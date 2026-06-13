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నా భర్త పొలిటికల్ జర్నీ ముళ్లపై నడకలా సాగింది : పవన్ కళ్యాణ్ సతీమణి
తన భర్త, ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ పొలిటికల్ జర్నీపై ఆయన సతీమణి అన్నా లెజినోవా ఓ భావోద్వేగ పోస్ట్ చేశారు. తన భర్త రాజకీయాల్లోకి వచ్చినప్పుడు ఆయన చేసే ఒంటరి పోరాటం చూసి... ఒక్కడు ఇంకెంత కాలం పోరాటం చేయగలడు..? అనిపించిందన్నారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో టీడీపీ, జనసేన, బీజేపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చిన రెండేళ్లు పూర్తి చేసుకుంది. ఈ సందర్భంగా తిరుపతిలో భారీ బహిరంగ సభ నిర్వహించారు. ఈ నేపథ్యంలో అన్నా లెజినోవా ఓ ఎమోషనల్ పోస్ట్ చేశారు. ఈ మేరకు ఇన్స్టా ఖాతాలో ఓ సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టారు.
'పవన్ కల్యాణ్ ఇప్పుడు డిప్యూటీ సీఎంగా ఉండొచ్చు. కానీ ఈ స్థాయికి చేరుకు నేందుకు ఆయన ప్రయాణం అంత సులభంగా ఏమీ సాగలేదు. గత ఎన్నికల్లో జనసేన పోటీ చేసిన 21 స్థానాల్లోనూ విజయం సాధించింది. అంతకుముందు పవన్ ఎన్నో ఓటములు చవిచూశారు. విజయం, ఫొటోలు, చిరునవ్వులు, సంబరాలు, వార్తలు ఇవే అందరికీ కనిపిస్తాయి.
కానీ, వాటి వెనుక ఏళ్ల తరబడి సాగిన పోరాటం, అలసట, అవమానాలు, అనిశ్చితిని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే గుర్తిస్తారు. ప్రపంచమంతా ఆయనకు వ్యతిరేకంగా ఉన్నట్లు అనిపించిన రోజులు ఎన్నో ఉన్నాయన్నారు. చాలామంది ఆయన్ను అవమానించారని, ఎగతాళి చేశారని, ప్రశ్నించారని, రకరకాల పేర్లతో దూషించారు.
పవన్ బయట రాజకీయ పోరాటాలు చేస్తుంటే.. తాను ఇంట్లో పిల్లల కోసం ధైర్యంగా నిలబడేందుకు ప్రయత్నించాను. కొన్నిసార్లు ఒంటరిగా అనిపించేది. పవన్ విజయం కేవలం రాజకీయ విజయం కాదని.. మానవతా విజయం. కళ్లలో నీళ్లతో అక్కడ నిలబడటం తనకు ఇంకా గుర్తుంది. ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ కూడా పవన్ కన్నీటిని గుర్తించారు' అని పేర్కొన్నారు.
మళ్లీ కలిసి జీవించనున్న విజయ్ - సంగీత..? త్రిష పరిస్థితి ఏంటి?
తమిళనాడు సీఎం విజయ్ - సంగీత విడాకుల కేసు సోమవారం విడాకులకు రానున్న తరుణంలో... కోలీవుడ్లో రకరకాల వార్తలు చక్కర్లు కొడుతున్నాయి. ఇన్నాళ్లు దూరంగా వున్న భార్య సంగీతతో విజయ్ మళ్లీ కలిసి జీవించనున్నారని తెలుస్తోంది. ఇందుకు జరిగిన చర్చలు కూడా సఫలమైనట్లు టాక్ వస్తోంది. చాలాకాలంగా దూరంగా వుంటున్న విజయ్- సంగీత తాజాగా అందుతున్న సమాచారం ప్రకారం, మనస్పర్థలు తొలగిపోయి, మళ్లీ కలిసి ఒకే ఇంట్లో ఉండటానికి సిద్ధమైనట్లు తెలుస్తోంది. ఈ జంటను తిరిగి ఒకటి చేయడానికి విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు తెరవెనుక గట్టి ప్రయత్నాలే చేసినట్లు సమాచారం.
వామ్మో అదేం స్పీడ్... 82 యేళ్ల వయసులో కూడా అదే జోష్తో అమితాబ్ వర్క్
వయసు కేవలం ఒక సంఖ్య మాత్రమేనని పలువురు సినీ రాజకీయ సెలెబ్రిటీలు ఇప్పటికే నిరూపించారు. తాజాగా బాలీవుడ్ బిగ్ బీ అమితాబ్ బచ్చన్ 82 యేళ్ళ వయుసులో కూడా అదే జోష్తో పని చేస్తూ కుర్రకారు నటీనటులను సంభ్రమాశ్చర్యాలకు గురిచేస్తున్నారు. తాజాగా ఒకే రోజులో ఏకంగా 12 షార్ట్ ఫిల్మ్స్ షూటింగులు, ఫోటో స్టిల్స్లలో పాల్గొని ఔరా అనిపించారు.
Michael Jackson: మైఖేల్ జాక్సన్ బయోపిక్.. రికార్డ్ బ్రేక్
మైఖేల్ జాక్సన్ జీవిత చరిత్ర ఆధారంగా రూపొందిన మైఖేల్ చిత్రం, ప్రపంచవ్యాప్త బాక్సాఫీస్ వద్ద బోహేమియన్ రాప్సడీని అధిగమించి, అన్ని కాలాలలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మ్యూజిక్ బయోపిక్గా నిలిచింది. ఏప్రిల్ 24న థియేటర్లలో విడుదలైనప్పటి నుండి ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా 911.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించి, 910.9 మిలియన్ డాలర్లను సంపాదించిన బోహేమియన్ రాప్సడీ జీవితకాల ప్రపంచవ్యాప్త వసూళ్లను అధిగమించింది.
Satyadev: బాహుబలి, ఆర్ఆర్ఆర్ అంత గర్వపడే చిత్రంగా రావు బహదూర్ : సత్యదేవ్
సూపర్స్టార్ మహేష్ బాబు, నమ్రతా శిరోద్కర్ జిఎంబి ఎంటర్టైన్మెంట్, ప్రముఖ దర్శకుడు వెంకటేష్ మహా దర్శకత్వంలో, సత్యదేవ్ కథానాయకుడిగా సైకాలజికల్ థ్రిల్లర్ 'రావు బహదూర్' చిత్రాన్ని సగర్వంగా సమర్పిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఏ+ఎస్ మూవీస్, శ్రీచక్రాస్ ఎంటర్టైన్మెంట్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించాయి. 'ఇంటు ది వరల్డ్ ఆఫ్ రావు బహదూర్' వీడియోకు అద్భుతమైన స్పందన లభించింది. చిత్ర నిర్మాతలు 'నాట్ ఎ టీజర్'ను లాంచ్ చేశారు.