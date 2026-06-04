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  4. andhra pradesh : tdp, jana sena, bjp understanding among the Rajya sabha seats sharing
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Thursday, 4 June 2026 (22:52 IST)

ఏపీలో రాజ్యసభ సీట్ల పంపకం పూర్తి - టీడీపీకి 3, జనసేనకు 1

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BY: ఠాగూర్
Publish: Thu, 4 Jun 2026 (22:46 IST) Updated: Thu, 4 Jun 2026 (22:52 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో త్వరలో ఖాళీకానున్న నాలుగు రాజ్యసభ సీట్ల కేటాయింపుపై ఎన్డీయే కూటమి నేతల మధ్య ఓ అవగాహన కుదిరింది. మొత్తం నాలుగు సీట్లలో టీడీపీకి మూడు, జనసేన పార్టీకి ఒకటి చొప్పున కేటాయించాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు. టీడీపీ అధినేత, ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్, టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాస్, ఏపీ బీజేపీ శాఖ అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్‌, జనసేన పార్టీ నేత నాదెండ్ల భాస్కర్ రావులు పాల్గొన్నారు. 
 
సుమారు రెండు గంటలకు పైగా జరిగిన ఈ సమావేశంలో రాజ్యసభ సీట్ల కేటాయింపు, టీడీపీ కూటమి రెండేళ్ల పాలన విజయాలపై సుధీర్ఘంగా చర్చ జరిగింది. రాజ్యసభ అభ్యర్థుల పేర్లను టీడీపీ, జనసేనలు త్వరలోనే ప్రకటించనున్నాయి. 
 
అలాగే, వైకాపా హయాంలో ఆ పార్టీ తరపున రాజ్యసభకు ఎన్నికైన పిల్లి సుభాష్ చంద్రబోస్, ఆళ్ళ అయోధ్య రామిరెడ్డి, పరిమళ్ నత్వానీ, టీడీపీ తరపున రాజ్యసభకు వెల్లిన సానా సతీష్‌ల పదవీకాలం త్వరలో ముగియనుంది. దీంతో ఈ నాలుగు స్థానాలకు ఎన్నికలు జరుగనున్నాయి. అయితే, ప్రస్తుత శాసనసభలో ఉన్న మెజారిటీ దృష్ట్యా, ఈ నాలుగు స్థానాలు టీడీపీ కూటమికే దక్కనున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో టీడీపీ, జనసేనలు కలిసి ఈ నాలుగు స్థానాలను పంచుకోనున్నాయి. 
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ఠాగూర్

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