ఏపీకి ముంచుకొస్తున్న తీవ్ర తుఫాను ముప్పు - గంటకు 140 కిమీ వేగంతో గాలులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి తుఫాను ముంచుకొస్తోంది. తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన వాయుగుండం మరింత బలపడి అతి తీవ్ర తుపానుగా మారి రాష్ట్రం వైపు దూసుకొస్తోంది. ఈ తుఫాను అక్టోబరు 28వ తేదీన బాపట్ల, విశాఖపట్నం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉందని భారత వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
ఈ నేపథ్యంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అప్రమత్తమైంది. ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించి, అధికార యంత్రాంగానికి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
ఐఎండీ ఆదివారం ఉదయం విడుదల చేసిన బులెటిన్ ప్రకారం.. ఈ వాయుగుండం ప్రస్తుతం విశాఖపట్నానికి ఆగ్నేయంగా 880 కిలోమీటర్ల దూరంలో, కాకినాడకు 980 కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఇది క్రమంగా బలపడుతూ పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతోంది. ఆదివారం సాయంత్రానికి తీవ్ర వాయుగుండంగా, అక్టోబరు 26న తుఫానుగా, 27న తీవ్ర తుఫానుగా, 28 నాటికి అతి తీవ్ర తుఫాపానుగా మారనుందని ఐఎండీ తెలిపింది.
అక్టోబరు 28వ తేదీ ఉదయం ఇది తీరాన్ని దాటే సమయంలో గంటకు 115 నుంచి 125 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీస్తాయని, గరిష్ఠంగా గంటకు 140 కిలోమీటర్ల వేగాన్ని కూడా అందుకోవచ్చని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. తుఫాను ప్రభావంతో మంగళ, బుధవారాల్లో కోస్తాంధ్ర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించారు. ఈ హెచ్చరికలతో రాష్ట్ర విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ప్రజలు అత్యంత అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది.
తుఫాను సన్నద్ధతపై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి సాయి ప్రసాద్, రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ (ఆర్టీజీఎస్) ప్రతినిధులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. అధికార యంత్రాంగం మొత్తం అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ప్రజలకు ఎప్పటికప్పుడు హెచ్చరికలు జారీ చేయాలని ఆదేశించారు.
మత్స్యకారులు ఎవరూ సముద్రంలోకి వేటకు వెళ్లకుండా కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని స్పష్టం చేశారు. లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించేందుకు సిద్ధంగా ఉండాలని, అత్యవసర సహాయం కోసం టోల్ ఫ్రీ నంబర్లను అందుబాటులో ఉంచాలని అధికారులను ఆదేశించారు.