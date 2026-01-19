సోమవారం, 19 జనవరి 2026
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: సోమవారం, 19 జనవరి 2026 (22:15 IST)

పదేళ్లలో ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కానుంది, గ్రిడ్‌ను విస్తరించకపోతే సమస్యే...

AP Power Demand to Double in a Decade
కర్టెసీ: జెమినీ ఏఐ ఫోటో
విజయవాడ: రోజురోజుకి విద్యుత్ వినియోగం విపరీతంగా పెరిగిపోతుంది. ఇందుకు ఏ రంగం మినహాయింపు కాదు. నిపుణుల అంచనాల ప్రకారం రాబోయే పదేళ్లలో ఇప్పుడున్న దానికంటే రెట్టింపు వినియోగం ఉండబోతోంది. ఇంకా చెప్పాలంటే రాబోయే దశాబ్దంలో విద్యుత్ డిమాండ్ రెట్టింపు కంటే ఎక్కువగా పెరిగే అవకాశం ఉంటుంది. దీంతో ఆంధ్రప్రదేశ్ తన ఇంధన రంగంలో ఒక పెను మార్పుకు సిద్ధమవుతోంది. కేంద్ర విద్యుత్ అథారిటీ(సీఈఏ) విడుదల చేసిన వనరుల లభ్యత ప్రణాళిక(2024-25 నుండి 2034-35) ప్రకారం, రాష్ట్రంలో గరిష్ట విద్యుత్ డిమాండ్ 2024-25లో 14,610 మెగావాట్ల నుండి 2034-35 నాటికి భారీగా 28,850 మెగావాట్లకు పెరుగుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు.
 
అధికారులు, పరిశ్రమ నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఏటా సగటున దాదాపు 7% అదనపు విద్యుత్ కావాల్సి ఉంటుంది. ఇందుకు కారణం.. దూకుడుగా సాగుతున్న పారిశ్రామిక విస్తరణ, పోర్టుల ఆధారిత ఆర్థిక కార్యకలాపాలు, పెరుగుతున్న సాగునీటి అవసరాలు, వేగవంతమైన పట్టణీకరణ కారణాలుగా భావిస్తున్నారు. ఇదేకాలంలో వార్షిక ఇంధన అవసరాలు కూడా సుమారు 81,025 మిలియన్ యూనిట్ల(ఎంయూ) నుండి 1,56,630 ఎంయూలకు పెరుగుతాయని నివేదిక నొక్కి చెప్పింది.
 
రాష్ట్రం యొక్క విద్యుత్ ఉత్పత్తి సామర్థ్యాన్ని, ముఖ్యంగా పునరుత్పాదక ఇంధన రంగంలో గణనీయంగా పెంచడానికి ప్రణాళికలు రచిస్తున్నప్పటికీ, విద్యుత్ సరఫరా వ్యవస్థ ఒక కీలకమైన అవరోధంగా మారవచ్చని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. దక్షిణ భారతదేశం అంతటా బహుళ పునరుత్పాదక ప్రాజెక్టులలో పాల్గొన్న విద్యుత్ రంగ నిపుణుడు శ్రీ సద్దాఫ్ ఆలం గారు ఈ సందర్భంగా మాట్లాడారు. ఆయన మాట్లాడుతూ, పవర్‌ని మోసుకెళ్లే వైర్ల కంటే అత్యంత ఫాస్ట్‌గా ఉన్న జనరేషన్ ఉన్న కాలంలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం. ఇప్పుడు కనుక మనం మేలుకొనకపోతే రాష్ట్రం విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేసే పవర్ ప్లాంట్ల నుంచి ఎంత విద్యుత్ ఉత్పత్తి చేసినా అవి మనకు కావాల్సిన విద్యుత్ సరఫరాని అందించలేని పరిస్థితుల్లోకి వెళ్లిపోతాయి అని అన్నారు.
 
పగటిపూట విద్యుత్‌కు గరిష్ట డిమాండ్ ఎక్కువగా ఉంటుంది. సౌరశక్తి లేని సమయాలు దుర్బలంగా ఉన్నాయని, గ్రిడ్ బ్యాలెన్సింగ్ మరియు పీక్ లోడ్ నిర్వహణ మరింత క్లిష్టంగా మారుతుందని అధ్యయనం హైలైట్ చేస్తుంది. హెచ్చుతగ్గుల లోడ్లను నిర్వహించడానికి, రద్దీని తగ్గించడానికి, గ్రిడ్ స్థిరత్వాన్ని నిర్వహించడానికి ఇంట్రాస్టేట్ మరియు ఇంటర్‌స్టేట్ ట్రాన్స్‌ మిషన్ నెట్‌‌వర్క్‌‌లను బలోపేతం చేయడం చాలా అవసరం.
 
ట్రాన్స్‌మిషన్ ఇప్పుడు విద్యుత్ విశ్వసనీయతకు వెన్నెముక. కొత్త లైన్లు, సబ్‌ స్టేషన్లలో సకాలంలో ఏర్పాటు చేయకపోతే, ఉత్పత్తి సామర్థ్యం అందుబాటులో ఉన్నప్పటికీ సరఫరా అడ్డంకులను ఎదుర్కొనే ప్రమాదం ఉంది అని ఆయన అన్నారు. ప్రసార ప్రాజెక్టులలో జాప్యాలు పరిశ్రమలు, వ్యవసాయం, పట్టణ వినియోగదారులను నేరుగా ప్రభావితం చేస్తాయి.
 
రాష్ట్ర ట్రాన్స్‌మిషన్ వ్యవస్థను మరింతగా బలోపేతం చేయడం కేవలం సాంకేతిక సవాలు మాత్రమే కాదు, విధానపరమైన ఆవశ్యకత అని ఇంధన విశ్లేషకులు నొక్కిచెప్పారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ విశ్వసనీయమైన, 24/7 విద్యుత్తును కోరుకుంటే- ముఖ్యంగా పునరుత్పాదక వనరుల నుండి- గ్రిడ్ ఇప్పుడు ప్రాధాన్యతనివ్వాలి, ఎందుకంటే ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్లను నిర్మించడానికి సంవత్సరాల సమన్వయ ప్రణాళిక, భూమి ఆమోదాలు మరియు RoW క్లియరెన్స్ అవసరం. ట్రాన్స్‌మిషన్ లైన్లను సకాలంలో విస్తరించడం వలన తగినంత విద్యుత్ మరియు రాష్ట్రం యొక్క సమగ్ర వృద్ధిని నిర్ధారిస్తుంది అని ఒక స్వతంత్ర విద్యుత్ వ్యవస్థ పరిశోధకుడు అన్నారు.
 
ఆంధ్రప్రదేశ్ అధిక విద్యుత్తు అవసరాల వైపు వేగంగా విస్తరించడం వల్ల, క్లీన్-ఎనర్జీ వైపు దృష్టిసారించాలి. అలాంటప్పుడే వ్యవస్థపై మనం తక్కువగా ఆధారపడే పరిస్థితి వస్తుందని చెప్తున్నారు నిపుణులు. ఎందుకంటే అన్ని వ్యవస్థల్ని ఒకదానితో ఒకటి కట్టిపడేసేది తీగలు మాత్రమే.

MM keeravani: వందేమాతరం నా జీవితలో మైల్ రాయి : కీరవాణి

MM keeravani: వందేమాతరం నా జీవితలో మైల్ రాయి : కీరవాణిప్రతిష్టాత్మకమైన 'వందే మాతరం' గీతం యొక్క 150వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా, సాంస్కృతిక మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో జనవరి 26వ తేదీ గణతంత్ర దినోత్సవ పరేడ్ కోసం సంగీతం సమకూర్చే అవకాశం లభించినందుకు నేను ఎంతో గౌరవంగా మరియు అదృష్టంగా భావిస్తున్నాను. ఈ అద్భుతమైన ప్రదర్శనను భారతదేశం నలుమూలల నుండి వచ్చిన 2,500 మంది కళాకారులు ప్రదర్శించనున్నారు.

సంకల్ప యాత్ర వేసే ప్రతి అడుగు చంద్రబాబు ప్రతి అభిమాని అడుగు : బండ్ల గణేశ్‌

సంకల్ప యాత్ర వేసే ప్రతి అడుగు చంద్రబాబు ప్రతి అభిమాని అడుగు : బండ్ల గణేశ్‌''సంకల్ప యాత్ర.. ఇది రాజకీయ యాత్ర కాదు. దైవ సంకల్పం. దేవుడికి మొక్కుకున్న మొక్కు. దేవుడు నా కోరిక తీర్చినందుకు రుణం తీర్చుకోవడానికి చేస్తున్న యాత్ర'అన్నారు ప్రముఖ సినీ నిర్మాత బండ్ల గణేశ్‌. షాద్‌నగర్‌ నుంచి తిరుమలకు 'సంకల్ప యాత్ర' ప్రారంభించారు బండ్ల గణేశ్‌.

రాంచరణ్ సినిమా కాకుండా.. అరుంధతి లాంటి కథపై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.

రాంచరణ్ సినిమా కాకుండా.. అరుంధతి లాంటి కథపై ప్రయత్నాలు జరుగుతున్నాయి.కొత్త వాళ్ళని శ్రీకాంత్ ని దసరాతో పరిచయం చేశాం. అలాగే కేజే క్యూ దర్శకుడు కూడా కొత్తవారే. ఆ సినిమా కూడా త్వరలో ప్రేక్షకుల ముందుకు రాబోతోంది. అలాగే దుల్కర్ తో చేస్తున్న సినిమా కూడా కొత్త దర్శకుడే. దుల్కర్, పూజ హెగ్డే కలిసి చేస్తున్న సినిమా అద్భుతంగా వస్తోంది. వాళ్ల కాంబినేషన్ చాలా బాగుంటుంది. మేము కొత్త డైరెక్టర్స్ కి చాలా ఫ్రీగా ఫ్రీడం ఇస్తాము. దుల్కర్ సినిమా అమెరికాలో దాదాపు 35 రోజులు షూటింగ్ ఉంటుంది అని నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరి అన్నారు.

Samantha: సమంత క్లాప్ తో చీన్ టపాక్‌ డుం డుం ఘనంగా ప్రారంభం

Samantha: సమంత క్లాప్ తో చీన్ టపాక్‌ డుం డుం ఘనంగా ప్రారంభంశుభం ఫేమ్ గవిరెడ్డి శ్రీను హీరోగా తెరకెక్కుతున్న తాజా చిత్రం ‘చీన్ టపాక్‌ డుం డుం'. అధికారికంగా పూజా కార్యక్రమంతో ప్రారంభమైంది. అమెజాన్ ప్రైమ్ హిట్ సిరీస్‌లు కుమారి శ్రీమతి, శుభం ద్వారా నటుడిగా మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకున్న రచయిత-నటుడు గవిరెడ్డి శ్రీను కెరీర్‌లో కొత్త అధ్యాయానికి ఈ మూవీ శ్రీకారం చుట్టింది.

మగాళ్లు రేప్ చేస్తున్నారు.. వారందర్నీ పట్టుకుని చంపేద్దామా? రేణూ దేశాయ్ ప్రశ్న (వీడియో)

మగాళ్లు రేప్ చేస్తున్నారు.. వారందర్నీ పట్టుకుని చంపేద్దామా? రేణూ దేశాయ్ ప్రశ్న (వీడియో)సినీ నటి, జంతు ప్రేమికురాలు రేణూ దేశాయ్‌కు ఆగ్రహం వచ్చింది. ఎపుడూ శాంత స్వభావంతో కనిపించే ఆమెకు ఒక్కసారిగా కోపం కట్టలు తెంచుకుంది. దీనికి కారణం లేకపోలేదు. ఇటీవలికాలంలో వీధి కుక్కల బెడద ఎక్కువైపోయింది. వీధుల్లో, రోడ్లపై నడిచి వెళ్లే పాదాచారులు, చిన్నారుపై దాడి చేస్తున్నారు. అభంశుభం తెలియని చిన్నారులను కొరికి చంపి, పీక్కుతింటున్నాయి. దీంతో వీధి శునకాలను చంపేయాలంటూ పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇదే అంశం సుప్రీంకోర్టులో కూడా విచారణ సాగుతోంది.

Watch More Videos

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్

హైదరాబాద్‌లోని జూబ్లీ హిల్స్‌లో లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్హైదరాబాద్: సుప్రసిద్ధ చర్మ, జుట్టు, సౌందర్య క్లినిక్ బ్రాండ్ అయిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, ప్రతిష్టాత్మక జూబ్లీ హిల్స్ పరిసరాల్లో దాని 20వ క్లినిక్ అయిన లేయర్స్ ప్రైవ్‌ను వైభవంగా ప్రారంభించడంతో ఒక ముఖ్యమైన మైలురాయిని చేరుకుంది. ఈ ప్రారంభోత్సవానికి భారత క్రికెట్ లెజెండ్ మిథాలీ రాజ్ హాజరయ్యారు. ఈ కార్యక్రమంలో లేయర్స్ క్లినిక్స్ వ్యవస్థాపకుడు-సీఈఓ శ్రీ కె. సుధీర్ రెడ్డి మరియు వైద్య నాయకత్వ బృందంలోని సీనియర్ సభ్యులు పాల్గొన్నారు. 2020లో హైదరాబాద్‌లో తమ కార్యకలాపాలను ప్రారంభించిన లేయర్స్ క్లినిక్స్, అధునాతన, నైతిక, ఫలితాల ఆధారిత సౌందర్య సంరక్షణలో విశ్వసనీయ పేరుగా వేగంగా ఉద్భవించింది.

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్

క్యాన్సర్ అవగాహనకు మద్దతుగా 2026 ముంబయి మారథాన్‌లో హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్క్యాన్సర్ గురించి అవగాహన, ముందస్తుగా గుర్తించేందుకు మద్దతుగా జనవరి 18న నిర్వహిస్తున్న టాటా ముంబయి మారథాన్ 2026లో పాల్గొనేందుకు హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ తన కార్పొరేట్ సామాజిక బాధ్యత కార్యక్రమం పరివర్తన్ ద్వారా దాదాపు 1,500 మంది ఉద్యోగులను పంపిస్తోంది. క్యాన్సర్ సంరక్షణకు అంకితమైన, భారతదేశంలోని పురాతన లాభాపేక్షలేని సంస్థ ఇండియన్ క్యాన్సర్ సొసైటీ (ICS)తో బ్యాంక్ భాగస్వామ్యాన్ని కుదుర్చుకుంది. ఆరోగ్య సంరక్షణ, పరిశుభ్రతకు పెద్ద పీట వేస్తూ, హెచ్‌డీఎఫ్‌సీ బ్యాంక్ పరివర్తన్ ప్రాథమిక, నివారణ ఆరోగ్య సంరక్షణకు ప్రాప్యతను మెరుగుపరచడం, ఆరోగ్య మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం, సమాజాలలో ఆరోగ్యాన్ని కోరుకునే ప్రవర్తనను ప్రోత్సహించడంపై దృష్టి పెడుతోంది.

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?

పురుషుల కంటే మహిళలు చలికి వణికిపోతారు, ఎందుకని?మగవారి కంటే ఆడవారికే చలి ఎక్కువగా అనిపిస్తుందన్నది శాస్త్రీయంగా వాస్తవమని తేలింది. దీని వెనుక కొన్ని ముఖ్యమైన శారీరక మరియు జీవసంబంధిత కారణాలు ఉన్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. మగవారిలో మెటబాలిజం రేటు ఆడవారి కంటే సుమారు 23 శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది. మెటబాలిజం అనేది మనం తీసుకున్న ఆహారాన్ని శక్తిగా మార్చే ప్రక్రియ. ఈ ప్రక్రియలో వేడి పుడుతుంది. మగవారి మెటబాలిజం వేగంగా ఉండటం వల్ల వారి శరీరం సహజంగానే ఎక్కువ వేడిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. మగవారి శరీరంలో కండరాల శాతం ఎక్కువగా ఉంటుంది.

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యం

గుండెకి ఈ పండ్లు ఆరోగ్యంఇటీవలికాలంలో గుండె సమస్యలతో ఇబ్బందిపడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. గుండె ఆరోగ్యం కోసం జాగ్రత్తలు తీసుకుంటే అలాంటి సమస్యలు దరిచేరవు. ఇందుకుగాను ఇప్పుడు చెప్పుకోబోయే రసాలను తాగుతుంటే గుండెకి మేలు కలుగుతుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. క్రాన్‌బెర్రీస్‌లో యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఆంథోసైనిన్‌లు, ఫ్లేవనాల్స్, విటమిన్ సి, ఇ పుష్కలం. ఈ యాంటీఆక్సిడెంట్లు ధమనులలో ఫలకం ఏర్పడకుండా నిరోధిస్తాయి. దానిమ్మ రసం గుండె ఆరోగ్యం, రక్తం గడ్డకట్టడం, నరాల ప్రేరణలకు సహాయపడే వివిధ పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటుంది. ఫైబర్ అధికంగా ఉండే నారింజ మీ జీర్ణవ్యవస్థను కొలెస్ట్రాల్‌ను గ్రహించకుండా నిరోధించి గుండె ఆరోగ్యానికి మేలు చేస్తుంది.

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్

అల్పాహారం, ఒత్తిడి, రాత్రిపూట నిద్ర... మధుమేహంతో లింక్మధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి. రాత్రిపూట మేల్కొని ఉండడం చాలా మందికి అలవాటు. రాత్రి ఆలస్యంగా నిద్రపోవడం వల్ల శరీరంలో హార్మోన్ల అసమతుల్యత ఏర్పడుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2026, Webdunia.com