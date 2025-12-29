ప్రసవానంతరం తల్లి మృతి.. అంబులెన్స్లో నవజాత శిశువు కూడా మరణం
ప్రసవానంతర సమస్యలతో తల్లి మరణించగా, కొన్ని గంటల తర్వాత తల్లి మృతదేహాన్ని తరలిస్తున్న అంబులెన్స్ ప్రమాదానికి గురై అందులో ఉన్న ఆమె నవజాత శిశువు కూడా మరణించింది. హిందూపురం మండలం బసనపల్లి ఆటోనగర్కు చెందిన నజ్మా ప్రసవం కోసం హిందూపురం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో చేరారు.
ఆమె ఒక ఆడబిడ్డకు జన్మనిచ్చింది. కానీ ఆమె పరిస్థితి విషమించడంతో అనంతపురంలోని ప్రభుత్వ జనరల్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అక్కడ చికిత్స పొందుతూ ఆమె మరణించింది. తిరుగు ప్రయాణంలో ఆ కుటుంబం దుఃఖం మరింత తీవ్రమైంది.
నజ్మా మృతదేహాన్ని హిందూపూర్కు తీసుకువస్తున్న అంబులెన్స్లోనే నవజాత శిశువును, బంధువులను కూడా తీసుకువస్తున్నారు. హిందూపూర్ శివార్లలోని బసనపల్లి ఆటో నగర్ సమీపంలో, దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా ముందున్న వాహనాలు కనిపించకపోవడంతో, అంబులెన్స్ ముందు వెళ్తున్న లారీని ఢీకొట్టింది. ఇంటికి చేరుకోవడానికి కొన్ని క్షణాల ముందు జరిగిన ఈ ప్రమాదంలో ఆ పసికందు అక్కడికక్కడే మరణించింది.
పోలీసులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని, మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ప్రమాదం కేవలం పొగమంచు వల్లే జరిగిందా లేక డ్రైవర్ నిర్లక్ష్యం కూడా కారణమా అనే దానిపై దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. ఈ ఘటన ఆటో నగర్ ప్రాంతాన్ని తీవ్ర విషాదంలో ముంచింది.