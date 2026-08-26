  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. Andhra Pradesh Minister T.G Bharath meets Hindustan Coca-Cola Beverages Leadership Ahead of CII Partnership Summit 2026
Written By ఐ వెెంకట్ ఐ వెెంకట్
Last Modified: Wednesday, 26 August 2026 (18:44 IST)

సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026: కోకా-కోలా బెవరేజెస్ బృందంతో ఏపీ మంత్రి టి.జి. భరత్

T.G Bharath meets Hindustan Coca-Cola Beverages Leadership
Written By: ఐ వెెంకట్
Updated: Wed, 26 Aug 2026 (18:47 IST)
google-news
ఆహార శుద్ధి (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్), పానీయాల (బేవరేజస్) తయారీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు అనువైన గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, ఆహార శుద్ధి శాఖల మంత్రి శ్రీ టి.జి. భరత్ ఈ రోజు హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ (హెచ్‌సిసిబి) ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. సిఐఐ పార్ట్‌నర్‌షిప్ సమ్మిట్ 2026కు ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పెట్టుబడిదారుల ఆకర్షణ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈ భేటీ జరిగింది.
 
ఈ సమావేశంలో మంత్రి వెంట ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్‌మెంట్ బోర్డ్ (ఏపిఈడిబి) చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) శ్రీ షాన్ మోహన్ సాగిలి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. హెచ్‌సిసిబి తరపున,  సంస్థ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (సిఎఫ్ఓ) శ్రీ హర్ష్ భూటాని ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 
 
ఈ చర్చల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో హెచ్‌సీసీబీ కార్యకలాపాల విస్తృతి, రాష్ట్ర పారిశ్రామిక, ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగాల అభివృద్ధిలో సంస్థ అందిస్తున్న సహకారం, అలాగే సంస్థ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్న ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తున్న సుస్థిరత, సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వచ్చాయి.
 
విశాఖపట్నంలో 2026 నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో జరగనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల సదస్సు 'సిఐఐ పార్ట్‌నర్‌షిప్ సమ్మిట్ 2026'కు ముందు, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సిఐఐ) సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న పెట్టుబడిదారుల సమావేశాల (రోడ్‌షోల) పరంపరలో భాగంగా ఈ భేటీ జరిగింది. 'స్వర్ణ ఆంధ్ర @2047' లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగాలలో ఇప్పటికే ఉన్న పెట్టుబడిదారులు , భవిష్యత్తు భాగస్వాములతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడం ఈ సమావేశాల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
 
 ఈ భాగస్వామ్యం గురించి  గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం (ఐ&సి) మరియు ఫుడ్ పాసెసింగ్ శాఖల మంత్రి శ్రీ టి. జి. భరత్ మాట్లాడుతూ, “ఆంధ్రప్రదేశ్ తన పారిశ్రామిక వృద్ధి ప్రస్థానాన్ని, మన సమాజాలతో కలిసి పెట్టుబడులు పెడుతూ, ఉపాధి కల్పిస్తూ, అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థలతో కుదుర్చుకున్న దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాలపై నిర్మించుకుంది. హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ చాలా సంవత్సరాలుగా మన తయారీ రంగంలో ఒక భాగంగా ఉంది. దీని కార్యకలాపాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించే పెట్టుబడుల స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
 
ఈ పెట్టుబడులు స్థానిక ఉపాధిని సృష్టించడం, మన ఆహార శుద్ధి, వ్యవసాయ విలువ చైన్ లను బలోపేతం చేసి, చుట్టుపక్కల సమాజాలకు అర్థవంతంగా దోహదపడటం వంటివి చేస్తాయి. విశాఖపట్నంలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు మనం సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న భాగస్వాములకు వ్యాపార వేగం, విధానపరమైన స్పష్టత  మరియు పూర్తి మద్దతును అందించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దృఢ నిశ్చయంతో ఉంది” అని అన్నారు.
 
హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ తన రెండు అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విస్తృత స్థాయిలో తయారీ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోంది. ఈ కంపెనీ గుంటూరు జిల్లాలోని ఆత్మకూరు (1999 నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది) మరియు తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తి (2001 నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది) లలో ఉన్న తన ప్లాంట్లలో విభిన్న రకాల పానీయాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కేంద్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల హెచ్‌సిసిబికి ఉన్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ప్రతిబింబించడమే కాకుండా సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలు , సుస్థిర వృద్ధికి తోడ్పడుతూ కంపెనీ తయారీ మరియు పంపిణీ వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.  
 
తమ ప్రధాన సిఎస్‌ఆర్ మరియు సామాజిక కార్యక్రమమైన 'ప్రాజెక్ట్ షైన్' కింద, యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారత, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వాష్ (నీరు, పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత), పర్యావరణ సుస్థిరత, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో కార్యక్రమాల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా సంపూర్ణ సామాజిక అభివృద్ధిని హెచ్‌సిసిబి ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ కంపెనీ సేల్స్, మార్కెటింగ్ శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా యువతకు ఉపాధి నైపుణ్యాలను అందించింది. డిజిటల్, ఆర్థిక అక్షరాస్యత కార్యక్రమాల ద్వారా మహిళలకు సాధికారత కల్పించింది. పాఠశాలలు, అంగన్‌వాడీలను ఉన్నతీకరించడం ద్వారా విద్యా, శిశు సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేసింది. ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను చేరువ చేసింది. స్థిరమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఆధారిత వ్యర్థాల సేకరణ వ్యవస్థల ద్వారా పరిశుభ్రమైన సమాజాలకు మద్దతు ఇచ్చింది.
About Writer
ఐ వెెంకట్
నేషనల్ ఇనిస్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఫ్యాషన్ టెక్నాలజీ(NIFT) హైదరాబాదులో సిపిఎఫ్‌సి కోర్సు చేసారు. జర్నలిజంలో రెండు దశాబ్దాలకు పైగా అనుభవం. కవితలు, కథలు రాస్తుంటారు. ప్రముఖ మీడియా సంస్థలలో పనిచేసారు..... మరింత చదవండి
తర్వాతి కథనం
భయానక దృశ్యం, కళ్ల ముందే కుటుంబ సభ్యులను లాక్కెళ్లిన వరద ప్రవాహం, వీడియో

ప్రియదర్శి.. ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్

ప్రియదర్శి.. ఇడుపు కాయితం నుంచి శ్రీలత సాంగ్ ప్రోమో రిలీజ్సుకుమార్ రైటింగ్స్ బ్యానర్స్ పై ప్రియదర్శి హీరోగా నిర్మిస్తున్న సినిమా "ఇడుపు కాయితం". ఈ సినిమాలో తెలంగాణ ఫోక్ సాంగ్స్ ద్వారా పేరు తెచ్చుకున్న నటి నాగదుర్గ హీరోయిన్ గా నటిస్తోంది. తెలంగాణ ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ స్టోరీతో ఎంటర్ టైనింగ్ డ్రామాగా "ఇడుపు కాయితం" సినిమాను యువ దర్శకుడు వంశీరెడ్డి దొండపాటి రూపొందిస్తున్నారు.

Kareena Kapoor: కరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ చిత్రం డాయ్‌రా సిద్ధమైంది

Kareena Kapoor: కరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్ చిత్రం డాయ్‌రా సిద్ధమైందికరీనా కపూర్ ఖాన్, పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్‌లతో కాంబినేష‌న్‌లో డాయ్‌రా’ చిత్ర పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. ఈ పోస్టర్‌తో సినిమా ఎలా ఉండబోతోందనే హింట్‌ను టీం ఇచ్చింది. ఆగస్టు 31న ట్రైలర్ విడుదల కానున్న తరుణంలో ఈ పోస్టర్, అందులోని హింట్స్ అన్నీ కూడా ఇంట్రెస్ట్‌ను క్రియేట్ చేసేలా ఉన్నాయి. కథ పట్ల ఆసక్తిని రేకెత్తించేలా కొన్ని అంశాలను రివీల్ చేస్తూనే ఆ పాత్రల మధ్య ఉన్న సంబంధం గురించి అనేక ప్రశ్నలను లేవనెత్తేలా పోస్టర్ ఉంది.

Sandeep Reddy: ప్రభాస్ తో సినిమా చేయడమే నా లైఫ్ లో రోమాంచకం మూవ్ మెంట్.: సందీప్ రెడ్డి వంగా

Sandeep Reddy: ప్రభాస్ తో సినిమా చేయడమే నా లైఫ్ లో రోమాంచకం మూవ్ మెంట్.: సందీప్ రెడ్డి వంగానేను రోమాంచకం సినిమా చూశాను. చాలా బాగుంది. ఈ సినిమాలో హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ ఇన్నోసెంట్ గా ఉంటుంది. హీరో, హీరోయిన్, వారి స్నేహితుల క్యారెక్టర్స్ చూస్తుంటే సినిమాలా అనిపించదు. పక్క నుండి వీళ్లను చూస్తున్నట్లు అనిపిస్తుంటుంది. నేను కథ విన్నాను, ఫస్ట్ కట్ చూశాను. అంతే ఒక్క రోజు కూడా షూటింగ్ కు వెళ్లలేదు, వాళ్లను డిస్ట్రబ్ చేయలేదు. నాకు మైక్రో మేనేజ్ మెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి. అందుకే వాళ్లను డిస్ట్రబ్ చేస్తానని షూటింగ్ కు వెళ్లలేదు అని చిత్ర సమర్పకుడు డైరెక్టర్ సందీప్ రెడ్డి అన్నారు.

Kayadu Lohar: రజనీకాంత్ పక్కనే కూర్చోవడం కలలా అనిపిస్తోంది : కయాదు లోహర్

Kayadu Lohar: రజనీకాంత్ పక్కనే కూర్చోవడం కలలా అనిపిస్తోంది : కయాదు లోహర్విమానంలో రజనీకాంత్ తన పక్కనే కూర్చోవడాన్ని చూసి ఉప్పొంగిపోయిన కయాదు లోహర్: "ఇదంతా కలలా అనిపిస్తోంది" అని సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేసింది. విమానంలో సూపర్ స్టార్‌తో సెల్ఫీ తీసుకునే అవకాశాన్ని కయాదు లోహర్ వదులుకోలేదు. భవిష్యత్తులో ఆయనతో కలిసి నటించాలని కోరుకుంటున్నట్లు ఆమె తెలిపింది.

Toxic Review :విషపూరితమైన భావాలు చొప్పించేదిగా యశ్ నటించిన టాక్సిక్‌ రివ్యూ

Toxic Review :విషపూరితమైన భావాలు చొప్పించేదిగా యశ్ నటించిన టాక్సిక్‌ రివ్యూటాక్సిక్‌... ఈ పేరు చాలాకాలంగా సినీప్రియులకు ఊరిస్తున్న చిత్రం పేరు. గీతు మోహన్ దాస్ దర్శకత్వంలో రూపొందింది. రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడుతూ ట్రైలర్ లో హాలీవుడ్ చిత్రాలను తలపించేలా వుందనే ప్రచారంలో ఎట్టకేలకు నేడు, ఆగస్టు 26వ తేదీ బుధవారంనాడు పలు భాషల్లో విడుదలైంది. హైదరాబాద్ లో ఐదు షోలకు పర్మిషన్, టికెట్ల రేట్ల పెంపు తో హడావుడి చేసిన ఈ సినిమా కె.జీఎఫ్ సీక్వెల్ తర్వాత దాదాపు నాలుగేళ్ల గ్యాప్ తీసుకు ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చిన టాక్సిక్.. యష్.కు లాభమా? నష్టమా తెలుసుకుందాం.