బ్రేకింగ్ బౌండరీస్ విత్ నారా లోకేష్.. క్రీడా కోటాను 3 శాతానికి ఏపీ పెంచుతుంది
భారత మహిళా క్రికెట్ జట్టుతో జరిగిన "బ్రేకింగ్ బౌండరీస్ విత్ నారా లోకేష్" ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ సందర్భంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ త్వరలో క్రీడా కోటాను 3 శాతానికి పెంచుతుందని మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రకటించారు. ప్రముఖ మహిళా క్రికెటర్లతో సంభాషించిన మంత్రి నారా లోకేష్, రాష్ట్రంలో క్రీడల అభివృద్ధికి ప్రభుత్వం 10 సంవత్సరాల రోడ్ మ్యాప్ను సిద్ధం చేస్తోందని అన్నారు.
"ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు నాయకత్వంలో, ఐక్య ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆఫ్రో-ఆసియన్ క్రీడలను విజయవంతంగా నిర్వహించింది మరియు అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో కూడిన స్పోర్ట్స్ విలేజ్ను స్థాపించింది. అదేవిధంగా, మా ప్రభుత్వం రాబోయే దశాబ్దంలో క్రీడల అభివృద్ధికి ప్రణాళికాబద్ధమైన రోడ్ మ్యాప్పై పని చేస్తుంది" అని తెలిపారు.
ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ పిలుపుతో ప్రేరణ పొంది ఇటీవల నిర్వహించిన యోగాంధ్ర కార్యక్రమం విజయవంతమైందని నారా లోకేష్ హైలైట్ చేశారు. అట్టడుగు స్థాయిలో క్రీడలను ప్రోత్సహించడానికి ప్రత్యేక ప్రయత్నాలు జరుగుతాయని అన్నారు.
క్రీడలలో కెరీర్లను కొనసాగించే బాలికలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి తల్లిదండ్రులు తమ మనస్తత్వాన్ని మార్చుకోవాలన్నారు. మహిళా క్రికెటర్లను ఈ సందర్భంగా ప్రశంసించారు. మంత్రి నారా లోకేష్ వారి పోరాటాలు, విజయాలను గుర్తించారు.