  1. వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. తెలుగు వార్తలు
  4. andhra pradesh : ycp ex minister Vidadala Rajini Surrenders Passport
Written By ఠాగూర్
Last Updated : Sunday, 17 May 2026 (18:13 IST)

వైకాపా మాజీ మంత్రి రజనీపై ఎస్సీఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు - పాస్‌పోర్టు అప్పగింత

vidadala rajini
BY: ఠాగూర్
Publish: Sun, 17 May 2026 (18:12 IST) Updated: Sun, 17 May 2026 (18:13 IST)
google-news
వైకాపా నేత, మాజీ మంత్రి విడద రజనీతో పాటు పలువురు వైకాపా నేతలపై పల్నాడు జిల్లా చిలకలూరి పేటలో ఎస్సీఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసు నమోదైంది. టీడీపీ మహిళా నేత పిల్లి కోటి ఫిర్యాదుతో వారిపై పోలీసులు ఎస్టీఎస్టీ అట్రాసిటీ చట్టం కింద కేసు నమోదు చేశారు. దీంతో మాజీ మంత్రి విడదల రజనీ తన పాస్‌పోర్టును నరసరావు పేట డీఎస్పీ కార్యాలయంలో అప్పగించారు. 
 
మాజీ మంత్రి విడదల రజనీ తన పాస్ పోర్టును నరసరావుపేట డీఎస్పీ కార్యాలయంలో అప్పగించాలని హైకోర్టు ఆదేశించింది. ఉన్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాలతో ఆదివారం డీఎస్పీ హనుమంతరావుకి తన పాస్‌పోర్ట్‌ను సరెండర్‌ చేశారు. ఈ కేసులో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. 
 
నీట్ యూజీ ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో ప్రొఫెసర్ మనీషా అరెస్టు 
 
ఈ నెల 3వ తేదీన దేశ వ్యాప్తంగా జరిగిన నీట్ యూటీ 2026 ప్రశ్నపత్రం లీకేజీ కేసులో దర్యాప్తును సీబీఐ ముమ్మరం చేసింది. ఈ కేసులో పూణెకు చెందిన బోటనీ సీనియర్ లెక్చరర్ గురునాథ్ మాంధారేను శనివారం పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. ఈ కేసులో దేశంలోని వివిధ నగరాల నుంచి ఇప్పటివరకు మొత్తం తొమ్మిది మందిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. 
 
మనీషా మాంధరే పూణె శివాజీ నగర్‍‌‌లోని మోడ్రన్ కాలేజీ ఆఫ్ ఆర్ట్స్, సైన్స్ అండ్ కామర్స్‍‌లో పని చేస్తున్నారు. జాతీయ పరీక్షల సంస్థ ఎన్.టి.ఏలో సబ్జెక్టు నిపుణురాలిగా పేరొంది. దీంతో ఆమెకు బోటనీ, జువాలజీ ప్రశ్నపత్రాలను చూసే అవకాశాన్ని కల్పించారు. ఈ క్రమంలో మే 3వ తేదీన జరిగిన పరీక్షకు ముందే ఆమె ప్రశ్నలను లీక్ చేశారని సీబీఐ గుర్తించింది. 
 
ఈ యేడాదిలో ఏప్రిల్ నెలలో ఆమె మరో నిందితురాలు మనీషా వాఘ్మరే సహాయంతో కొంతమంది నీట్ అభ్యర్థులను ఎంపిక చేశారు. పూణెలోని తన ఇంట్లో విద్యార్థులకు ప్రత్యేక కోచింగ్ తరగతులు నిర్వహించారు. ఆ సమయంలో ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను నోట్ బుక్స్‌లో రాయించి టెక్స్ట్‌ బుక్స్‌లో మార్క్ చేయించినట్టు దర్యాప్తులో తేలింది. 
 
ఆ ప్రత్యేక గదుల్లో చెప్పిన ప్రశ్నల్లో చాలావరకు నీట్ బయాలజీ పరీక్ష పేపర్‌తో సరిపోలాయి. ఈ వ్యవహారంలో ఎన్.టి.ఏ అంతర్గత వ్యక్తులు, మధ్యవర్తులు పెద్ద మొత్తంలో డబ్బులు వసూలు చేసి ప్రశ్నలను చేరవేసినట్ట ఏజెన్సీ అనుమానిసిస్తోంది. కేంద్ర విద్యాశాఖ ఫిర్యాదు మేరకు మే 21వ తేదీన ఈ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు జరుపుతున్న విషయం తెల్సిందే. 
About Writer
ఠాగూర్

రజనీకాంత్‌తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్

రజనీకాంత్‌తో పోటీపడతాను.. అసూయ లేదు : కమల్ హాసన్సూపర్ స్టార్ రజనీకాంత్‌తో తాను పోటీ పడతానని, కానీ, మా ఇద్దరి మధ్య రవ్వంత కూడా అసూయ లేదని అగ్ర నటుడు కమల్ హాసన్ అన్నారు. ఆయన ఆదివారం మదురైలో విలేకరులతో మాట్లాడుతూ, రజనీకాంత్‌, తాను వెండితెరపై ఒకరితో ఒకరు పోటీపడతామే తప్ప, తమ మధ్య అసూయ అనేది లేదన్నారు.

నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసు

నడిరోడ్డుపై నటి పావలా శ్యామల - నిర్మాత దిల్ రాజు పెద్ద మనసుఆర్థిక సమస్యలతో పాటు తీవ్రమైన అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న సినీ నటి పావలా శ్యామలాను నిస్సహాయ స్థితికి చేరుకుంది. ఆమె ఆరోగ్యం విషమించడంతో క్యాబ్ డ్రైవర్ ఆమెను నడి రోడ్డుపై వదిలేసి వెళ్లిపోయాడు. ఈ విషయాన్ని సోషల్ మీడియా ద్వారా తెలుసుకున్న ప్రముఖ నిర్మాత దిల్ రాజు ఆమెను ఆదుకునేందుకు ముందుకు వచ్చారు. పావలా శ్యామలకు పూర్తి వైద్య బాధ్యతలు స్వీకరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు.

పెద్ది చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి బయోపిక్ కాదు : డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబు

పెద్ది చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి బయోపిక్ కాదు : డైరెక్టర్ బుచ్చిబాబుమెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం పెద్ది. బుచ్చిబాబు దర్శకుడు జాన్వీ కపూర్ హీరోయిన్. ఈ చిత్రం మల్లయుద్ధం నేపథ్యంలో సాగుతోంది. అయితే, ఈ చిత్రం మల్లయోధుడు కోడి రామ్మూర్తి నాయుడి బయోపిక్‌గా తెరకెక్కిస్తున్నట్టు ప్రచారం సాగుతోంది. దీనిపై దర్శకుడు బుచ్చిబాబు క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఈ చిత్రం రామ్మూర్తి బయోపిక్‌ కాదని స్పష్టం చేశారు. అసలు పెద్ది క్యారెక్టరైజేషన్‌కు స్ఫూర్తి ఎవరన్నదీ చెప్పారు.

నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్

నన్ను ఒక్కరు కూడా పట్టించుకోలేదు, నా ఇగో హర్ట్ అయ్యింది: రజినీకాంత్సినిమా హీరోల్లో దక్షిణాది సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ స్టైలే వేరు. అంతేకాదు... ఆయన ఆధ్యాత్మిక చింతన కూడా హైలో వుంటుంది. వీలు దొరికినప్పుడల్లా ఆయన హిమాలయాలకు వెళ్లివస్తుంటారు. మానవ జన్మ గురించి ఆయన తత్వ బోధనలు కూడా చెబుతుంటారు. ఇక అసలు విషయానికి వస్తే, ఇటీవల ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఫౌండేషన్ 45 ఏళ్లు పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా, శ్రీశ్రీ రవిశంకర్ 70వ జన్మదిన వేడుకల వేళ సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ కూడా హాజరయ్యారు. ఈ సందర్భంగా అక్కడ వున్న ఆధ్యాత్మిక వాతావరణాన్ని, తన అనుభవాన్ని పంచుకున్నారు. ఆయన మాటల్లోనే, శ్రీశ్రీ రవిశంగర్ గురూజీ ఆశ్రమం ఎంతో ప్రశాంతంగా వుంది.

Kenisha: జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్‌షిప్‌ కట్

Kenisha: జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్‌షిప్‌ కట్తమిళ నటుడు జయం రవి, గాయని కెనీషా మధ్య రిలేషన్‌షిప్‌ ముగిసింది. జయం రవితో తన బంధానికి ముగింపు పలుకుతున్నట్లు పరోక్షంగా కెనీషా తెలిపింది. ఈ మేరకు ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో ఓ సుదీర్ఘ భావోద్వేగ పోస్ట్ పెట్టిన ఆమె, చెన్నై నగరాన్ని విడిచి వెళుతున్నట్లు, తనకిష్టమైన సంగీతాన్ని కూడా వదులుకుంటున్నట్లు స్పష్టం చేశారు. ఎంతో ప్రేమతో అడుగుపెట్టానని.. కానీ ప్రస్తుతం నిశ్శబ్దంతో వెనుదిరుగుతున్నాను. ఒక మనిషిని రక్షించే ప్రయత్నంలో తనను కాను కోల్పోయానని తెలిపింది. ప్రదర్శనలకు ప్రాధాన్యమిచ్చే ఈ లోకంలో మంచితనానికి విలువ లేదని కెనీషా తన పోస్ట్‌లో పేర్కొన్నారు.