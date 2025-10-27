పెరగనున్న ఏపీ జిల్లాల సంఖ్య.. ఆ రెండు జిల్లాల భాగాలను విలీనం చేస్తారా?
ఆంధ్రప్రదేశ్ కొత్త జిల్లా పునర్వ్యవస్థీకరణకు సిద్ధమవుతోంది. రాజధాని అమరావతి చుట్టూ పరిపాలనను మెరుగుపరచడానికి పల్నాడు, గుంటూరు, ఎన్టీఆర్ జిల్లాల భాగాలను విలీనం చేయడం ఈ ప్రణాళికలో ఉంది. మార్కాపురం నియోజకవర్గంలో ఇప్పుడు కనిగిరి, గిద్దలూరు, యెర్రగొండపాలెం, దర్శి నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి. రంపచోడవరం, చింతూరు డివిజన్లను సమీప మండలాలతో కలిపి కొత్త రంపచోడవరం జిల్లాను ప్రతిపాదించారు.
పలాస, ఇచ్చాపురం, పాతపట్నం నియోజకవర్గాలతో కొత్త పలాస జిల్లా కూడా పరిశీలనలో ఉంది. గూడూరు జిల్లాలో గూడూరు, వెంకటగిరి, సర్వేపల్లి, సూళ్లూరుపేట నియోజకవర్గాలు ఉండవచ్చు.
మదనపల్లె జిల్లా మదనపల్లె, పిలేరు, పుంగనూరు, తంబళ్లపల్లె నియోజకవర్గాలను కవర్ చేసే అవకాశం ఉంది. అద్దంకి, మడకశిరతో సహా పది కొత్త రెవెన్యూ డివిజన్లను ప్రణాళిక చేశారు. అలాగే సరిహద్దులను సవరించనున్నారు. తద్వారా ప్రతి నియోజకవర్గం ఒకే డివిజన్లో ఉంటుంది.
సులభమైన పరిపాలన కోసం ఆదోని వంటి పెద్ద మండలాలను విభజించవచ్చు. కందుకూరు నెల్లూరులోనే ఉండాలా లేక ప్రకాశంకు వెళ్లాలా అనే దానిపై తుది నిర్ణయం తీసుకోబడుతుంది.
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు సమీక్ష తర్వాత, ఈ ప్రతిపాదనను కేబినెట్ ఆమోదం కోసం పంపుతారు. గతంలో జరిగిన త్వరితగతిన జరిగిన పునర్వ్యవస్థీకరణలోని సమస్యలను పరిష్కరించడానికి, ప్రజా, రాజకీయ అభిప్రాయాలను ప్రతిబింబించడానికి ప్రభుత్వం జిల్లాల సంఖ్యను 26 నుండి 32కి పెంచాలని యోచిస్తోంది.
200 మంది పౌరుల ప్రాతినిధ్యాలు, జిల్లా అధికారుల ఇన్పుట్ల ఆధారంగా కేబినెట్ ఉపసంఘం తుది నివేదికను రూపొందిస్తోంది. నవంబర్ 7న కేబినెట్ దీనిని సమీక్షిస్తుంది. జాతీయ జనాభా లెక్కలు ప్రారంభమయ్యే ముందు డిసెంబర్ 31 నాటికి ఈ ప్రక్రియ ముగియాలని భావిస్తున్నారు.