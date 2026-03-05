రెండో బిడ్డ పుడితే రూ.25వేలు జనన ప్రోత్సాహకం... చంద్రబాబు
తొలి బిడ్డతో సరిపెట్టుకునే దంపతులకు ఇది గుడ్ న్యూసేనని చెప్పాలి. తగ్గుతున్న జనన రేటును పెంచేందుకు రెండవ బిడ్డకు జన్మనిచ్చే జంటలకు రూ.25,000 జనన ప్రోత్సాహకాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం పరిశీలిస్తోందని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం తెలిపారు.
ఈ మేరకు ఏపీ సీఎం అసెంబ్లీలో ప్రసంగిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం సంతానోత్పత్తి రేటు (టీఎఫ్ఆర్)ను ప్రస్తుత 1.5 నుండి 2.1కి పెంచాలని ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుందని, ఇది భర్తీ స్థాయి కంటే తక్కువ అని చంద్రబాబు అన్నారు. "మేము ఒక కొత్త పద్ధతిని పరిశీలిస్తున్నాము. ప్రసవ సమయంలోనే రెండవ బిడ్డ లేదా అంతకంటే ఎక్కువ మందిని కలిగి ఉన్న తల్లిదండ్రులకు మేము రూ.25,000 ఇస్తాము. ఇది పెద్ద గేమ్-ఛేంజర్ అవుతుంది. మనం దీన్ని చేయగలిగితే, అది చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది.. అని చంద్రబాబు అన్నారు.
జనాభా నిర్వహణ ప్రాముఖ్యతను గురించి చంద్రబాబు మాట్లాడుతూ.. వృద్ధాప్య జనాభా కారణంగా అనేక దేశాలు సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నాయని గుర్తించారు. మార్చి చివరి నాటికి జనాభా నిర్వహణపై ఒక విధానాన్ని తీసుకువచ్చి ఏప్రిల్ నుండి అమలు చేయాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ఆయన అన్నారు.