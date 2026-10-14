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  4. Andhra Pradesh Local Body Elections: Have Rifts Emerged Between Janasena and TDP?
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 14 October 2026 (17:06 IST)

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు: జనసేన-తెదేపా మధ్య లుకలుకలు మొదలయ్యాయా?

Pawan kalyan_Babu
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 14 Oct 2026 (17:08 IST)
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ వచ్చేసింది. ఐతే కూటమి పార్టీల మధ్య సయోధ్య కుదరలేదనే ప్రచారం జరుగుతోంది. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి సీట్ల సర్దుబాటుపై జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ తెదేపా చీఫ్ చంద్రబాబుతో భేటీ వాయిదా పడింది. దీనికి కారణాలు వున్నాయంటున్నారు. జనసేన పార్టీ కోరుతున్న స్థానాలకు సంబంధించి జాబితాను తెదేపాకు పంపించిన తర్వాత జనసేన గెలుపు అవకాశాలున్న ప్రాంతాలను రిజర్వేషన్ ఖాతాలోకి నెట్టేసినట్లు వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. దీనిపై జనసేన నాయకులు గుర్రుగా వున్నట్లు చెప్పుకుంటున్నారు. ఈ కారణం వల్లనే ఉప ముఖ్యమంత్రి, జనసేన అధినేత పవన్ కల్యాణ్ సీట్ల సర్దుబాటుకి సంబంధించి చర్చకు డుమ్మా కొట్టారనే ప్రచారం జరుగుతోంది.
 
మరోవైపు స్థానిక సంస్థలలో తమకు కనీసం 40 శాతం సీట్ల వాటా కావాలంటూ జనసేన నాయకులు పట్టుబడుతున్నారు. గత ఎన్నికల్లో తాము సీట్లు తగ్గించుకుని తీసుకున్నప్పటికీ 100 పర్సంట్ స్ట్రైక్ రేటుతో విజయం సాధించామని గుర్తు చేస్తున్నారు. అందువల్ల స్థానిక సంస్థలలో తమకు 40 శాతానికి తగ్గకుండా సీట్ల కేటాయింపు జరిగి తీరాల్సిందేనని పట్టుబడుతున్నారు. దీనితో తొలిసారిగా తెదేపా చీఫ్ చంద్రబాబు నాయుడు ఒక పార్టీకి కేటాయించాల్సిన సీట్ల వ్యవహారంలో తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నట్లు చెబుతున్నారు.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
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