ఎవడూ నా ఈక కూడా పీకలేడు, నా యూ ట్యూబ్ సంపాదన రూ.8 కోట్లు కూర్చుని తింటా
వివాదాస్పద యూ ట్యూబర్ అన్వేష్ ఇక చేసింది చాలు ఆపేస్తానంటూ ట్విస్ట్ ఇచ్చాడు. ప్రపంచ యాత్రికుడు, నా అన్వేషణ అంటూ యూ ట్యూబ్ ఛానళ్లు నడుపుతూ ప్రపంచంలో పలు దేశాలు తిరుగుతూ డబ్బులు ఆర్జించిన అన్వేష్, హిందూ దేవుళ్లపై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు చేసాడు. అంతేకాదు... థాయ్ లాండ్ దేశం ఎంతో క్రమశిక్షణ వున్న దేశం అంటూ పొగుడుతూ భారతదేశాన్ని తిట్టిపోసాడు. భారతదేశానికి ఏ విదేశీ మహిళ వచ్చినా అత్యాచారం చేయకుండా వదలరనీ, చివరకు కుక్కల్ని, గోవుల్ని కూడా అత్యాచారం చేస్తున్నారంటూ తీవ్రంగా దూషించాడు. దీనితో పలు ఆధ్యాత్మిక సంఘాలు అన్వేష్ వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసాయి. అతడిపై దేశంలో పలుచోట్ల కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇప్పటికే హైదరాబాద్ సైబర్ పోలీసులు అతడి ఇన్స్టాగ్రాం వివరాలను కోరారు.
ఇదిలావుంటే తాజాగా ఈ ప్రపంచ యాత్రికుడు మరో వీడియో వదిలాడు. అందులో మాట్లాడుతూ... ఇప్పటివరకూ 130 దేశాలు తిరిగా. ఇక ప్రపంచంలో మిగిలినవి కరేపాకు లాంటి దేశాలు. ఆ దేశాలను మీకు చూపించను. నేనే తిరుగుతా. ఇకపై వీడియోలు చేయడం ఆపేస్తాను. ఇప్పటివరకూ నాపై దుష్ప్రచారం చేసిన బత్తాయిల్ని పిండుకుని తాగేశా. నాలుగైదు రోజుల్లోనే దాదాపు 60 లక్షలు సంపాదించా. ఇప్పుడు నా దగ్గర రూ. 8 కోట్లు క్యాష్ వుంది. ఆ డబ్బు పెట్టుకుని కూర్చుని తింటా. ఇంక నాకేమీ అవసరంలేదు. ప్రపంచ దేశాలను చూపించేందుకు నా బదులు కొత్తవారు వస్తారు.
కొత్త రక్తం రావాలి. ఇంట్లో కూర్చుని సొల్లు చెప్పుకుంటూ ఏదో వీడియోలు చూసుకుంటూ వుంటే ఏమీరాదు. బైటకు రావాలి. కష్టపడినోడికి కష్టపడినంత. ప్రపంచ దేశాలు చూపించే ప్రయత్నంలో ఎన్నో ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి. కొన్నిసార్లు ప్రాణాలు సైతం పోవచ్చు. అవన్నీ లెక్కచేయకూడదు. ధైర్యేసాహసే లక్ష్మి. నేను కూడా అలాగే రంగంలోకి దిగాను. నేను ఈ వీడియోలు ఆపేసి సమాజం ఉద్దరించేందుకు నడుం బిగిద్దాము అనుకుంటున్నా. ఆడవాళ్లపై జరుగుతున్న అత్యాచారాల గురించి మాట్లాడదాం. స్త్రీ హక్కులపైన, ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం చేస్తానని మీకు ప్రమాణం చేస్తున్నానంటూ చెప్పుకొచ్చాడు ప్రపంచ యాత్రికుడు నా అన్వేష్.