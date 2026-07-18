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  4. Anna Lezhneva Attends Suprabhata Seva at Tirumala for Pawan Kalyan's Speedy Recovery Andhra Pradesh
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Saturday, 18 July 2026 (10:52 IST)

సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్న పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్‌నోవా

Anna Lezhneva
Written By: సెల్వి
Updated: Sat, 18 Jul 2026 (10:52 IST)
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Anna Lezhneva
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ భార్య అన్నా లెజ్నెవా శుక్రవారం నాడు అలిపిరి కాలినడక మార్గం ద్వారా తిరుమలకు చేరుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి జరిగిన శస్త్రచికిత్స విజయవంతం కావాలని, ఆయన త్వరగా కోలుకోవాలని కోరుతూ ఆమె ఈ పాదయాత్ర చేపట్టారు. 
 
శనివారం ఉదయం ఆమె తిరుమల ఆలయంలో సుప్రభాత సేవలో పాల్గొన్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ భుజానికి అయిన గాయం (రోటేటర్ కఫ్ గాయం) కారణంగా జూలై 11న ముంబైలోని కోకిలాబెన్ ధీరూభాయ్ అంబానీ ఆసుపత్రిలో శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారు, ఆ తర్వాత జూలై 15న డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. 
 
శస్త్రచికిత్స అనంతరం, పవన్ కళ్యాణ్‌కు అత్యంత శ్రద్ధతో, వృత్తిపరమైన నైపుణ్యంతో చికిత్స అందించిన వైద్య బృందానికి అన్నా లెజ్నెవా ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పోస్ట్ ద్వారా కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 
 
"నా భర్తను ఎంతో శ్రద్ధగా చూసుకుని, అత్యున్నత స్థాయి నైపుణ్యం, వృత్తిపరమైన విధానంతో శస్త్రచికిత్స నిర్వహించిన ఈ అద్భుతమైన బృందానికి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. ఆయన సరైన వైద్యుల చేతుల్లోనే ఉన్నారని మాకు తెలుసు, ఆ నమ్మకం మా కుటుంబానికి అమూల్యమైన మనశ్శాంతిని ఇచ్చింది. మీ వైద్య నైపుణ్యానికే కాకుండా, ఈ ప్రక్రియ అంతటా మీరు చూపిన దయ, అంకితభావం, సానుభూతికి కూడా ధన్యవాదాలు. మేము ఎప్పటికీ మీకు కృతజ్ఞులమై ఉంటాము." అని తెలిపారు. 
 
అంతకుముందు, పాఠశాలలో జరిగిన అగ్ని ప్రమాదం నుండి తమ కుమారుడు సురక్షితంగా కోలుకున్నందుకు కృతజ్ఞతగా, అన్నా లెజ్నెవా తిరుమల ఆలయంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి

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