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  4. Andhra Pradesh to develop Tirumala as global model of spirituality
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Thursday, 17 September 2026 (09:41 IST)

తిరుమలను ఆధ్యాత్మికతకు ప్రపంచ ఆదర్శంగా అభివృద్ధి చేస్తాం.. చంద్రబాబు

Tirumala Brahmotsavams
Written By: సెల్వి
Updated: Thu, 17 Sep 2026 (09:41 IST)
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తిరుమలను ఆధ్యాత్మికతకు ప్రపంచ ఆదర్శంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రకటించారు. పర్యావరణ పరిరక్షణ, ఆధ్యాత్మికత, సేవ, ఆధునిక సాంకేతికతను అనుసంధానిస్తూనే, యాత్రికుల అనుభవాన్ని మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారిస్తామని ఆయన అన్నారు. తిరుమలలో 89.5 శాతం పచ్చదనం ఉందని, దానిని పరిరక్షించాల్సిన అవసరం ఉందని చెప్పారు. 
 
వైకుంఠం క్యూ కాంప్లెక్స్-1లోని యాత్రికుల అనుభవ కేంద్రం, ఆధునీకరించిన ఎస్వీ మ్యూజియం, రిలయన్స్ ఫౌండేషన్, భారత్ బయోటెక్ అందించిన 32 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులతో సహా తిరుమలలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ముఖ్యమంత్రి  ప్రారంభించారు.
 
యాత్రికుల అనుభవ కేంద్రం, 3డీ సాంకేతికతను ఉపయోగించి భక్తులు వేంకటేశ్వర స్వామికి జరిగే రోజువారీ పూజలు, క్రతువులను వర్చువల్‌గా అనుభవించేందుకు, తిరుమలలోని వివిధ ప్రదేశాలను వీక్షించేందుకు అవకాశం కల్పిస్తుంది.
 
ఆరు డీవీఆర్ ఆధారిత వర్చువల్ రియాలిటీ సిస్టమ్‌ల ద్వారా ముఖ్యమంత్రి స్వయంగా వర్చువల్ దర్శన సౌకర్యాన్ని అనుభవించారు. ఆయన పునరుద్ధరించిన ఎస్.వి. మ్యూజియంను కూడా తిరిగి ప్రారంభించారు. 
 
భక్తులకు సులభంగా అర్థమయ్యే రీతిలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వైభవాన్ని, తిరుమల చరిత్రను, పౌరాణిక గాథలను, శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దివ్య వివాహాన్ని ప్రదర్శించేలా టిటిడి ఈ మ్యూజియంను పునఃరూపకల్పన చేసింది. ఈ మ్యూజియంను టిసిఎస్ ట్రస్ట్ రూ.104 కోట్ల వ్యయంతో అభివృద్ధి చేసింది.
 
శ్రీ కృష్ణదేవరాయలతో సహా వివిధ రాజులు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి సమర్పించిన ఆభరణాల ప్రతిరూపాలు, వివిధ కాలాలకు చెందిన చారిత్రక వస్తువులు, స్వామివారిని అలంకరించడానికి ఉపయోగించిన కిరీటాలు, ఆభరణాల 3డి నమూనాలను ప్రదర్శించారు.
 
ముఖ్యమంత్రి పనోరమిక్ స్క్రీన్‌పై దివ్య వివాహంపై ఏఐ రూపొందించిన వీడియో ప్రదర్శనను వీక్షించారు. పూర్వకాలంలో స్వామివారి సేవ, స్తుతి కోసం సంగీతకారులు ఉపయోగించిన వాద్య పరికరాలపై కూడా ఆయన ప్రత్యేక ఆసక్తిని కనబరిచారు. 
 
తరువాత, తిరుమలలో పర్యటించే యాత్రికుల కోసం రిలయన్స్ ఫౌండేషన్, భారత్ బయోటెక్ అందించిన 32 ఎలక్ట్రిక్ బస్సులను ముఖ్యమంత్రి జెండా ఊపి ప్రారంభించారు. రిలయన్స్ ఇ-మొబిలిటీ సీఈఓ నితిన్ సేథ్, భారత్ బయోటెక్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సుచిత్ర ఎలా, మంత్రి ఆనం రామనారాయణ రెడ్డి, టీటీడీ ఛైర్మన్ బి.ఆర్. నాయుడు, టీటీడీ సభ్యులతో కలిసి ముఖ్యమంత్రి నారాయణగిరి సర్కిల్ నుంచి ఎస్వీ మ్యూజియం వరకు ఎలక్ట్రిక్ బస్సులో ప్రయాణించారు.
 
తిరుమల సందర్శించే ప్రతి యాత్రికుడికి బీమా సౌకర్యం కల్పించాలని టీటీడీ నిర్ణయించిందని ముఖ్యమంత్రి తెలిపారు. ఎల్ఐసి సహకారంతో ఆధార్ ఆధారిత ఆన్‌లైన్ బీమా సదుపాయాన్ని అమలు చేస్తామని ఆయన తెలిపారు. ఈ పథకం కింద, తిరుమలలో దురదృష్టవశాత్తు యాత్రికుడు ఎవరైనా మరణిస్తే రూ.2 లక్షల ఆర్థిక సహాయం అందజేస్తామని ఆయన పేర్కొన్నారు. 
 
శ్రీవాణి ట్రస్ట్ ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 5,000 శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయాలను నిర్మించాలని ప్రభుత్వం యోచిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పారు. మారిషస్, న్యూజిలాండ్ వంటి దేశాల్లో కూడా శ్రీ వేంకటేశ్వర ఆలయాల నిర్మాణానికి సంబంధించి అభ్యర్థనలు అందాయని, ప్రభుత్వం ఆ ప్రతిపాదనను పరిశీలిస్తోందని ఆయన తెలిపారు. 
 
విద్య, ఆరోగ్య రంగాలలో కూడా శ్రీవారి సేవకుల సేవలను వినియోగించుకునేందుకు ఒక కార్యాచరణ ప్రణాళికను రూపొందిస్తున్నట్లు ఆయన చెప్పారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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