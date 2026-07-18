సంబంధిత వార్తలు
- Anivara Asthanam: తిరుమలలో ఆణివార దేవస్థానం..
- OCTOPUS: తిరుమలలో ఉగ్రవాద వ్యతిరేక మాక్ డ్రిల్
- Anna Lezhneva: పవన్ సొంత ఖర్చులే; డాక్టర్లకు కృతజ్ఞతలు తెలిపిన అన్నా లెజినోవా
- Nagarjuna: తిరుమల వేంకటేశ్వరుడే అఖిల్ కు సక్సెస్ ఇచ్చాడు : అక్కినేని నాగార్జున
- Baby Cobras: మధురా నగర్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆవరణలో నాగుపాము పిల్లలు (Video)
సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్న పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్నోవా
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్నెవా శుక్రవారం నాడు అలిపిరి కాలినడక మార్గం ద్వారా తిరుమలకు చేరుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి జరిగిన శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావాలని, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుతూ ఆమె ఈ పాదయాత్ర చేపట్టారు.
Anna Lezhneva
శనివారం ఉదయం ఆమె తిరుమల ఆలయంలో సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి అయిన గాయం (రోటేటర్ కఫ్ గాయం) కారణంగా జూలై 11న ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు, ఆ తర్వాత జూలై 15న డిశ్చార్జ్ అయ్యారు.
శస్త్రచికిత్స అనంతరం, పవన్ కళ్యాణ్కు అత్యంత శ్రద్ధతో, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యంతో చికిత్స అందించిన వైద్య బృందానికి అన్నా లెజ్నెవా ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు.
"నా భర్తను ఎంతో శ్రద్ధగా చూసుకుని, అత్యున్నత స్థాయి నైపుణ్యం, వృత్తిపరమైన విధానంతో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించిన ఈ అద్భుతమైన బృందానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఆయన సరైన వైద్యుల చేతుల్లోనే ఉన్నారని మాకు తెలుసు, ఆ నమ్మకం మా కుటుంబానికి అమూల్యమైన మనశ్శాంతిని ఇచ్చింది. మీ వైద్య నైపుణ్యానికే కాకుండా, ఈ ప్రక్రియ అంతటా మీరు చూపిన దయ, అంకితభావం, సానుభూతికి కూడా ధన్యవాదాలు. మేము ఎప్పటికీ మీకు కృతజ్ఞులమై ఉంటాము." అని తెలిపారు.
అంతకుముందు, పాఠశాలలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం నుండి తమ కుమారుడు సురక్షితంగా కోలుకున్నందుకు కృతజ్ఞతగా, అన్నా లెజ్నెవా తిరుమల ఆలయంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన
ఈ సందర్భంగా విడుదల చేసిన ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ సినిమాపై ఆసక్తిని మరింత పెంచుతోంది. తెలుగు సంస్కృతి, ప్రాంతీయతను ప్రతిబింబించే ఈ చిత్రం వినోదభరితమైన కామెడీ-డ్రామాగా ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇందులో సుధాకర్ రెడ్డి, మురళీధర్ గౌడ్ తండ్రీకొడుకులుగా ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తుండగా, ప్రజ్వల్ , గోమతి రెడ్డి, కిరణ్ మాచా కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు.
Dixith Shetty :దీక్షిత్ శెట్టి, శశి ఓదెల చిత్రానికి #KJQ (కింగ్ జాకీ క్వీన్) పేరు ఖరారు
నిర్మాత సుధాకర్ చెరుకూరికి తన ఎస్ఎల్వీ సినిమాస్ బ్యానర్ నుంచి మరో ఆసక్తికరమైన చిత్రం #KJQ – King Jackie Queen ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. 1990ల కాలం నేపథ్యంలో సాగే పీరియడ్ క్రైమ్ డ్రామాగా రూపొందుతున్న ఈ చిత్రంలో 'దసరా', 'ది గర్ల్ఫ్రెండ్' చిత్రాలతో గుర్తింపు తెచ్చుకున్న దీక్షిత్ శెట్టి హీరోగా నటిస్తున్నారు. ఆయనకు జోడీగా నూతన నటి శశి ఓదెల పరిచయం అవుతుండగా, యుక్తి తరేజా మరో కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు.
Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?
ప్రభాస్ నటిస్తున్న భారీ చిత్రం ‘ఫౌజీ’ నుంచి విడుదలైన కొత్త పోస్టర్ సోషల్ మీడియాలో హాట్ టాపిక్గా మారింది. పోస్టర్లో ప్రభాస్ కాలి దగ్గర 7 వేళ్లు కనిపిస్తున్నాయంటూ కొందరు నెటిజన్లు ట్రోల్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఇమేజ్ను AI ద్వారా రూపొందించారని యాంటీ ఫ్యాన్స్ ప్రచారం చేస్తుండగా, వైరల్ అవుతున్న ఫొటో మార్ఫింగ్ చేసినదని.. ఒరిజినల్ పోస్టర్లో 5 వేళ్లే ఉన్నాయని ప్రభాస్ అభిమానులు కౌంటర్ ఇస్తున్నారు.
Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం
గతేడాది డిసెంబరులో దర్శకుడు రాజ్ నిడిమోరుని పెళ్లి చేసుకున్న సమంత, 'మా ఇంటి బంగారం' సినిమాతో రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్స్ సాధించి కొత్త రికార్డ్ సృష్టించింది. తాజాగా సమంత సీమంతం జరిగినట్లు కొన్ని ఫోటోలు బయటకు వచ్చాయి. ఇటీవల భర్తతో థాయ్లాండ్ ట్రిప్ వెళ్లి, ఆ తర్వాత చిత్తూరులోని అత్తగారింటికి వచ్చింది. అక్కడ ఆమెకు సింపుల్గా సీమంతం నిర్వహించారు. ఈ ఫోటోలను రాజ్ సోదరి శీతల్ తన ఇన్ స్టా స్టోరీలో పోస్ట్ చేయడంతో అవి వైరల్ అవుతున్నాయి.