  andhra pradesh : jana sena party mla arava sreedhar resigns as janasena whip after meeting pawan kalyan
Written By ఠాగూర్

జనసేన విప్ పదవికి రాజీనామా చేసిన రైల్వే కోడూరు ఎమ్మెల్యే

Publish: Sat, 23 May 2026 (16:03 IST)
రైల్వే కోడూరు జనసేన పార్టీ ఎమ్మెల్యే అరవ శ్రీధవర్ తన శాసనసభ విప్ పదవికి రాజీనామా చేశారు. శనివారం పార్టీ అధినేత పవన్ కళ్యాణ్‌తో భేటీ అయిన ఆయన తన రాజీనామా పత్రాన్ని అందజేశారు. కేవలం వ్యక్తిగత కారణాలతోనే తన పదవికి రాజీనామా చేస్తున్నట్టు అందులో పేర్కొన్నారు. 
 
ఇటీవల అరవ శ్రీధర్‌పై రైల్వే కోడూరుకు చెందిన ఓ మహిళా ఉద్యోగి తీవ్ర ఆరోపణలు చేసిన విషయం తెల్సిందే. ఈ వివాదం కారణంగా పార్టీ కార్యక్రమాలకు ఆయన గత కొంతకాలంగా దూరంగా ఉంటున్నారు. ఈ వ్యవహారంపై విచారణ జరిపేందుకు పార్టీ ముగ్గురు సభ్యులతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటుచేసింది. ఈ కమిటీ ముందు విచారణకు హాజరైన అరవ శ్రీధర్ తన వాదనను వినిపించారు. 
 
అయితే, ఆరోపణలు చేస్తున్న సదరు మహిళా ఉద్యోగి సోషల్ మీడియాలో వరుసగా వీడియోలు పోస్టు చేస్తూ తన వాదనను బలంగా వినిపిస్తున్నారు. ఈ వివాదం కొనసాగుతున్న తరుణంలోనే శ్రీధర్ తన శాసనసభ విప్ పదవికి రాజీనామా చేయడం గమనార్హం. తనపై వస్తున్న ఆరోపణల్లో నెలకొన్న వివాదంపై పవన్ కళ్యాణ్‌కు శ్రీధర్ వివరణ ఇచ్చినట్టు పార్టీ వర్గాలు పేర్కొన్నాయి. అయితే, అరవ శ్రీధర్ స్వయంగా రాజీనామా చేశారా లేదా పార్టీ అధిష్టానం సూచన మేరకు రాజీనామా చేశారా అన్నది తెలియాల్సివుంది. 
నిహాల్, ప్రియా దేశ్ పాగ్, అర్జున్ సిహెచ్, కాజల్ తివారి మెయిన్ లీడ్స్‌లో నటించిన చిత్రం సందిగ్ధం. సంధ్య తిరువీధుల నిర్మాణంలో పార్థసారధి కొమ్మోజు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కింది. విలన్ రోల్ లో తెర చేప ఫేమ్ నవీన్ సంకరపు నటించారు. ఈ మూవీని మే 29న రిలీజ్ చేయబోతోన్నారు. ఈ క్రమంలో శనివారం నాడు ట్రైలర్‌ను రిలీజ్ చేశారు...

ఆన్‌లైన్‌లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.

మనం ఎంటర్‌ప్రైజెస్ ఎల్ఎల్‌పి, సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్లపై అక్కినేని నాగార్జున, సూర్యదేవర నాగ వంశీ నిర్మిస్తున్న చిత్రం 'లెనిన్'. అఖిల్ అక్కినేని, భాగ్యశ్రీ బోర్సే జంటగా నటిస్తున్న ఈ సినిమాకు మురళీ కిషోర్ అబ్బూరు దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రం జూన్ 26న థియేటర్లలో ఘనంగా విడుదల కానుంది.

మెగాస్టార్ చిరంజీవి, దర్శకుడు బాబీ కొల్లి కాంబినేషన్‌ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం ఇటీవలే అన్నపూర్ణ స్టూడియోలో ప్రారంభమైంది. నిన్నటినుంచి రెగ్యులర్ షూటింగ్ మొదలయింది. తొలి షెడ్యూల్‌లో చిరంజీవి, అనస్వర రాజన్‌లపై కీలక టాకీ పార్ట్‌ను చిత్రీకరిస్తున్నారు. కథలో ఈ సన్నివేశాలుచాలా కీలకంగా ఉండబోతున్నాయి.

పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: 'నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. "నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. 'RRR' సమయంలో నా కాలు విరిగింది. 'రంగస్థలం' షూటింగ్‌లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. 'గేమ్ చేంజర్' చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ 'పెద్ది' విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం." అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.