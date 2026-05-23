Annamalai : ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా అన్నామలై నామినేషన్
తమిళనాడు బీజేపీ నాయకుడు అన్నామలైకి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా నామినేషన్ లభించే అవకాశం ఉందనే విషయంపై అనేక రాజకీయ సిద్ధాంతాలు, చర్చలు జరుగుతున్నాయి. వాస్తవానికి ఈ ప్రక్రియ గత ఏడాదే జరగాల్సి ఉంది, కానీ తాత్కాలికంగా వాయిదా పడింది. ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఖాళీగా ఉన్న 4 రాజ్యసభ స్థానాలను భర్తీ చేయడానికి సన్నద్ధమవుతుండటంతో, ఈ చర్చ మళ్ళీ తెరపైకి వచ్చింది.
ఆ ఖాళీగా ఉన్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో ఒకదానిని దక్కించుకుని, దానిని తమిళనాడుకు చెందిన అన్నామలైకి కేటాయించాలని బీజేపీ భావిస్తున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. ఈ విషయమై ఆంధ్రప్రదేశ్ బీజేపీ అధ్యక్షుడు మాధవ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుతో చర్చించినట్లు సమాచారం.
ఈ చర్చల సందర్భంగా, ఈసారి బీజేపీకి ఎటువంటి రాజ్యసభ స్థానాలను కేటాయించడం సాధ్యం కాదని ముఖ్యమంత్రి స్పష్టం చేసినట్లు తెలిసింది. బీజేపీ చేసిన ప్రతిపాదనను ఆయన సున్నితంగా తిరస్కరించినట్లు సమాచారం.
రాజ్యసభ స్థానాల కేటాయింపు అనేది దామాషా పద్ధతిలో జరగాలని, చంద్రబాబు నాయుడు కూడా అదే విధానాన్ని సమర్థిస్తున్నారని తెలుస్తోంది. అన్నామలై వంటి నిజాయితీపరుడైన రాజకీయ నాయకుడికి అవకాశం కల్పించడం మంచి ఆలోచనే అయినప్పటికీ, ఇతర రాష్ట్రాల నాయకులకు చోటు కల్పించడం కంటే స్థానిక ఎన్డీఏ నాయకులను ప్రోత్సహించడంపైనే బాబు ఎక్కువ దృష్టి సారించినట్లు కనిపిస్తోంది.
ఆంధ్రప్రదేశ్ నుండి రాజ్యసభ నామినేషన్ లభిస్తుందని ఆశలు పెట్టుకున్న అన్నామలైకి, మరోసారి నిరాశజనకమైన వార్తే ఎదురయ్యే అవకాశం ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
అవి నా ఫోటోలు కాదు.. ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలు.. రుక్మిణి వసంత్
ఆన్లైన్లో తనవిగా తప్పుగా ప్రచారం అవుతున్న కొన్ని ఏఐ సృష్టించిన చిత్రాలపై నటి రుక్మిణి వసంత్ తీవ్రంగా స్పందించారు. ఆమె తన సోషల్ మీడియా ఖాతాలో ఒక అధికారిక ప్రకటన విడుదల చేస్తూ, ఆ చిత్రాలు పూర్తిగా నకిలీవి, కల్పితమైనవని స్పష్టం చేశారు. అంతేకాకుండా, తమ బృందం ఈ విషయాన్ని తీవ్రంగా పరిగణిస్తోందని కూడా వెల్లడించారు.
Ramcharan: నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా నొప్పి పెడుతుంది : రామ్ చరణ్
పెద్ది కోసం తాను పడిన తీవ్రమైన, బాధాకరమైన గాయాల గురించి వెల్లడిస్తూ, రామ్ చరణ్: ‘నా కూతురిని ఎత్తుకున్నా చెయ్యి నొప్పి పెడుతుంది. “నేను నటించిన ప్రతి సినిమాలోనూ నాకు ఏదో ఒక ప్రమాదం జరిగింది. ‘RRR’ సమయంలో నా కాలు విరిగింది. ‘రంగస్థలం’ షూటింగ్లోనూ ఏదో ఒక సంఘటన జరిగింది. ‘గేమ్ చేంజర్’ చిత్రీకరణలో నా పెదవికి గాయమైంది. కానీ ‘పెద్ది’ విషయంలో మాత్రం, ఒక్క రోజు షూటింగ్ కూడా ఆగిపోలేదు. ఇది నిజంగా దైవానుగ్రహం.” అని అనుభవాలను దర్శకుడితో పంచుకున్నారు.