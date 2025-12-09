పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల ప్రాజెక్టులు.. ప్రతిపాదనలతో సిద్ధం కండి..
కేంద్ర ప్రభుత్వ పూర్వోదయ పథకం కింద రూ.40,000 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మంగళవారం అధికారులను ఆదేశించారు. నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులకు రూ.20,000 కోట్లు, మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు మిగిలిన రూ.20,000 కోట్లు కేటాయించాలని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
పూర్వోదయ పథకం నిధుల వినియోగంపై ముఖ్యమంత్రి సచివాలయంలో సమీక్ష సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ పథకం కింద కేటాయించిన నిధులను ఉపయోగించి రాష్ట్రంలోని మూడు ప్రాంతాల అభివృద్ధికి ప్రతిపాదనలు సిద్ధం చేయాలని ఆయన అధికారులను కోరారు.
నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులు, ఉద్యానవన పంటలు, గ్రామీణ రోడ్లు వంటి మౌలిక సదుపాయాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలని చంద్రబాబు అన్నారు. ప్రకాశం, రాయలసీమ జిల్లాల్లోని 82 క్లస్టర్లను ఉద్యానవన కేంద్రాలుగా అభివృద్ధి చేయాలని తెలిపారు. బీహార్, జార్ఖండ్, పశ్చిమ బెంగాల్, ఒడిశా, ఆంధ్రప్రదేశ్లను కలుపుకొని తూర్పు ప్రాంతం సమగ్ర అభివృద్ధి కోసం పూర్వోదయ పథకం ప్రవేశపెట్టబడింది.
గ్రామీణ రోడ్లను అభివృద్ధి చేయడానికి, జాతీయ, రాష్ట్ర రహదారులతో అనుసంధానం చేయడానికి రూ.5,000 కోట్లు ఖర్చు చేయాలని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. ప్రకాశం, రాయలసీమలో 23 ప్రధాన, మధ్య తరహా నీటిపారుదల ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి ఆదేశించారు.
రూ.58,700 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో ప్రతిపాదిత పోలవరం-నల్లమల సాగర్ ప్రాజెక్టు నెల్లూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో అదనంగా 7 లక్షల ఎకరాలకు సాగునీటి సౌకర్యాన్ని కల్పిస్తుందని, మరో 6 లక్షల ఎకరాలకు నీటిపారుదల స్థిరీకరించగలదని, 60 లక్షల మందికి తాగునీరు అందించగలదని అధికారులు ముఖ్యమంత్రికి తెలియజేసినప్పుడు, ముఖ్యమంత్రి వీలైనంత త్వరగా ప్రారంభించాల్సిన ఈ ప్రాజెక్టులపై పని చేయాలని ఆదేశించారు.