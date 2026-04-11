ప్రేమజంట వీడియోలు తీసి బెదిరింపులు.. ఏఎస్ఐపై సస్పెన్షన్ వేటు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పల్నాడు జిల్లా మాచర్ల ఏఎస్ఐ శ్రీనివాస్పై సస్పెన్షన్ వేటు పడింది. ఆయనను సస్పెండ్ చేస్తూ ఐజీ సర్వశ్రేష్ఠ త్రిపాఠి ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ప్రేమజంటల వీడియోలు తీసి బెదిరించి వారి నుంచి డబ్బు వసూలు చేస్తున్నట్లు నిర్ధారణ అయింది. తాను తీసిన వీడియోలను చూపించి కోరిక తీర్చాలంటూ యువతులు, మహిళలను శ్రీనివాస్ వేధిస్తున్నట్లు తేలడంతో ఉన్నతాధికారులు చర్యలకు ఉపక్రమించారు. ఏఎస్ఐ నిర్వాకాల వీడియోలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్ అవ్వడం తీవ్ర చర్చనీయాంశమైన సంగతి తెలిసిందే. ఈ అంశం పోలీసు ఉన్నతాధికారుల దృష్టికి వెళ్లడంతో విచారణ జరిపి చర్యలు చేపట్టారు.
మాచర్ల నియోజకవర్గం నియోజకవర్గంలోని పర్యాటక ప్రదేశాలకు ప్రేమికులు ఎక్కువగా వస్తుంటారు. కళాశాల విద్యార్థులు కూడా సరదాగా గడిపేందుకు వస్తుంటారు. వారిని సదరు ఏఎస్ఐ వీడియోలు తీయిస్తూ.. స్టేషన్కు పదండి అంటూ భయపెట్టి నగదు వసూలు చేసేవారు. అంతటితో ఆగక.. తన కోరిక తీర్చాలంటూ యువతులను బెదిరించేవారు.
మాచర్ల మండలం జమ్మలమడకకు చెందిన ఓ ఆటోడ్రైవర్ చేత ఈ వీడియోలు తీయించేవారు. జంటలు సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియోలు తీసి, బెదిరించి డబ్బు వసూలు చేసేవారు. మాచర్లలో ఓ వ్యాపారి ఓ మహిళతో సన్నిహితంగా ఉన్న వీడియో తీసి, వారిని బెదిరించి పలు దఫాలుగా డబ్బు వసూలు చేశారు. అదే స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న ఎస్ఐ, కానిస్టేబుల్ సైతం ఇదే పంథాలో వెళుతున్నారని ఆరోపణలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి.