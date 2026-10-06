ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యార్థి రూపొందించిన స్మార్ట్ గాగుల్స్, ప్రత్యేకత ఏమిటి?
దృష్టిలోపం ఉన్న స్విమ్మర్కు స్విమ్మింగ్ పూల్ గోడ దగ్గరకు వస్తోందని ఎలా తెలుస్తుంది? చిత్తూరుకు చెందిన 20 ఏళ్ల ఇంజినీరింగ్ విద్యార్థి Pasupuleti Ruthvik, దీనికి సమాధానం ఒక జత స్మార్ట్ గాగుల్స్లో ఉండొచ్చని నమ్ముతున్నారు. ఆయన రూపొందిస్తున్న Untethered అనే ఆవిష్కరణ, స్విమ్మర్ పూల్ గోడకు ఎంత దూరంలో ఉన్నారో అల్ట్రాసోనిక్ సెన్సర్ల ద్వారా గుర్తిస్తుంది. గోడ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు హాప్టిక్ ఫీడ్బ్యాక్ ద్వారా శరీరానికి అనిపించే అలర్ట్ను అందిస్తుంది. ఈ సాంకేతికత దృష్టిలోపం ఉన్న స్విమ్మర్లు పూల్లో మరింత సురక్షితంగా, ఆత్మవిశ్వాసంతో, ఇతరులపై తక్కువ ఆధారపడుతూ ఈత కొట్టేందుకు సహాయపడవచ్చు.
Untethered ప్రస్తుతం Samsung Solve for Tomorrow 2026 టాప్ 20 టీమ్లలో ఒకటిగా ఉంది. డిజైన్ థింకింగ్, మెంటర్షిప్ మరియు ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ ద్వారా నిజ జీవిత సమస్యలకు టెక్నాలజీ ఆధారిత పరిష్కారాలను అభివృద్ధి చేసేందుకు యువతను ప్రోత్సహించే జాతీయ స్థాయి విద్యా, ఆవిష్కరణ పోటీ ఇది. Ruthvik స్నేహితుడికి జరిగిన ఒక ప్రమాదమే ఈ ఆలోచనకు ప్రేరణగా నిలిచింది.
“నా స్నేహితుల్లో ఒకరికి జరిగిన ప్రమాదంలో తలకు గాయం అయింది. ఆ ఘటన నాతో చాలా కాలం ఉండిపోయింది. టెక్నాలజీ ద్వారా ఇలాంటి గాయాలను నివారించగలమా? ఎప్పుడూ మరొకరి సహాయం అవసరం లేకుండా ప్రజలు తమకు నచ్చిన కార్యకలాపాల్లో పాల్గొనేలా చేయగలమా? అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను,” అని Ruthvik చెప్పారు. Ruthvikకు ఈ ఆవిష్కరణ చిన్నప్పటి నుంచి ఉన్న ఈతపై ఆసక్తితో పాటు, వ్యాపారవేత్తగా ఎదగాలనే ఆయన ఆకాంక్షను కూడా కలుపుతోంది.
“క్రీడల రంగంలో ఏదైనా చేయాలని నేను ఎప్పుడూ అనుకునేవాడిని. ఇంజినీరింగ్ కాలేజీలో చేరిన తర్వాత, వ్యాపారవేత్తగా మారడం గురించి ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను. కేవలం ఒక కంపెనీని ప్రారంభించడం మాత్రమే entrepreneurship కాదు. ఒక నిజమైన సమస్యను గుర్తించి, ఉపయోగకరమైన పరిష్కారాన్ని రూపొందించి, దాని ద్వారా ప్రభావం చూపడమే entrepreneurship అని అర్థం చేసుకున్నాను,” అని ఆయన చెప్పారు.
ఇంజినీరింగ్ ఆలోచన నుంచి వినియోగదారుల అవసరాలపై దృష్టి పెట్టిన ఆవిష్కరణ వరకు
Samsung Solve for Tomorrow Bootcampలో చేరినప్పుడు, ఈ టెక్నాలజీని రూపొందించగలమా అనే దానిపైనే Ruthvik ప్రధానంగా దృష్టి పెట్టారు. అయితే, ఈ అనుభవం ఆయనను మరింత ముఖ్యమైన ప్రశ్నను ఆలోచించేలా చేసింది: దృష్టిలోపం ఉన్న స్విమ్మర్లకు ఈ టెక్నాలజీ నిజంగా ఉపయోగకరంగా ఉంటుందా? దాన్ని ఉపయోగించడం వారికి సౌకర్యంగా ఉంటుందా?
“ముందు నేను, ‘ఈ టెక్నాలజీ పనిచేసేలా చేయగలనా?’ అని ఆలోచించేవాడిని. Bootcamp తర్వాత, ‘దీన్ని ఎవరు ఉపయోగిస్తారు? వారు నిజంగా ఏ సమస్యను ఎదుర్కొంటున్నారు? ఇది వారి జీవితాలను మెరుగుపరుస్తుందా? వారు దీన్ని ఉపయోగించాలనుకుంటారా?’ అని ఆలోచించడం మొదలుపెట్టాను. ఇది నా ఆలోచనను చూసే విధానాన్నే పూర్తిగా మార్చింది,” అని ఆయన చెప్పారు.
ఇంటెన్సివ్ సెషన్లు మరియు నిపుణుల మెంటర్షిప్ ద్వారా, Ruthvik తన ఉత్పత్తి సాధ్యాసాధ్యాలు, వినియోగదారుల అనుభవం మరియు నిజ జీవితంలో దాని ఉపయోగం గురించి మరింతగా పరిశీలించడం ప్రారంభించారు. “టెక్నాలజీ పరంగా ఏది సాధ్యమో, ఈ సమస్యను మరో విధంగా ఎలా పరిష్కరించవచ్చో అర్థం చేసుకోవడానికి నా mentors నాకు సహాయం చేశారు. వారి మార్గదర్శకత్వం వల్ల కేవలం ఒక ఆలోచనను కలిగి ఉండటం నుంచి, నిజమైన ఉత్పత్తిని రూపొందించే వ్యక్తిలా ఆలోచించడం వరకు నేను ముందుకు వెళ్లగలిగాను,” అని ఆయన తెలిపారు.
చిత్తూరులో మొదలైన ఆలోచనకు ప్రపంచవ్యాప్త అవకాశం
Ruthvikకు ఈతపై ఉన్న వ్యక్తిగత ఆసక్తి నుంచి Untethered ఆలోచన పుట్టింది. అయితే, దీని ఉపయోగం ఆంధ్రప్రదేశ్కే పరిమితం కాకుండా మరింత విస్తరించవచ్చు. భారత్తో పాటు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న దృష్టిలోపం ఉన్న స్విమ్మర్లకు ఉపయోగపడేలా ఈ గాగుల్స్ను అందుబాటులో ఉండే ధరలో, పెద్ద స్థాయిలో ఉపయోగించగల సహాయక ఉత్పత్తిగా అభివృద్ధి చేయాలని ఆయన కోరుకుంటున్నారు.
“ఇది కేవలం ఒక ఇంజినీరింగ్ ప్రాజెక్ట్గా లేదా ల్యాబ్లో మాత్రమే పనిచేసే prototypeగా మిగిలిపోవాలని నేను కోరుకోవడం లేదు. మేము రూపొందించిన ఒక వస్తువు వల్ల దృష్టిలోపం ఉన్న ఒక స్విమ్మర్ పూల్లోకి మరింత నమ్మకంగా, స్వతంత్రంగా వెళ్లగలిగితే, కొత్త టెక్నాలజీని రూపొందించడం కంటే అది నాకు ఎంతో ముఖ్యమైన విషయం,” అని Ruthvik చెప్పారు.
Samsung Solve for Tomorrow 2026లో Untethered ముందుకు సాగుతున్న కొద్దీ, చిత్తూరులో పుట్టిన ఒక ఆలోచన ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఈతను మరింత సురక్షితంగా, అందరికీ అందుబాటులో ఉండేలా మార్చేందుకు ఎలా సహాయపడగలదో Ruthvik చూపిస్తున్నారు — ఒక్కో ఈత స్ట్రోక్తో కొత్త అవకాశాన్ని సృష్టిస్తూ.