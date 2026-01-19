Mithun Reddy: ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణం-పీవీ మిథున్ రెడ్డి ఈడీకి సమన్లు
ఆంధ్రప్రదేశ్ మద్యం కుంభకోణంలో వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ పివి మిథున్ రెడ్డికి జనవరి 23న ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ (ED) సమన్లు జారీ చేసింది. ఏపీ సిట్ అరెస్టు చేసిన తర్వాత మిథున్ రెడ్డి బెయిల్పై బయటకు వచ్చారు.
ఇటీవల, మాజీ ఎంపీ వి విజయ సాయి రెడ్డికి కూడా జనవరి 22న దర్యాప్తు సంస్థ సమన్లు జారీ చేసింది.
ఎక్సైజ్ పాలసీలో అవకతవకలు, సరఫరాదారుల బలవంతం, డిస్టిలరీలు, పంపిణీదారుల నుండి ముడుపులు వంటి వేల కోట్ల రూపాయల కుంభకోణంపై ఈ కేసు కేంద్రీకృతమై ఉంది. 2025లో జరిగిన కుంభకోణానికి కేంద్ర బిందువైన మద్యం విధాన మార్పులలో ఆర్థిక సంబంధాలలో వీరి పాత్ర ఉన్నాయనే ఆరోపణలపై సిట్ మిథున్ రెడ్డిని అరెస్టు చేసింది. అతను అధికారులను ప్రభావితం చేశారని, సమావేశాలలో పాల్గొన్నారని, రాష్ట్ర ఖజానాకు నష్టం కలిగించే చర్యలకు ఆదేశించారని సిట్ ఆరోపించింది.
సెప్టెంబర్ 2025 చివరిలో, సుమారు 71 రోజుల కస్టడీ తర్వాత ఒక కోర్టు మిథున్ రెడ్డికి బెయిల్ మంజూరు చేసింది. వైఎస్సార్సీపీ నాయకత్వం ఈ ఆరోపణలను రాజకీయ ప్రేరేపితమైనవిగా బహిరంగంగా తోసిపుచ్చింది. ప్రతిపక్ష నాయకుడికి వ్యతిరేకంగా ఈ దర్యాప్తును ఉపయోగించుకుంటున్నారని వాదించింది.
2019- 2024 మధ్య ఏపీఎస్బీసీఎల్ నుండి సరఫరా ఆర్డర్లను పొందేందుకు 16 మద్యం కంపెనీలు లంచాలు చెల్లించాయని సిట్ కనుగొన్న విషయాల నుండి ఈ కేసు బయటికి వచ్చింది. 10,835 కోట్ల విలువైన ఈ కాంట్రాక్టులు, గత ప్రభుత్వం హయాంలో జారీ చేసిన 23,000 కోట్ల పెద్ద సరఫరా ఆర్డర్లో భాగం.