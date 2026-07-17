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  4. Annalezinova offered prayers Lord Venkateswara after trekking up the Alipiri footpath like an ordinary devotee
Written By ఐవీఆర్
Last Updated : Friday, 17 July 2026 (23:07 IST)

సామాన్య భక్తురాలిలా అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా వెళ్లి శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అన్నాలెజినోవా

Annalezinova at Alipiri footpath
Written By: ఐవీఆర్
Updated: Fri, 17 Jul 2026 (23:07 IST)
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ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సతీమణి అన్నాలెజినోవా గారు శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి దర్శనం కోసం అలిపిరి కాలి నడక మార్గం ద్వారా తిరుమలకు తమ పవిత్ర యాత్రను ప్రారంభించారు. మెట్ల మార్గంలో శ్రీవారి పాదాల వద్ద కొబ్బరికాయను కొట్టి పూజలు చేసారు. అనంతరం శ్రీ వరాహ స్వామి వారిని దర్శించుకున్నారు.
 
ఇటీవలే డిప్యూటీ సీఎం పవన్ తన కుడి భుజానికి శస్త్ర చికిత్స చేయించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. ముంబైలోని ఆసుపత్రి నుంచి ఆయన డిశ్చార్జ్ అయ్యారు. ఈ నేపధ్యంలో ఏడుకొండలవాడికి మొక్కులు చెల్లించుకునేందుకు పవన్ సతీమణి అన్నాలెజినోవా వచ్చారు.
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ఐవీఆర్

అన్నపూర్ణ స్టూడియోస్ నిర్మాణంలో పళ్ళబురుసు చిత్రం ప్రకటన

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Fauji Poster Controversy: ఫౌజీ రిలీజ్ డేట్ పోస్టర్ లో ప్రభాస్ కాలి వేళ్లపై అభిమానుల్లో రచ్చ ?

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Samantha: చిత్తూరులో సమంతకు సీమంతం

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