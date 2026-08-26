సిఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026: కోకా-కోలా బెవరేజెస్ బృందంతో ఏపీ మంత్రి టి.జి. భరత్
ఆహార శుద్ధి (ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్), పానీయాల (బేవరేజస్) తయారీ రంగాల్లో పెట్టుబడులకు అనువైన గమ్యస్థానంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ స్థానాన్ని మరింత బలోపేతం చేసే దిశగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం, ఆహార శుద్ధి శాఖల మంత్రి శ్రీ టి.జి. భరత్ ఈ రోజు హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ (హెచ్సిసిబి) ఉన్నతాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ 2026కు ముందు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం చేపట్టిన పెట్టుబడిదారుల ఆకర్షణ కార్యక్రమాలలో భాగంగా ఈ భేటీ జరిగింది.
ఈ సమావేశంలో మంత్రి వెంట ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ బోర్డ్ (ఏపిఈడిబి) చీఫ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ ఆఫీసర్ (సీఈఓ) శ్రీ షాన్ మోహన్ సాగిలి మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఇతర ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. హెచ్సిసిబి తరపున, సంస్థ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ (సిఎఫ్ఓ) శ్రీ హర్ష్ భూటాని ప్రాతినిధ్యం వహించారు.
ఈ చర్చల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో హెచ్సీసీబీ కార్యకలాపాల విస్తృతి, రాష్ట్ర పారిశ్రామిక, ఆహార ప్రాసెసింగ్ రంగాల అభివృద్ధిలో సంస్థ అందిస్తున్న సహకారం, అలాగే సంస్థ కార్యకలాపాలు కొనసాగుతున్న ప్రాంతాల్లో అమలు చేస్తున్న సుస్థిరత, సామాజిక అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు ప్రధానంగా ప్రస్తావనకు వచ్చాయి.
విశాఖపట్నంలో 2026 నవంబర్ 12, 13 తేదీల్లో జరగనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రధాన అంతర్జాతీయ పెట్టుబడుల సదస్సు 'సిఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ 2026'కు ముందు, కాన్ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఇండస్ట్రీ (సిఐఐ) సహకారంతో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న పెట్టుబడిదారుల సమావేశాల (రోడ్షోల) పరంపరలో భాగంగా ఈ భేటీ జరిగింది. 'స్వర్ణ ఆంధ్ర @2047' లక్ష్యానికి అనుగుణంగా, ప్రాధాన్యత కలిగిన రంగాలలో ఇప్పటికే ఉన్న పెట్టుబడిదారులు , భవిష్యత్తు భాగస్వాములతో సంబంధాలను మరింత బలోపేతం చేయడం ఈ సమావేశాల ముఖ్య ఉద్దేశ్యం.
ఈ భాగస్వామ్యం గురించి గౌరవనీయ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వ పరిశ్రమలు, వాణిజ్యం (ఐ&సి) మరియు ఫుడ్ పాసెసింగ్ శాఖల మంత్రి శ్రీ టి. జి. భరత్ మాట్లాడుతూ, “ఆంధ్రప్రదేశ్ తన పారిశ్రామిక వృద్ధి ప్రస్థానాన్ని, మన సమాజాలతో కలిసి పెట్టుబడులు పెడుతూ, ఉపాధి కల్పిస్తూ, అభివృద్ధి చెందుతున్న సంస్థలతో కుదుర్చుకున్న దీర్ఘకాలిక భాగస్వామ్యాలపై నిర్మించుకుంది. హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ చాలా సంవత్సరాలుగా మన తయారీ రంగంలో ఒక భాగంగా ఉంది. దీని కార్యకలాపాలు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రోత్సహించే పెట్టుబడుల స్వరూపాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి.
ఈ పెట్టుబడులు స్థానిక ఉపాధిని సృష్టించడం, మన ఆహార శుద్ధి, వ్యవసాయ విలువ చైన్ లను బలోపేతం చేసి, చుట్టుపక్కల సమాజాలకు అర్థవంతంగా దోహదపడటం వంటివి చేస్తాయి. విశాఖపట్నంలో సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సు 2026కు ఆతిథ్యం ఇచ్చేందుకు మనం సిద్ధమవుతున్న తరుణంలో, ఇక్కడ పెట్టుబడులు పెట్టాలనుకుంటున్న భాగస్వాములకు వ్యాపార వేగం, విధానపరమైన స్పష్టత మరియు పూర్తి మద్దతును అందించడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దృఢ నిశ్చయంతో ఉంది” అని అన్నారు.
హిందుస్థాన్ కోకా-కోలా బెవరేజెస్ తన రెండు అత్యాధునిక తయారీ కేంద్రాల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తృత స్థాయిలో తయారీ కార్యకలాపాలను కొనసాగిస్తోంది. ఈ కంపెనీ గుంటూరు జిల్లాలోని ఆత్మకూరు (1999 నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది) మరియు తిరుపతి జిల్లాలోని శ్రీకాళహస్తి (2001 నుండి కార్యకలాపాలు నిర్వహిస్తోంది) లలో ఉన్న తన ప్లాంట్లలో విభిన్న రకాల పానీయాలను ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఈ కేంద్రాలు ఆంధ్రప్రదేశ్ పట్ల హెచ్సిసిబికి ఉన్న దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతను ప్రతిబింబించడమే కాకుండా సమర్థవంతమైన కార్యకలాపాలు , సుస్థిర వృద్ధికి తోడ్పడుతూ కంపెనీ తయారీ మరియు పంపిణీ వ్యవస్థలో కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
తమ ప్రధాన సిఎస్ఆర్ మరియు సామాజిక కార్యక్రమమైన 'ప్రాజెక్ట్ షైన్' కింద, యువత నైపుణ్యాభివృద్ధి, మహిళా సాధికారత, విద్య, ఆరోగ్య సంరక్షణ, వాష్ (నీరు, పారిశుధ్యం మరియు పరిశుభ్రత), పర్యావరణ సుస్థిరత, గ్రామీణ మౌలిక సదుపాయాల రంగాలలో కార్యక్రమాల ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ వ్యాప్తంగా సంపూర్ణ సామాజిక అభివృద్ధిని హెచ్సిసిబి ప్రోత్సహిస్తోంది. ఈ కంపెనీ సేల్స్, మార్కెటింగ్ శిక్షణా కార్యక్రమాల ద్వారా యువతకు ఉపాధి నైపుణ్యాలను అందించింది. డిజిటల్, ఆర్థిక అక్షరాస్యత కార్యక్రమాల ద్వారా మహిళలకు సాధికారత కల్పించింది. పాఠశాలలు, అంగన్వాడీలను ఉన్నతీకరించడం ద్వారా విద్యా, శిశు సంరక్షణ మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేసింది. ప్రాథమిక ఆరోగ్య సంరక్షణ సౌకర్యాలను చేరువ చేసింది. స్థిరమైన వ్యవసాయ పద్ధతులను ప్రోత్సహించింది. ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల ఆధారిత వ్యర్థాల సేకరణ వ్యవస్థల ద్వారా పరిశుభ్రమైన సమాజాలకు మద్దతు ఇచ్చింది.