వైకాపాకు తేరుకోలేని షాక్... ఏకంగా వందలాది కుటుంబాలు టీడీపీలో చేరిక
విశాఖపట్టణం జిల్లాలో వైకాపాకు గట్టి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. జిల్లాలోని భీమిలి నియోజకవర్గం పరిధిలో దాదాపు 200కు పైగా కుటుంబాలకు చెందిన వైకాపా శ్రేణులు తమ సొంత పార్టీకి టాటా చెప్పేసి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు. గురువారం జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాస రావు వారికి పార్టీ కండువా కప్పి సాదరంగా పార్టీలోకి ఆహ్వానించారు. ఆనందపురం మండలం సొంఠ్యాం గ్రామానికి చెందిన ఈ కుటుంబాలు తితిదేలో చేరడం స్థానికంగా ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది.
ఈ సందర్భంగా ఎమ్మెల్యే గంటా శ్రీనివాస రావు మాట్లాడుతూ, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేతృత్వంలో రాష్ట్రంలో జరుగుతున్న అభివృద్ధి పనులను చూసి స్వచ్ఛంధంగా అధికార కూటమిలో చేరుతున్నారని అన్నారు. ప్రభుత్వ పాలన, సంక్షేమ కార్యక్రమాల పట్ల ప్రజల్లో ఉన్న నమ్మకానికి ఈ చేరికలే నిదర్శనమని ఆయన అన్నారు. రాబోయే ఏ ఎన్నికల్లోనైనా కూటమిదే విజయమని గంటా ధీమా వ్యక్తం చేశారు.
కాగా, ఇటీవలే భీమిలి నియోజకవర్గానికి వైకాపా కొత్త సమన్వయకర్తగా బొత్స అనూష బాధ్యతలు చేపట్టిన విషయం తెల్సిందే. ఇది జరిగిన కొన్ని రోజులకే ఈ భారీ చేరికలు జరగడం రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారింది. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పలు ప్రాంతాల్లో టీడీపీలోకి వలసలు కొనసాగుతున్నాయి. ఇది ప్రభుత్వ పనితీరుకు ప్రజలు ఇస్తున్న మద్దతును సూచిస్తోందని టీడీపీ నేతలు అభిప్రాయపడుతున్నారు.