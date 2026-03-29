టీడీపీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే మన ఇంటి పండుగ : సీఎం చంద్రబాబు
తెలుగుదేశం పార్టీ ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే మన ఇంటికి పండుగ అని టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. టీడీపీ 44వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం సందర్భంగా కార్యకర్తలకు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈ మేరకు ఆయన ట్విట్టర్ వేదికగా ఓ పోస్ట్ చేశారు.
యుగపురుషుడు ఎన్టీఆర్ స్థాపించిన టీడీపీ.. తరతరాల తెలుగు వారి ఆకాంక్షలకు ప్రతిరూపమని చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు. పేదవారికి కూడు, గూడు, గుడ్డ ఇవ్వాలనే ఆయన సిద్ధాంతాన్ని సదా పాటిస్తున్నామన్నారు. టీడీపీ కార్యకర్తల పార్టీ అని అన్నారు. ఆవిర్భావ దినోత్సవం అంటే మన ఇంటి పండుగ అని.. ఈ సందర్భంగా ప్రతి కార్యకర్తకు పేరుపేరునా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నట్లు చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
తెలుగువారి ఆత్మగౌరవం, అభ్యున్నతి కోసం టీడీపీ పుట్టిందని పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి, మంత్రి నారా లోకేశ్ అన్నారు. సమాజమే దేవాలయం - ప్రజలే దేవుళ్లు అని నినదించిన ఎన్టీఆర్ స్ఫూర్తితో పేద ప్రజలకు అండగా నిలిచిందని తెలిపారు.
టీడీపీ ఆవిర్భావం తర్వాతే సమాజంలో అణగారిన, బడుగు, బలహీనవర్గాలకు రాజకీయంగా, సామాజికంగా గుర్తింపు వచ్చిందని గుర్తుచేశారు. దేశానికి సంక్షేమాన్ని పరిచయం చేసిన పార్టీ తెదేపా అని పేర్కొన్నారు. ప్రపంచంలో తెలుగువారిని మొదటి స్థానంలో నిలపడమే లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నామన్నారు.