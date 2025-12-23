Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజిత

ఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు అభద్రతామయంగా మారిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. వైఎస్సార్సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షురాలు కాకాని పూజిత, రాష్ట్రంలో క్షీణిస్తున్న శాంతిభద్రతలపై కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
నెల్లూరులోని వైఎస్సార్సీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 18 నెలల కూటమి పాలనలో ప్రజా భద్రత పూర్తిగా కుప్పకూలిందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ నేరాలు జరుగుతుండటంతో మహిళలు భయంతో జీవిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు.
మహిళలపై నేరాల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు దేశంలో రెండో స్థానంలో ఉందని పేర్కొంటూ, ఇది కూటమి ప్రభుత్వానికి ఒక సిగ్గుచేటైన విజయం అని ఆమె అభివర్ణించారు. మహిళా పోలీసు అధికారులపై కూడా దాడులు జరిగిన సంఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు ఎవరైనా నిజంగా సురక్షితంగా ఉన్నారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
పౌరులను రక్షించడానికి బదులుగా, ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అణచివేయడానికి పోలీసు యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై జరిగిన దారుణమైన లైంగిక దాడిని ప్రస్తావిస్తూ, ప్రభుత్వ డొల్ల వాదనల వెనుక ఉన్న భయంకరమైన వాస్తవాన్ని ఇటువంటి సంఘటనలు బయటపెడుతున్నాయని ఆమె అన్నారు.
ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలో కూడా మైనర్లపై నేరాలను నివారించలేకపోతున్నారని, నివారణ పోలీసు చర్యల ద్వారా కాకుండా, ప్రజాగ్రహం తర్వాతే చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఆమె ఎత్తి చూపారు.
ప్రస్తుత పరిస్థితిని గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వంతో పోలుస్తూ, వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో దిశ యాప్, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రత్యేక మహిళా పోలీసు సిబ్బంది, బాధితుల వద్దకు నిమిషాల వ్యవధిలో పోలీసులు చేరుకునేలా వేగవంతమైన అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థల వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మహిళల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని ఆమె గుర్తు చేశారు.
ఈ రోజు ఆ వ్యవస్థలు అదృశ్యమయ్యాయని లేదా పనిచేయకుండా పోయాయని, దీంతో మహిళలకు సంస్థాగత మద్దతు లేకుండా పోయిందని ఆమె అన్నారు. వాలంటీర్, సచివాలయ వ్యవస్థలను రద్దు చేసిన తర్వాత, ఆపదలో ఉన్నవారికి త్వరగా స్పందించడానికి క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగం లేకపోవడంతో మహిళలపై నేరాలు పెరిగాయని ఆమె పేర్కొన్నారు.
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హెచ్చరికను ఉటంకిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్లో అత్యవసర కాల్ ప్రతిస్పందన సమయం 25.5 నిమిషాలకు క్షీణించిందని, చండీగఢ్లో ఇది 5.8 నిమిషాలుగా ఉందని, ప్రాణాలు కోల్పోయిన తర్వాతే ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాసిన లేఖలో కూడా రాష్ట్రంలో ఆందోళనకరమైన శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని ప్రస్తావించారని, అయినప్పటికీ కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించడంలో విఫలమైందని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మహిళల భద్రతపై వాక్చాతుర్యానికే పరిమితమై ఫలితాలను ఇవ్వలేదని ఆమె విమర్శించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికలకు ముందు మహిళా రక్షణకు సంబంధించి చేసిన నెరవేరని వాగ్దానాల గురించి ప్రశ్నించారు.
ప్రభుత్వం ప్రజా భద్రత, పాలన కంటే ప్రైవేటీకరణ, మద్యం, బెల్టు షాపులు, పర్మిట్ రూమ్లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, సంస్కరణల పేరుతో రాష్ట్రాన్ని క్రమపద్ధతిలో కూల్చివేస్తున్నారని ఆమె హెచ్చరించారు. ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ ప్రతీకార చర్యలను విరమించుకోవాలని, ప్రత్యర్థులను వేధించడానికి పోలీసులను ఉపయోగించడం మానేయాలని, శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మహిళలకు నిజమైన, క్షేత్రస్థాయి రక్షణ కల్పించడంపై వెంటనే దృష్టి పెట్టాలని కాకాని పూజిత డిమాండ్ చేశారు.