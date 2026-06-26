నెల్లూరు దర్గాలో రొట్టెల పండుగ ప్రారంభం
నెల్లూరు నగరంలోని బారాషహీద్ దర్గాలో ప్రతిష్టాత్మకమైన రొట్టెల పండుగ అత్యంత వైభవంగా ప్రారంభమైంది. భక్తిశ్రద్ధలతో నిర్వహించే గంధోత్సవం కార్యక్రమంతో ఈ ఉత్సవాలు మొదలయ్యాయి. ప్రత్యేక ప్రార్థనలు చేసేందుకు దేశవ్యాప్తంగా వివిధ రాష్ట్రాల నుండి వేలాది మంది భక్తులు దర్గాకు తరలివచ్చారు. ఈ నెల 30వ తేదీ వరకు జరిగే ఈ పండుగకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు హాజరవుతారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
Nellore
భక్తులకు ఎటువంటి ఇబ్బందులు లేకుండా చూసేందుకు జిల్లా యంత్రాంగం విస్తృత ఏర్పాట్లు చేసింది. దర్గా ప్రాంగణం, ప్రధాన రహదారులు, స్వర్ణాల చెరువు ప్రాంతంలో పరిశుభ్రతను కాపాడేందుకు అధికారులు ప్రత్యేకంగా 900 మంది పారిశుధ్య కార్మికులను నియమించారు.
అదే సమయంలో, భద్రత కోసం మొత్తం 1,743 మంది పోలీసు సిబ్బందిని మోహరించి, జిల్లా పోలీసులు కఠినమైన భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు.
26 డ్రోన్లు, 96 సీసీటీవీ కెమెరాల ద్వారా దర్గా, పరిసర ప్రాంతాలపై నిరంతర నిఘా ఉంచారు. బాంబ్ స్క్వాడ్లు, డాగ్ స్క్వాడ్ల ద్వారా విస్తృత తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు. విధుల్లో నిర్లక్ష్యం వహించే అధికారులు లేదా సిబ్బందిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని జిల్లా ఎస్పీ అజితా వేజెండ్ల హెచ్చరించారు.
భక్తుల రద్దీని దృష్టిలో ఉంచుకుని, ఏపీఎస్ఆర్టీసీ 69 ప్రత్యేక బస్సు సర్వీసులను నడుపుతోంది. మహిళల కోసం స్త్రీ శక్తి పథకం, దివ్యాంగుల కోసం దివ్యాంగ శక్తి పథకం ప్రయోజనాలను ఈ ప్రత్యేక సర్వీసులకు కూడా వర్తింపజేస్తున్నట్లు ఆర్టీసీ అధికారులు తెలిపారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రభుత్వం జారీ చేసిన ఆదేశాల మేరకు, పండుగ సజావుగా సాగేలా, భక్తులకు ఎటువంటి అసౌకర్యం కలగకుండా చూసేందుకు అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేస్తున్నాయి.
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