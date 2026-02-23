సోషల్ మీడియాకు దూరంగా పాఠశాల విద్యార్థులు.. నిషేధించే చట్టం.. ఏపీ సర్కారు
విద్యార్థులను సోషల్ మీడియాకు దూరంగా వుంచేలా ఏపీ సర్కారు రంగం సిద్ధం చేస్తోంది. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం పాఠశాల విద్యార్థులు సోషల్ మీడియాను ఉపయోగించకుండా నిషేధించే చట్టాన్ని తీసుకురావడాన్ని పరిశీలిస్తోంది. హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత సోమవారం రాష్ట్ర శాసనసభలో ఈ విషయం చెప్పారు.
సోషల్ మీడియాలో తప్పుడు ప్రచారాన్ని నియంత్రించడంపై చర్చ సందర్భంగా, సోషల్ మీడియాను నియంత్రించడానికి, తప్పుడు ప్రచారాన్ని ఎదుర్కోవడానికి చర్యలు సూచించడానికి ఒక క్యాబినెట్ సబ్-కమిటీని ఏర్పాటు చేసినట్లు ఆమె చెప్పారు.
సబ్-కమిటీ ఇప్పటివరకు రెండుసార్లు సమావేశమై వివిధ అంశాలపై సుదీర్ఘంగా చర్చించిందని ఆమె పేర్కొన్నారు. తమిళనాడు, కర్ణాటక వంటి రాష్ట్రాల్లో అమలు చేస్తున్న చర్యలను సబ్-కమిటీ సమీక్షించింది. రాష్ట్రంలో తీసుకోగల ప్రభావవంతంగా నిరూపించగల చర్యలపై ప్రత్యేక దృష్టి సారించబడింది.
సోషల్ మీడియాలో ద్వేషపూరిత, అశ్లీల పోస్టులను నియంత్రించడానికి కఠినమైన చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు హోంమంత్రి పేర్కొన్నారు. ఇటువంటి సోషల్ మీడియా పోస్టులకు సంబంధించి రాష్ట్రంలో ఇప్పటివరకు 1,384 కేసులు నమోదయ్యాయని ఆమె వెల్లడించారు. మొత్తం 1,067 మందిని అరెస్టు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు.
తప్పుడు ప్రచారాన్ని నియంత్రించడానికి ప్రభుత్వం కొత్త చట్టాన్ని తీసుకురావడానికి చర్యలు ప్రారంభించిందని అనిత చెప్పారు. గత నెలలో, సమాచార సాంకేతిక పరిజ్ఞానం, ఎలక్ట్రానిక్స్ మంత్రి నారా లోకేష్ కూడా సోషల్ మీడియాకు వయస్సుకు తగిన యాక్సెస్ కోసం చట్టపరమైన చట్రాలను ప్రభుత్వం అధ్యయనం చేస్తుందని పేర్కొన్నారు.
సోషల్ మీడియా సురక్షితమైన ప్రదేశంగా మారుతుందని, దాని హానికరమైన ప్రభావాన్ని, ముఖ్యంగా మహిళలు, పిల్లలకు తగ్గిస్తుందని ప్రభుత్వం నిర్ధారిస్తుందని లోకేష్ చెప్పారు.