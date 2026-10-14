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  4. Andhra Pradesh local body election 2026: municipal polling on 28 October 2026. Three-phase schedule
Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Wednesday, 14 October 2026 (17:19 IST)

ఏపీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల షెడ్యూల్ రిలీజ్ - 3 దశల్లో పోలింగ్

anil chandra punetta
Written By: ఠాగూర్
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (17:19 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు నోటిఫికేషన్ విడుదలైంది. ఈ ఎన్నికలను మొత్తం మూడు దశల్లో నిర్వహించనున్నారు. ఇందులోభాగంగా, తొలి దశ పోలింగ్ అక్టోబరు 28వ తేదీన, రెండో దశ పోలింగ్ నవంబరు 26వ తేదీన, మూడో దశ పోలింగ్ డిసెంబరు 2వ తేదీన జరుగనుంది. ఈ మేరకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా బుధవారం నోటిఫికేషన్ విడుదల చేశారు. ఈ నోటిఫికేషన్ విడుదలైన వెంటనే రాష్ట్రంలో ఎన్నికల కోడ్ అమల్లోకి వస్తుందని ఆయన తెలిపారు. ఈ ఎన్నికల్లో మొత్తం 13 మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లు, 77 మున్సిపాలిటీలు, 10 నగర పంచాయతీలకు ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. 
 
మున్సిపల్ ఎన్నికల షెడ్యూల్.. 
నామినేషన్ల గడువు: అక్టోబరు 18
ఉపసంహరణ గడువు: అక్టోబరు 21
పోలింగ్‌ తేదీ: అక్టోబరు 28
ఓట్ల లెక్కింపు: అక్టోబరు 30
 
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ..
నోటిఫికేషన్‌: అక్టోబరు 19
నామినేషన్ల గడువు: అక్టోబరు 23
ఉపసంహరణ గడువు: అక్టోబరు 27
ఎన్నికల తేదీ: నవంబరు 3
ఓట్ల లెక్కింపు: నవంబరు 5
 
మూడు విడతల్లో గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికలు..
గ్రామ పంచాయతీలకు మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. నవంబరు 26న మొదటి విడత, 29న రెండో విడత, డిసెంబరు 2న మూడో విడత జరగనున్నాయి. ఎన్నికలు జరిగిన రోజునే ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది.
 
తొలి విడత..
నోటిఫికేషన్‌: నవంబరు 13
నామినేషన్ల గడువు: నవంబరు 17
ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 21
పోలింగ్‌ తేదీ: నవంబరు 26
 
రెండో విడత..
నోటిఫికేషన్‌: నవంబరు 16
నామినేషన్ల గడువు: నవంబరు 20
ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 24
పోలింగ్‌ తేదీ: నవంబరు 29
 
మూడో విడత..
నోటిఫికేషన్‌: నవంబరు 19
నామినేషన్ల గడువు: నవంబరు 23
ఉపసంహరణ గడువు: నవంబరు 27
పోలింగ్‌ తేదీ: డిసెంబరు 2 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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