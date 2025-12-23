మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
మంగళవారం, 23 డిశెంబరు 2025 (09:04 IST)

Andhra: బాబు పాలనలో ఏపీ మహిళలకు అభత్రామయంగా మారింది.. కాకాని పూజిత

ఏపీలోని చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని కూటమి ప్రభుత్వ పాలనలో ఆంధ్రప్రదేశ్ మహిళలకు అభద్రతామయంగా మారిందని వైఎస్సార్ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఆరోపించింది. వైఎస్సార్‌సీపీ మహిళా విభాగం రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షురాలు కాకాని పూజిత, రాష్ట్రంలో క్షీణిస్తున్న శాంతిభద్రతలపై కూటమి ప్రభుత్వంపై తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పించారు.
 
నెల్లూరులోని వైఎస్సార్‌సీపీ పార్టీ కార్యాలయంలో మీడియాతో మాట్లాడుతూ, గత 18 నెలల కూటమి పాలనలో ప్రజా భద్రత పూర్తిగా కుప్పకూలిందని, రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రతి ప్రాంతంలో ప్రతిరోజూ నేరాలు జరుగుతుండటంతో మహిళలు భయంతో జీవిస్తున్నారని ఆమె అన్నారు.
 
మహిళలపై నేరాల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పుడు దేశంలో రెండో స్థానంలో ఉందని పేర్కొంటూ, ఇది కూటమి ప్రభుత్వానికి ఒక సిగ్గుచేటైన విజయం అని ఆమె అభివర్ణించారు. మహిళా పోలీసు అధికారులపై కూడా దాడులు జరిగిన సంఘటనలను ప్రస్తావిస్తూ, ఈ రాష్ట్రంలో ఈ రోజు ఎవరైనా నిజంగా సురక్షితంగా ఉన్నారా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
 
పౌరులను రక్షించడానికి బదులుగా, ప్రభుత్వం రాజకీయ ప్రత్యర్థులను అణచివేయడానికి పోలీసు యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తోందని ఆమె ఆరోపించారు. మంగళగిరిలో 13 ఏళ్ల బాలికపై జరిగిన దారుణమైన లైంగిక దాడిని ప్రస్తావిస్తూ, ప్రభుత్వ డొల్ల వాదనల వెనుక ఉన్న భయంకరమైన వాస్తవాన్ని ఇటువంటి సంఘటనలు బయటపెడుతున్నాయని ఆమె అన్నారు. 
 
ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్న నియోజకవర్గంలో కూడా మైనర్లపై నేరాలను నివారించలేకపోతున్నారని, నివారణ పోలీసు చర్యల ద్వారా కాకుండా, ప్రజాగ్రహం తర్వాతే చర్యలు తీసుకుంటున్నారని ఆమె ఎత్తి చూపారు.
 
ప్రస్తుత పరిస్థితిని గత వైఎస్సార్‌సీపీ ప్రభుత్వంతో పోలుస్తూ, వై.ఎస్.జగన్ మోహన్ రెడ్డి హయాంలో దిశ యాప్, దిశ పోలీస్ స్టేషన్లు, ప్రత్యేక మహిళా పోలీసు సిబ్బంది, బాధితుల వద్దకు నిమిషాల వ్యవధిలో పోలీసులు చేరుకునేలా వేగవంతమైన అత్యవసర ప్రతిస్పందన వ్యవస్థల వంటి కార్యక్రమాల ద్వారా మహిళల భద్రతకు ప్రాధాన్యత ఇచ్చారని ఆమె గుర్తు చేశారు.
 
ఈ రోజు ఆ వ్యవస్థలు అదృశ్యమయ్యాయని లేదా పనిచేయకుండా పోయాయని, దీంతో మహిళలకు సంస్థాగత మద్దతు లేకుండా పోయిందని ఆమె అన్నారు. వాలంటీర్, సచివాలయ వ్యవస్థలను రద్దు చేసిన తర్వాత, ఆపదలో ఉన్నవారికి త్వరగా స్పందించడానికి క్షేత్రస్థాయి యంత్రాంగం లేకపోవడంతో మహిళలపై నేరాలు పెరిగాయని ఆమె పేర్కొన్నారు. 
 
కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హెచ్చరికను ఉటంకిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో అత్యవసర కాల్ ప్రతిస్పందన సమయం 25.5 నిమిషాలకు క్షీణించిందని, చండీగఢ్‌లో ఇది 5.8 నిమిషాలుగా ఉందని, ప్రాణాలు కోల్పోయిన తర్వాతే ప్రభుత్వం స్పందిస్తుందా అని ఆమె ప్రశ్నించారు.
 
కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా రాసిన లేఖలో కూడా రాష్ట్రంలో ఆందోళనకరమైన శాంతిభద్రతల పరిస్థితిని ప్రస్తావించారని, అయినప్పటికీ కూటమి ప్రభుత్వం స్పందించడంలో విఫలమైందని ఆమె అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మహిళల భద్రతపై వాక్చాతుర్యానికే పరిమితమై ఫలితాలను ఇవ్వలేదని ఆమె విమర్శించారు. ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ ఎన్నికలకు ముందు మహిళా రక్షణకు సంబంధించి చేసిన నెరవేరని వాగ్దానాల గురించి ప్రశ్నించారు.
 
ప్రభుత్వం ప్రజా భద్రత, పాలన కంటే ప్రైవేటీకరణ, మద్యం, బెల్టు షాపులు, పర్మిట్ రూమ్‌లకు ప్రాధాన్యత ఇస్తోందని, సంస్కరణల పేరుతో రాష్ట్రాన్ని క్రమపద్ధతిలో కూల్చివేస్తున్నారని ఆమె హెచ్చరించారు. ముఖ్యమంత్రి రాజకీయ ప్రతీకార చర్యలను విరమించుకోవాలని, ప్రత్యర్థులను వేధించడానికి పోలీసులను ఉపయోగించడం మానేయాలని, శాంతిభద్రతలను పునరుద్ధరించడం, ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా మహిళలకు నిజమైన, క్షేత్రస్థాయి రక్షణ కల్పించడంపై వెంటనే దృష్టి పెట్టాలని కాకాని పూజిత డిమాండ్ చేశారు.

చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు

చిట్టి పికిల్ రమ్య మంచి బాడీ బిల్డర్, బిగ్ బాస్ ట్రోఫీ గెలవాల్సింది: దువ్వాడ శ్రీనివాసరావుబిగ్ బాస్ గ్రాండ్ ఫినాలె తర్వాత చిట్టి పికిల్స్ రమ్య, ఆమె సోదరి ఇద్దరూ దువ్వాడ శ్రీనివాసరావు, దివ్వల మాధురితో మాటామంతి చేసారు. ఈ సందర్భంగా దువ్వాడ మాట్లాడుతూ.. రమ్య ఫస్ట్ వీక్ బైటకు రావడం చాలా బాధగా వుంది. అనవసరమైన వారినందర్నీ కూర్చోబెట్టారు. రమ్య చాలా కష్టజీవి. మంచి బాడీబిల్డర్. ఈ అమ్మాయే గెలిచేది. ఈ ముగ్గురు అక్కచెల్లెళ్లు చాలా కష్టపడ్డారు. వీళ్ల ముగ్గుర్ని చూసి నేర్చుకోవాలి. కుటుంబంలో కష్టం వచ్చినప్పుడు కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకోవాలని అనుకుంటారు. కానీ కష్టాల్లో ఎలా నెగ్గుకుని రావాలనేది వీళ్లను చూసి నేర్చుకోవాలి. ఏదేమైనప్పటికీ చిట్టిపికిల్ రమ్యకు అన్యాయం జరిగిందని నా అభిప్రాయం అంటూ చెప్పుకొచ్చారు దువ్వాడ శ్రీనివాస రావు.

Vijay Deverakonda: రాక్షసుడిని అంతమెందించే రౌడీ జనార్థన టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చేసింది

Vijay Deverakonda: రాక్షసుడిని అంతమెందించే రౌడీ జనార్థన టైటిల్ గ్లింప్స్ వచ్చేసిందిహీరో విజయ్ దేవరకొండ ప్రతిష్టాత్మక నిర్మాణ సంస్థ శ్రీ వెంకటేశ్వర క్రియేషన్స్ లో నటిస్తున్న క్రేజీ మూవీ "రౌడీ జనార్థన". స్టార్ ప్రొడ్యూసర్స్ దిల్ రాజు, శిరీష్ ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. టాలెంటెడ్ యంగ్ డైరెక్టర్ రవి కిరణ్ కోలా ఈ సినిమాకు దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. రూరల్ యాక్షన్ డ్రామా నేపథ్యంతో భారీ పాన్ ఇండియా ప్రాజెక్ట్ గా "రౌడీ జనార్థన" సినిమా రూపొందుతోంది. ఈ సినిమా టైటిల్ గ్లింప్స్ ను ఈ రోజు హైదరాబాద్ లో విజయ్ దేవరకొండ అభిమానుల కేరింతల మధ్య గ్రాండ్ గా రిలీజ్ చేశారు.

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !

Flim Chamber: సినిమాకు ఆపరేషన్‌ చేయాలంటే అందరూ డాక్టర్లేనా !‘పెద్ది’ సినిమా కథ ఏంబాలేదు? దానికి మళ్లీ ‘‘చికిరి చికిరి....’’ అంటూ పాటొకటి..ఎవరికి చేతనైనట్లు వాళ్లు మాట్లాడొచ్చు. ఎవరిని ఎలా మాట్లాడినా, ఎక్కడుండి మాట్లాడినా సోషల్‌ మీడియాలో ఎంత దుర్భాషలాడినా పళ్లు బయటపెట్టి నవ్వుకుంటూ చూసేస్తాం. గత రెండు మూడేళ్లలో ఒక వింత జాతి పుట్టుకొచ్చింది. వీళ్లను చూస్తుంటే హైనాలకు, కుక్కలకు క్రాస్‌ బ్రీడ్‌ చేస్తే వీళ్లు పుట్టారా అనిపిస్తుంది.

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వా

Sharwa: నారి నారి నడుమ మురారి పొట్టపగిలి నవ్వేలా వుంటుంది : శర్వాశర్వా, సంయుక్త, సాక్షి వైద్య కాంబినేషన్ లో రూపొందుతోన్న చిత్రం నారి నారి నడుమ మురారి. రామ్ అబ్బరాజు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం అడ్వెంచర్స్ ఇంటర్నేషనల్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్‌తో కలిసి ఎకె ఎంటర్టైన్మెంట్స్ బ్యానర్‌పై రామబ్రహ్మం సుంకర నిర్మిస్తున్నారు. సి.ఎమ్.ఆర్. ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లో సినిమా టీజర్‌ను లాంచ్ చేశారు.

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్

Mohan Lal: వృష‌భ‌ మూవీ చివరి దాకా ఆసక్తిగా చూసేలా ఉంటుంది : బన్నీ వాస్మలయాళ స్టార్ హీరో మోహన్ లాల్ నటిస్తున్న ప్రెస్జీజియస్ మూవీ వృష‌భ‌. ఈ నెల 25న గీతా ఫిలిం డిస్ట్రిబ్యూషన్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తోంది. కన్నెక్ట్ మీడియా, బాలాజీ టెలిఫిల్మ్స్, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్ స్టూడియోస్ బ్యానర్లపై శోభా కపూర్, ఏక్తా ఆర్ కపూర్, సి.కె. పద్మ కుమార్, వరుణ్ మాథుర్, సౌరభ్ మిశ్రా, అభిషేక్ ఎస్ వ్యాస్, ప్రవీర్ సింగ్, విశాల్ గుర్నాని, జూహి పరేఖ్ మెహతా నిర్మిస్తున్నారు. దర్శకుడు నందకిషోర్ మ‌ల‌యాళం, తెలుగులో రూపొందించారు. ఈ రోజు ఈ సినిమా ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్ ను హైదరాబాద్ లో గ్రాండ్ గా నిర్వహించారు.

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దు

కిడ్నీలు జాగ్రత్త... షుగర్ ట్యాబ్లెట్స్ వేస్కుంటున్నాంగా, ఏమవుతుందిలే అనుకోవద్దుమధుమేహం వ్యాధి కారణంగా కిడ్నీలు దెబ్బతినే స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు ఎక్కువ కాలం పాటు నియంత్రణలో లేనప్పుడు, అవి కిడ్నీలోని వడపోత వ్యవస్థను దెబ్బతీస్తాయి. ఫలితంగా మూత్రపిండాలు దెబ్బతింటాయి. ఈ స్థితిని డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి అంటారు. డయాబెటిక్ నెఫ్రోపతి లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. ప్రారంభ దశలో ఈ వ్యాధి లక్షణాలు బయటికి కనిపించవు. వ్యాధి ముదిరే కొద్దీ ఈ లక్షణాలు కనిపిస్తాయి. కాళ్ళు, పాదాలు, చీలమండలు లేదా చేతుల్లో ద్రవం పేరుకుపోవడం వల్ల వాపు వస్తుంది. మూత్రంలో నురుగు రావడం... అంటే ప్రోటీన్ పోవడం వల్ల అలా నురుగు వస్తుంది.

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్

ఫ్యాషన్‌లో కొత్త విప్లవాన్ని సృష్టిస్తున్న బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ఫ్యాషన్ కళకు తెలిసిన పద్ధతులను అధిగమించి ఒక కొత్త అమోఘమైన కథను సమర్పిస్తూ బ్లెండర్స్ ప్రైడ్ ఫ్యాషన్ టూర్ ఈ సంవత్సరం ఎడిషన్‌ను ముగించింది. దిగ్గజపు హౌరా బ్రిడ్జి యొక్క నాటకీయమైన నేపధ్యంలో, నగరం యొక్క చారిత్రాత్మక హుగ్లీ నదిని అద్భుతమైన రన్ వేగా మార్చే ఈ ముగింపు ఎడిషన్ డిజైనర్ అనామిక ఖన్నాచే ప్రయోగాత్మకమైన కలక్షన్‌ను ప్రదర్శించింది. ఆకర్షణీయమైన ఇషాన్ ఖట్టర్ ప్రదర్శనలో ప్రధాన ఆకర్షణతో ఇది సంప్రదాయాన్ని అధిగమించి డిజైన్‌ను ముందుకు తీసుకువెళ్లింది, ఫ్యాషన్‌ను తదుపరి యుగంలోకి తీసుకువెళ్లింది.

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై

తిరుపతిలో రోబోటిక్ సర్జరీపై సదస్సు: భారీ ఫైబ్రాయిడ్ తొలగింపుతో ప్రపంచ రికార్డు దిశగా గ్లీనీ ఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నైతిరుపతి: ఫోర్టిస్ నెట్‌వర్క్‌కు చెందిన ప్రముఖ వైద్య సంస్థ గ్లీనీఈగల్స్ హాస్పిటల్ చెన్నై, గైనకాలజీ రంగంలో మరో చారిత్రాత్మక విజయాన్ని సాధించింది. రోబోటిక్స్‌ ఇన్‌ గైనకాలజీ: ది న్యూ స్టాండర్డ్ పేరుతో నిర్వహించిన కంటిన్యూయింగ్‌ మెడికల్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ (CME) కార్యక్రమం డిసెంబర్ 14న తిరుపతిలోని హోటల్ రెనెస్ట్‌లో విజయవంతంగా జరిగింది. ఈ శాస్త్రీయ సమావేశాన్ని తిరుపతి ఆబ్స్టెట్రిక్‌ అండ్‌ గైనకాలజికల్‌ సొసైటీ, శ్రీ వెంకటేశ్వర మెడికల్‌ కాలేజ్ (SVMC) ప్రసూతి విభాగం కలిసి నిర్వహించాయి. దేశంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి 40 మందికి పైగా గైనకాలజిస్టులు పాల్గొన్నారు.

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAI

కోడిగుడ్డుతో కేన్సర్ రాదు, నిర్భయంగా తినేయండి అంటున్న FSSAIకోడిగుడ్డు తింటే కేన్సర్ వస్తుందంటూ ఇటీవల సోషల్ మీడియాలో విపరీతంగా ఓ వార్త హల్చల్ చేసింది. దీనిని ఉటంకిస్తూ పలు మీడియా ఛానళ్లు కూడా కోడిగుడ్డు ఆరోగ్యానికి హానికరం అంటూ వార్తలు ప్రసారం చేసాయి. ఈ వార్తలు తప్పుదోవ పట్టించేవనీ, అశాస్త్రీయమైనవని, ప్రజలను భయాందోళనలకు గురిచేవిగా వున్నాయని భారత ఆహార భద్రత మరియు ప్రమాణాల సంస్థ (FSSAI) తెలిపింది. మన దేశంలో లభించే కోడిగుడ్లు అన్నీ ఎంతో సురక్షితమైనవనీ, ఎలాంటి భయం లేకుండా కోడిగుడ్లు తినవచ్చని తెలియజేసింది.

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు

కమలా పండ్లు ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుశీతాకాలం సీజన్‌లో మార్కెట్లోకి కమలా పండ్లు వచ్చేస్తాయి. వీటిని తినడం వల్ల ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు జరుగుతుంది. వీటి గురించి తెలిస్తే కమలా పండ్లు తినకుండా వుండరు. కమలాలను తింటే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కమలా పండ్లు తింటే బరువు తగ్గడానికి సహాయపడవచ్చు. కమలా పండ్లలో వున్న విటమిన్లు వృద్ధాప్య లక్షణాలను త్వరగా రానీయవు. రక్తపోటు స్థాయిలను నియంత్రించే గుణం వీటిలో వుంది. కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను తగ్గించే శక్తి కమలా పండ్లకు వుంది. గుండె ఆరోగ్యాన్ని పెంపొందించడంలో మేలు చేస్తాయి. మధుమేహం నియంత్రణకు తోడ్పాటునిస్తాయి.
