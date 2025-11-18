నవంబర్ 19న అన్నదాత సుఖీభవ రెండవ విడత- రైతు ఖాతాల్లోకి నగదు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం తన ప్రధాన రైతు సంక్షేమ పథకం అన్నదాత సుఖీభవ రెండవ విడతను నవంబర్ 19న పంపిణీ చేయనుంది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 46.85 లక్షల మంది రైతుల బ్యాంకు ఖాతాల్లోకి మొత్తం రూ.3,135 కోట్లు నేరుగా జమ చేయబడతాయి. ఈ విడత కింద, అర్హత కలిగిన ప్రతి రైతుకు రూ.7,000 అందుతుంది.
ఈ మొత్తంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సహకారం రూ.5,000, కేంద్ర ప్రభుత్వ ప్రధానమంత్రి-కిసాన్ కార్యక్రమం నుండి రూ.2,000 అదనంగా ఉంటుంది. ఆగస్టులో పంపిణీ చేయబడిన రూ.3,174 కోట్ల మొదటి విడత తర్వాత ఇది జరుగుతుంది.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కమలాపురంలో జరిగే కార్యక్రమంలో విరాళాల పంపిణీ కార్యక్రమాన్ని అధికారికంగా ప్రారంభిస్తారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 10,000 రైతు సేవా కేంద్రాలలో (రైతు సేవా కేంద్రాలు) ఈ కార్యక్రమాలను ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేస్తారు.
వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి ప్రభుత్వ దార్శనికతపై చర్చలు జరుగుతాయి. వీటిలో అగ్రిటెక్, అధిక డిమాండ్ ఉన్న పంటలు, సహజ వ్యవసాయం, వ్యవసాయ ఆదాయాలను పెంచడానికి ఆహార ప్రాసెసింగ్ వంటి అంశాలు ఉన్నాయి. ఈ ప్రచారాన్ని సులభతరం చేయడానికి మంత్రులు, ఇతర ప్రజా ప్రతినిధులు స్థానిక కార్యక్రమాలకు హాజరు కావాలని భావిస్తున్నారు.