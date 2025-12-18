వైకాపా నేత వల్లభనేని వంశీపై మరో కేసు - అరెస్టు తప్పదా?
వైకాపా నేత, మాజీ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వంశీపై ఏపీ పోలీసులు మరో కేసు నమోదు చేశారు. సునీల్ అనే వ్యక్తి ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు విజయవాడ మాచవరంలోని పోలీస్ స్టేషనులో కేసు నమోదైంది.
గత యేడాది జూలై నెలలో వంశీ, ఆయన అనుచరులు కలిసి తనను బెదిరించి దాడికి పాల్పడ్డారని తన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. దీంతో ఆయన పలు సెక్షన్ల కింద పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు.
కాగా, వల్లభనేని వంశీ ఇప్పటికే పలు కేసుల్లో విచారణ ఎదుర్కొంటున్న విషయం తెల్సిందే. దళిత యువకుడు సత్యవర్థన్ కిడ్నాప్ కేసులో అరెస్టయి జైలుకు వెళ్ళారు. అలాగే, గన్నవరం నియోజకవర్గంలో అక్రమ మైనింగ్, బాపులపాడు మండలంలో నకిలీ ఇళ్ళపట్టాల వ్యవహారంపై ఇప్పటికే వంశీ పలు కేసు నమోదు చేసివున్న విషయం తెల్సిందే.