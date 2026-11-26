ఏపీలో తొలి దశ మలి విడత పంచాయతీ పోలింగ్ ప్రారంభం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న పంచాయతీ ఎన్నికల ప్రక్రియలో భాగంగా తొలి దశ పంచాయతీ మలి విడత మున్సిపల్ ఎన్నికల పోలింగ్ గురువారం ఉదయం ప్రారంభమైంది. ఈ మలివిడతలో మొత్తం 3,240 పంచాయతీలు, 23 పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో పోలింగ్ జరుగుతోంది. ఇందుకోసం 34,312 పోలింగ్ కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయగా, 99,43,895 మంది ఓటు హక్కు వినియోగించుకోనున్నారు. అందుకు తగినట్టుగా అధికారులు ఏర్పాట్లు చేశారు. ఏకగ్రీవాలు మినహా 3,189 సర్పంచి, 25,101 వార్డు సభ్యుల స్థానాలకు 62,863 మంది అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తున్నారు.
శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి - తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థల్లో మేయర్, 19 పురపాలక, నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్ పర్సన్ స్థానాలకు 170 మంది తమ అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకుంటున్నారు. మేయర్ స్థానాలకు 36, చైర్ పర్సన్ స్థానాలకు 134 మంది పోటీ చేస్తున్నారు.
మొత్తం 964 డివిజన్లు లేదా వార్డుల్లో 2,968 మంది బరిలో ఉన్నారు. పంచాయతీల్లో పోలింగ్ పూర్తయిన అనంతరం మధ్యాహ్నం 2 గంటల నుంచి ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటిస్తారు. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో ఈ నెల 30న ఓట్లు లెక్కించి, ఫలితాలు ప్రకటించనున్నారు.
పంచాయతీ ఎన్నికల్లో ఓటు హక్కు వినియోగించుకునేందుకు పలుచోట్ల ఉదయం నుంచే ఓటర్లు బారులు తీరారు. ఏలూరు జిల్లా వేలేరుపాడు మండలం భూదేవిపేటలో 6.30 గంటలకే రద్దీ నెలకొంది. అదే జిల్లా టి.నర్సాపురంలోనూ పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు తరలివచ్చారు. ఉమ్మడి కర్నూలు జిల్లాలో గోస్పాడు, హాలహర్విలోనూ పెద్ద ఎత్తున ఓటర్లు ఉదయాన్నే పోలింగ్ కేంద్రాలకు చేరుకున్నారు.