వర్షాల హెచ్చరికలు కూడా ఉన్నాయి.  
 
ఉష్ణోగ్రతలు: గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత 34°C మరియు కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత 26°C గా ఉండే అవకాశం ఉంది.  
 
తేమ, గాలి: వాతావరణంలో తేమ శాతం 61% గా ఉంటుంది 
 
పడమర దిశ నుండి గంటకు 10 మైళ్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయి.  
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సెల్వి

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