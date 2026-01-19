ఆంధ్రప్రదేశ్ను ఏఐ ఆధారిత సృజనాత్మక సంస్థలకు కేంద్రంగా అభివృద్ధి చేస్తామని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పేర్కొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి తన దావోస్ పర్యటన మొదటి రోజున జ్యూరిచ్లో అగ్రశ్రేణి పరిశ్రమ నాయకుడిని కలిశారు.
ఈ సమావేశంలో, ఏఐ క్రియేటివ్ టెక్ హబ్, జనరేటివ్ ఏఐ, డీప్ టెక్, డిజిటల్ కంటెంట్ ఎకానమీ వంటి రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందుబాటులో ఉన్న విస్తారమైన పెట్టుబడి అవకాశాల గురించి ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.
యువతకు పెద్ద ఎత్తున ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టించే లక్ష్యంతో డిజిటల్ మీడియా, వర్చువల్ ప్రొడక్షన్, గేమింగ్, యానిమేషన్, ఫిల్మ్ టెక్నాలజీ వంటి రంగాలలో పెట్టుబడులను ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తోందని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
ఈరోస్ జెన్ ఏఐ, ఈరోస్ యూనివర్స్ సూపర్ యాప్, ఏఐ- ఆధారిత ఫిల్మ్ సిటీ, వర్చువల్ ప్రొడక్షన్ స్టూడియోలను ఏర్పాటు చేస్తామని ఈరోస్ ప్రతినిధులు వివరించారు. ఈరోస్ డిస్కవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ 360 పేరుతో వర్చువల్ రియాలిటీ ఆధారిత పర్యాటక ప్రమోషన్ కార్యక్రమాలను అభివృద్ధి చేస్తోందని ఈరోస్ ప్రతినిధులు తెలియజేశారు.
ఈరోస్ ఇన్నోవేషన్స్ వ్యవస్థాపకుడు, ఛైర్మన్ కిషోర్ లుల్లా ముఖ్యమంత్రిని దావోస్ మ్యాన్ చంద్రబాబు అని ప్రశంసించారు. అంతకుముందు, స్విట్జర్లాండ్లోని భారత రాయబారి మృదుల్ కుమార్తో జరిగిన సమావేశంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్విట్జర్లాండ్ కంపెనీల పెట్టుబడులకు సహకారం అందించాలని ముఖ్యమంత్రి కోరారు.
ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సమావేశాల్లో పాల్గొనడానికి తన నాలుగు రోజుల పర్యటనలో మొదటి రోజు జ్యూరిచ్ చేరుకున్న తర్వాత ముఖ్యమంత్రి మృదుల్ కుమార్ను కలిశారు. మంత్రులు నారా లోకేష్, టిజి వెంకటేష్ కూడా హాజరయ్యారు.
వివిధ రంగాలలో ఆంధ్రప్రదేశ్లో స్విస్ పెట్టుబడుల అవకాశాలను ముఖ్యమంత్రి భారత రాయబారితో చర్చించారు. ఫార్మా, వైద్య పరికరాలు, భారీ యంత్రాలు, హార్డ్వేర్, ఎలక్ట్రానిక్స్, రైలు భాగాలు, వస్త్రాలు, పరిశోధన విభాగాలలో స్విట్జర్లాండ్ ముందుందని భారత రాయబారి చెప్పినప్పుడు, ఫార్మా, వైద్య పరికరాల ఉత్పత్తిలో పెట్టుబడుల కంటే ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న అవకాశాలను ముఖ్యమంత్రి ఆయనకు వివరించారు.
పారిశ్రామిక అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ 25 కొత్త విధానాలను ప్రకటించిందని తెలిపారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కృత్రిమ మేధస్సు, క్వాంటం టెక్నాలజీలకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోంది. నైపుణ్యం కలిగిన శ్రామిక శక్తికి ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న డిమాండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని యువతలో నైపుణ్యాభివృద్ధికి ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టామన్నారు.