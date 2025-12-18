Andhra Pradesh: సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్వాటర్స్లో ఐదు లగ్జరీ బోట్లు
పర్యాటక రంగాన్ని బలోపేతం చేసే దిశగా ఒక కీలక ముందడుగులో, ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ప్రధాన నదీ, బ్యాక్వాటర్ ప్రాంతాలలో అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్ క్రూయిజ్లను ప్రవేశపెట్టడానికి ఒక ముఖ్యమైన చర్య తీసుకుంది. విజయవాడలోని బెర్మ్ పార్క్ ప్రాంతంలో, బాపట్ల జిల్లాలోని సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్వాటర్స్లో పర్యాటకుల కోసం ఐదు అత్యంత విలాసవంతమైన బోట్లను నడపడానికి ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు ముందుకు వచ్చారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ (ఏపీఎస్టీడీసీ) ఆపరేటర్లకు ప్రాథమిక అనుమతులు మంజూరు చేసింది. ఈ సంస్థ రెండు ప్రదేశాలలో ఐదు జెట్టీలను నిర్మించి, బోట్ల కోసం విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలను కూడా అందిస్తుంది. ఆపరేటర్లు నిర్మాణం ప్రారంభించే ముందు డిజైన్ల కోసం తప్పనిసరిగా ఇన్ల్యాండ్ వాటర్వేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా (ఐడబ్ల్యూఏఐ) అనుమతులను పొందుతారు.
ఈ బోట్లు అక్టోబర్ 2026 నాటికి కార్యకలాపాలు ప్రారంభించే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రభుత్వం గత ఏడాదిగా ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యంతో రాష్ట్రంలో కేరళ తరహా విలాసవంతమైన బ్యాక్వాటర్ పర్యాటకాన్ని ప్రవేశపెట్టడానికి కృషి చేస్తోంది. దీనికి అనుగుణంగా, ఆసక్తి ఉన్న సంస్థలను ఆహ్వానించారు.
కేరళలో ఇప్పటికే ఇలాంటి సేవలను అందిస్తున్న ఒక సంస్థ, ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన మరో సంస్థతో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకుని, బర్మ్ పార్క్, పవిత్ర సంగమం మధ్య రెండు విలాసవంతమైన బోట్లను నడపడానికి ప్రతిపాదించింది. ఈ మార్గం కోసం దాదాపు 20 కిలోమీటర్ల మేర వివరణాత్మక సర్వే ఇప్పటికే నిర్వహించబడింది.
ప్రతిపాదిత పడవలలో ఒకదానిలో ఐదు పడకగదులు, 100 మంది సామర్థ్యం గల సమావేశ మందిరం ఉంటాయి. కాగా రెండవ పడవను 200 మంది అతిథులకు విందు ఇవ్వడానికి వీలుగా రూపొందిస్తున్నారు. రాత్రిపూట బస చేసే సమయంలో ఈ పడవలను భవాని ద్వీపంలో లంగరు వేస్తారు. అక్కడ జెట్టీ, విద్యుత్ సౌకర్యాలు కల్పించబడతాయి.
బాపట్ల జిల్లాలో, ప్రైవేట్ ఆపరేటర్లు సూర్యలంక బీచ్ బ్యాక్వాటర్స్లో, నాగార్జు కాలువ నుండి నిజాంపట్నం వరకు మూడు లగ్జరీ పడవలను నడపనున్నారు. ఈ పడవల్లో వరుసగా తొమ్మిది, మూడు, రెండు పడకగదులు ఉంటాయి, ఇవి పర్యాటకులకు మార్గంలో గుర్తించిన సుందరమైన ప్రదేశాల గుండా దాదాపు 30 కిలోమీటర్ల బ్యాక్వాటర్ క్రూయిజ్ను అందిస్తాయి.
ఇదిలా ఉండగా, పర్యాటక అభివృద్ధి సంస్థ రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ వద్ద గోదావరి నది ప్రాంతాలలో, విశాఖపట్నం తీరం వెంబడి, నాగార్జునసాగర్ వద్ద ప్రైవేట్ ఆపరేటర్ల ద్వారా ఇలాంటి అల్ట్రా-డీలక్స్ బోట్ సేవలను ప్రవేశపెట్టడానికి సాధ్యాసాధ్యాల సర్వేలను నిర్వహిస్తోంది. ఈ అధ్యయనాలు పూర్తయిన తర్వాత, ఆసక్తి ఉన్న సంస్థలను పాల్గొనడానికి ఆహ్వానిస్తారు.