సత్తా చాటిన తల్లీ కొడుకులు.. అమ్మకు 360, తనయుడికి 562 మార్కులు
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పదో తరగతి పరీక్షా ఫలితాలు గురువారం వెల్లడయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో ఈస్ట్ గోదావరి జిల్లా పాలకొల్లుకు చెందిన తల్లీకొడుకు సత్తాచాటారు. వీరిద్దరూ ఒకేసారి పదో తరగతి పరీక్షలు రాసి, ఒకేసారి పాసయ్యారు. పైగా, ఈ పరీక్షల్లో తల్లికి 360 మార్కులు రాగా, తనయుడు మాత్రం రికార్డు స్థాయిలో 600 మార్కులకు గాను 562 మార్కులు సాధించాడు.
పాలకొల్లుకు చెందిన బండారు లక్ష్మీలహరి చదువుపై మమకారంతో ఓపెన్ స్కూల్లో చేరారు. కుమారుడు విజయ్తో కలిసి పరీక్షలు రాశారు. ఈ పరీక్షా ఫలితాలు గురువారం వెల్లడయ్యాయి. ఇందులో విజయ్కు 562 మార్కులు, లక్ష్మీలహరికి 360 మార్కులతో ఉత్తీర్ణత సాధించారు. ఈ ఫలితాలను చూసుకున్న తల్లీకొడుకులు మురిసిపోతూ, ఒకరినొకరు హత్తుకుని కన్నీళ్లు పెట్టుకున్నారు.
టెన్త్ ఫలితాలు విడుదల.. బాలికలదే పైచేయి...
ఆంధ్రప్రదేశ్లో సెకండరీ స్కూల్ సర్టిఫికేట్ (ఎస్ఎస్సీ) (టెన్త్) పబ్లిక్ పరీక్షలు గురువారం విడుదలయ్యాయి. ఈ ఫలితాల్లో మొత్తం ఉత్తీర్ణత శాతం మెరుగుపడినట్లు తేలింది. గత ఏడాది 81.14 శాతంగా ఉన్న ఉత్తీర్ణత శాతం, ఈసారి 85.25 శాతానికి పెరిగింది.
బాలుర కంటే బాలికలే మెరుగైన ప్రతిభ కనబరిచారు. బాలికల ఉత్తీర్ణత శాతం 87.90 శాతంగా నమోదు కాగా, బాలురలో 82.68 శాతం మంది పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులయ్యారు. మార్చి 16 నుండి ఏప్రిల్ 1 వరకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నిర్వహించిన ఈ బోర్డు పరీక్షలకు ఆరు లక్షల మందికి పైగా విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.
మానవ వనరుల అభివృద్ధి, సమాచార సాంకేతిక శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, సోషల్ మీడియా వేదికగా ఈ ఫలితాలను ప్రకటించారు. విద్యార్థులు తమ ఫలితాలను అధికారిక వెబ్సైట్ ద్వారా పొందవచ్చు. మన మిత్ర సేవ ద్వారా కూడా ఫలితాలను అందుబాటులో ఉంచారు. ఫలితాలను పొందడానికి అభ్యర్థులు 9552300009 నంబర్కు "Hi" అని సందేశం పంపవచ్చు. LEAP మొబైల్ అప్లికేషన్లో కూడా ఫలితాలను వీక్షించవచ్చు.
ఈ సందర్భంగా నారా లోకేష్ మాట్లాడుతూ, ఈ విజయం మన విద్యార్థుల పట్టుదలను, అలాగే ఉపాధ్యాయులు మరియు కుటుంబాల నుండి లభించిన బలమైన మద్దతును ప్రతిబింబిస్తుందని తెలిపారు. విజయం సాధించిన వారందరికీ నా హృదయపూర్వక అభినందనలు.
ఈసారి ఉత్తీర్ణులు కాలేకపోయిన వారు - దయచేసి నిరాశ చెందవద్దునని.. కుటుంబాలు, ఉపాధ్యాయులు, సమాజం అందించే మద్దతుతో, వారు మరింత దృఢంగా తిరిగి రాగలరు. మన విద్యార్థులే ఆంధ్రప్రదేశ్ భవిష్యత్తుకు వెన్నెముక, ప్రతి విద్యార్థి విజయం సాధించేలా చూడటానికి తాము కట్టుబడి ఉన్నామని నారా లోకేష్ పేర్కొన్నారు.
కాగా అడ్వాన్స్డ్ సప్లిమెంటరీ పరీక్షలు మే 25 నుండి జూన్ 4 వరకు నిర్వహించబడతాయని మాధ్యమిక విద్యా మండలి ప్రకటించింది. పరీక్ష రుసుములను మే 1 నుండి మే 9 వరకు చెల్లించవచ్చు. మార్కుల రీకౌంటింగ్, రీ-వెరిఫికేషన్ కోసం, అభ్యర్థులు మే 1 నుండి దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చు.