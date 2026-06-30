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  4. AP Aims At Shift Of 2 Lakh Students From Private To Govt Schools: Lokesh
Written By సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 30 June 2026 (14:49 IST)

ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు

nara lokesh
BY: సెల్వి
Publish: Tue, 30 Jun 2026 (14:12 IST) Updated: Tue, 30 Jun 2026 (14:49 IST)
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రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులను ఆకర్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విషయాన్ని మంగళవారం వెల్లడించిన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఇప్పటికే 1.06 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మారారని తెలిపారు.

ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లోని ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను సత్కరించేందుకు తాడేపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లోకేష్, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్కరణలు ప్రభుత్వ విద్య నాణ్యతను పెంచడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడం లక్ష్యంగా సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.

విద్యాపరమైన ప్రతిభ ఆధారంగా షైనింగ్ స్టార్స్‌గా గుర్తించబడిన మొత్తం 55 మంది పదవ తరగతి విద్యార్థులు మరియు 61 మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులను సత్కరించారు. పదవ తరగతి విద్యార్థులకు రూ.30,000 నగదు బహుమతి, పతకం, ప్రశంసాపత్రం అందజేయగా, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ల్యాప్‌టాప్‌లు, పతకాలను బహూకరించారు.

విద్యార్థులను అభినందిస్తూ, వారి విజయాలు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల ప్రతిష్టను తిరిగి నిలబెట్టాయని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. విద్యా రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిపై వారి ప్రతిభ సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిందని ఆయన అన్నారు.

జూలైలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. విద్యను వ్యవసాయంతో పోల్చిన ఆయన, శాశ్వత ఫలితాలను సాధించడానికి నిరంతర కృషి మరియు సహనం అవసరమని పేర్కొన్నారు.

పాఠశాలల్లో ప్రవేశపెట్టిన డ్రీమ్ వాల్స్, గ్రాటిట్యూడ్ వాల్స్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, చాలా మంది విద్యార్థులు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్ అధికారులు కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలోకి రావాలనే లక్ష్యాన్ని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వ్యక్తం చేస్తున్నారని లోకేష్ గమనించారు.

సామాజిక మార్పును తీసుకురావడానికి రాజకీయాలను ఒక సాధనంగా పరిగణించాలని లోకేష్ యువతను ప్రోత్సహించారు. విధాన రూపకల్పనలో విద్యార్థులను కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకుని ప్రభుత్వం సంస్కరణలను అమలు చేస్తోందని లోకేష్ చెప్పారు. 10,000 పాఠశాలల్లో ఒక తరగతి-ఒక ఉపాధ్యాయుడు విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నామని, అలాగే మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
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సెల్వి

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