ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకండి: ఆర్కే రోజా వివాదాస్పదం (video)
వైసిపి నాయకురాలు, మాజీమంత్రి ఆర్కే రోజా వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసారు. నెల్లూరులో మీడియాతో మాట్లాడుతూ... ఏపీ పోలీసులు నీళ్లు లేని బావిలో దూకి చావాలంటూ వ్యాఖ్యానించారు. ప్రస్తుతం ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో పోలీసు వ్యవస్థను చూసి అంతా నవ్వుతున్నారనీ, ఇందుకు ఏపీ పోలీసులు సిగ్గుపడాలంటూ విమర్శించారు.
మన దేశంలోనే ఏపీ పోలీసు డిపార్టుమెంట్ అట్టడుగుస్థాయిలో వుందనీ, ఏపీ పోలీసు వ్యవస్థపై కేంద్రం విడుదల చేసిన నివేదిక చూసి హోమంత్రి అనిత, సీఎం చంద్రబాబు సిగ్గుపడాలంటూ చెప్పారు. రాష్ట్రంలో రెడ్ బుక్ రాజ్యాంగం నడుస్తోందనీ, పోలీసులు పసుపు చొక్కాలు తొడుక్కుని తెలుగుదేశం పార్టీ చెప్పింది చేస్తున్నారంటూ విమర్శించారు. పోలీసు వ్యవస్థపై మాజీమంత్రి రోజా చేసిన వ్యాఖ్యలు ఇపుడు రాష్ట్రంలో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారాయి.