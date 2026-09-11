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  4. Andhra temple shop charges customer extra Rs 7 on water bottle, fined Rs 7 lakh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Friday, 11 September 2026 (13:20 IST)

వాటర్‌ బాటిల్‌పై రూ.7 ఎక్కువ వసూలు చేశాడు.. ఏడు లక్షలు జరిమానా కట్టాడు..

Water bottle
Written By: సెల్వి
Updated: Fri, 11 Sep 2026 (13:20 IST)
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Water bottle
ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోని అన్నవరం ఆలయ దుకాణం, ఒక భక్తుడి నుండి నీళ్ల సీసాపై ముద్రించిన ధర కంటే ఎక్కువ వసూలు చేసినందుకుగాను, భారీగా రూ.7లక్షల జరిమానా చెల్లించాలని ఆదేశించబడింది. తూర్పు గోదావరి జిల్లా  వినియోగదారుల వివాదాల పరిష్కార కమిషన్ (East Godavari District Consumer Disputes Redressal Commission), ఆ దుకాణం అధికంగా చెల్లించిన మొత్తాన్ని వాపసు ఇచ్చి, ఫిర్యాదుదారునికి నష్టపరిహారం చెల్లించాలని కూడా ఆదేశించింది.
 
అన్నవరంలోని శ్రీ వీర వెంకట సత్యనారాయణ స్వామి వారి దేవస్థానం ప్రాంగణంలో లైసెన్స్‌తో నడుస్తున్న సత్యదేవ ఫ్యాన్సీ కోకోనట్స్ అండ్ కూల్ డ్రింక్స్ అనే దుకాణంపై డి. వెంకటేశ్వరరావు ఈ కేసును దాఖలు చేశారు. ఒక వినియోగదారు ఫిర్యాదుపై 2026 ఆగస్టు 28న జారీ చేసిన ఉత్తర్వులో, ప్యాక్ చేసిన నీళ్ల బాటిల్‌పై నిర్ణయించిన గరిష్ట విక్రయ ధర ఎమ్మార్పీ కంటే అదనంగా రూ.7లను విక్రేత వసూలు చేసినట్లు కమిషన్ నిర్ధారించింది.
 
అదనంగా వసూలు చేసిన రూ.7లను తిరిగి చెల్లించాలని ఆదేశించడంతో పాటు, ఫిర్యాదుదారుకు పరిహారంగా రూ. 10,000, న్యాయపరమైన ఖర్చుల నిమిత్తం రూ. 5,000 చెల్లించాలని కమిషన్ ఆదేశించింది. అలాగే, కన్జ్యూమర్ వెల్ఫేర్ ఫండ్‌లో రూ.7లక్షలను జమ చేయాలని కూడా విక్రేతను ఆదేశించింది. 
 
ఆలయ ప్రాంగణంలోని లైసెన్స్ పొందిన దుకాణాలన్నీ ప్యాక్ చేసిన ఉత్పత్తులపై గరిష్ట విక్రయ ధరను స్పష్టంగా ప్రదర్శించేలా చూడటానికి తమ పర్యవేక్షణాధికారాలను వినియోగించుకోవాలని దేవస్థానానికి కమిషన్ ఆదేశాలు జారీ చేసింది. అధిక ధరలు వసూలు చేసే ఇటువంటి ఘటనలను నివారించడం, భక్తుల వినియోగదారు హక్కులను పరిరక్షించడం ఈ ఆదేశాల ఉద్దేశ్యం.
 
 ఈ ఆదేశం వల్ల ఆలయ ప్రాంగణంలో నడుస్తున్న వాణిజ్య దుకాణాలపై పర్యవేక్షణ కఠినతరం కావడం, ఎమ్మార్పీ నిబంధనల అమలు మెరుగుపడటం జరిగే అవకాశం ఉంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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