సంబంధిత వార్తలు
- Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్ర
- దారుణం, 13 ఏళ్ల బాలికపై 5 రోజుల్లో 30 మంది అత్యాచారం
- Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు
- పులుల సంరక్షణకు మహారాష్ట్ర సహకారం : డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కళ్యాణ్
- గోవా గవర్నర్గా అశోక్ గజపతి రాజు
ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు 2 లక్షల మంది విద్యార్థులు
రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో ప్రైవేట్ పాఠశాలల నుండి ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు రెండు లక్షల మంది విద్యార్థులను ఆకర్షించాలని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. ఈ విషయాన్ని మంగళవారం వెల్లడించిన విద్యాశాఖ మంత్రి నారా లోకేష్, ప్రస్తుత విద్యా సంవత్సరంలో ఇప్పటికే 1.06 లక్షల మంది విద్యార్థులు ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు మారారని తెలిపారు.
ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లోని ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను సత్కరించేందుకు తాడేపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లోకేష్, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్కరణలు ప్రభుత్వ విద్య నాణ్యతను పెంచడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడం లక్ష్యంగా సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
విద్యాపరమైన ప్రతిభ ఆధారంగా షైనింగ్ స్టార్స్గా గుర్తించబడిన మొత్తం 55 మంది పదవ తరగతి విద్యార్థులు మరియు 61 మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులను సత్కరించారు. పదవ తరగతి విద్యార్థులకు రూ.30,000 నగదు బహుమతి, పతకం, ప్రశంసాపత్రం అందజేయగా, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు, పతకాలను బహూకరించారు.
విద్యార్థులను అభినందిస్తూ, వారి విజయాలు ప్రభుత్వ విద్యా సంస్థల ప్రతిష్టను తిరిగి నిలబెట్టాయని లోకేష్ పేర్కొన్నారు. విద్యా రంగాన్ని బలోపేతం చేయడానికి ప్రభుత్వం చేస్తున్న కృషిపై వారి ప్రతిభ సానుకూల ప్రభావాన్ని చూపిందని ఆయన అన్నారు.
జూలైలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. విద్యను వ్యవసాయంతో పోల్చిన ఆయన, శాశ్వత ఫలితాలను సాధించడానికి నిరంతర కృషి మరియు సహనం అవసరమని పేర్కొన్నారు.
పాఠశాలల్లో ప్రవేశపెట్టిన డ్రీమ్ వాల్స్, గ్రాటిట్యూడ్ వాల్స్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, చాలా మంది విద్యార్థులు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్ అధికారులు కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలోకి రావాలనే లక్ష్యాన్ని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వ్యక్తం చేస్తున్నారని లోకేష్ గమనించారు.
సామాజిక మార్పును తీసుకురావడానికి రాజకీయాలను ఒక సాధనంగా పరిగణించాలని లోకేష్ యువతను ప్రోత్సహించారు. విధాన రూపకల్పనలో విద్యార్థులను కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకుని ప్రభుత్వం సంస్కరణలను అమలు చేస్తోందని లోకేష్ చెప్పారు. 10,000 పాఠశాలల్లో ఒక తరగతి-ఒక ఉపాధ్యాయుడు విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నామని, అలాగే మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
ప్రభుత్వ విద్యాసంస్థల్లోని ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులను సత్కరించేందుకు తాడేపల్లిలో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న లోకేష్, ప్రభుత్వ విద్యా సంస్కరణలు ప్రభుత్వ విద్య నాణ్యతను పెంచడం, ప్రభుత్వ పాఠశాలలపై నమ్మకాన్ని పునరుద్ధరించడం లక్ష్యంగా సాగుతున్నాయని పేర్కొన్నారు.
విద్యాపరమైన ప్రతిభ ఆధారంగా షైనింగ్ స్టార్స్గా గుర్తించబడిన మొత్తం 55 మంది పదవ తరగతి విద్యార్థులు మరియు 61 మంది ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులను సత్కరించారు. పదవ తరగతి విద్యార్థులకు రూ.30,000 నగదు బహుమతి, పతకం, ప్రశంసాపత్రం అందజేయగా, ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థులకు ల్యాప్టాప్లు, పతకాలను బహూకరించారు.
జూలైలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాన్ని నిర్వహిస్తామని మంత్రి ప్రకటించారు. విద్యను వ్యవసాయంతో పోల్చిన ఆయన, శాశ్వత ఫలితాలను సాధించడానికి నిరంతర కృషి మరియు సహనం అవసరమని పేర్కొన్నారు.
పాఠశాలల్లో ప్రవేశపెట్టిన డ్రీమ్ వాల్స్, గ్రాటిట్యూడ్ వాల్స్ గురించి ప్రస్తావిస్తూ, చాలా మంది విద్యార్థులు డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, ఐఏఎస్ అధికారులు కావాలని ఆకాంక్షిస్తున్నప్పటికీ, ప్రజా జీవితంలోకి రావాలనే లక్ష్యాన్ని చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే వ్యక్తం చేస్తున్నారని లోకేష్ గమనించారు.
సామాజిక మార్పును తీసుకురావడానికి రాజకీయాలను ఒక సాధనంగా పరిగణించాలని లోకేష్ యువతను ప్రోత్సహించారు. విధాన రూపకల్పనలో విద్యార్థులను కేంద్ర బిందువుగా ఉంచుకుని ప్రభుత్వం సంస్కరణలను అమలు చేస్తోందని లోకేష్ చెప్పారు. 10,000 పాఠశాలల్లో ఒక తరగతి-ఒక ఉపాధ్యాయుడు విధానాన్ని ప్రవేశపెడుతున్నామని, అలాగే మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని బలోపేతం చేసేందుకు కృషి కొనసాగుతోందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
Nag: లెనిన్ ప్రమోషన్ల హడావిడి మధ్యలో సరదా క్షణాలతో అక్కినేని నాగార్జున
అక్కినేని నాగార్జున నేడు అన్నపూర్ణ స్టూడియోలోని సెట్లో లెనిన్ టీమ్ తో మాటామంతీ మాట్లాడుతూ కనిపించారు. అఖిల్ నటించిన లెనిన్ ప్రమోషన్ లో భాగంగా ఆయన ముందుకు వచ్చి టీమ్ తో సందడి చేశారు. లెనిన్ ట్రైలర్ వైజాగ్ వేదికగా విడుదలకాబోతోంది. జులై 10న సినిమా విడుదలకాబోతోంది. ఇప్పటికే రెండు సార్లు విడుదల వాయిదా పడింది. గత వారం విడుదలచేయాల్సింది సమంత సినిమా కోసం వాయిదా వేసినట్లు వార్తలు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
Samudra: ఏపీ సినీ వర్కర్స్ హౌసింగ్ సొసైటీకి ప్రభుత్వం స్థలాలు కేటాయించలేదు - ఎఫ్.డి.సి డైరెక్టర్ సముద్ర
Allari Naresh : ఆల్కహాల్ తో అల్లరి నరేష్ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటే రంభ ఊర్వశి మేనక వచ్చారు
అనేక మంది అభిమానులు, 'ఆల్కహాల్' చిత్ర బృందం, సినీ పరిశ్రమకు చెందిన వారు తెలుగు నటుడు అల్లరి నరేష్కు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. హాస్యరంగంలో మరియు శక్తివంతమైన నటనలో ఒక వినోదకారుడిగా అతని బహుముఖ ప్రజ్ఞను ఈ పోస్టులు హైలైట్ చేస్తున్నాయి. అతని రాబోయే చిత్రం 'ఆల్కహాల్' విజయవంతం కావాలని శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు.
Adivi Sesh : జూలైలో జి 2 షెడ్యూల్ చాలా ప్రత్యేకమైందంటున్న అడివి శేష్
స్పై యాక్షన్ సినిమాల కోవలో జి2 సినిమా రాబోతోంది. ఇందుకు సంబంధించిన మొదటి షెడ్యూల్ పూర్తయింది. ఫస్ట్ లుక్ తోపాుట గ్లింప్స్ కూడా విడుదలచేశారు. కానీ ఈ సినిమా ఇంకా చాలా వర్క్ పెండింగ్ వుంది. దానికితో సోషల్ మీడియాలో ఈ సినిమా ఆగిపోయిందనే కామెంట్లు వినిపిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా ముంబైలో ఓ ప్రధాన వార్తా సంస్థకు ఇచ్చిన వివరాలలో అడవి శేష్ పలు విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు.
అవకాశాలు లేక వెనుకబడిన హీరోయిన్... అయినా పవన్ చిత్రంలో గోల్డెన్ ఛాన్?
చిత్రపరిశ్రమలో బుట్టబొమ్మగా పేరొందిన పూజా హెగ్డేకు గత కొంతకాలంగా ఏమాత్రం కలిసిరావడం లేదు. ఒకపుడు వరుస అవకాశాలతో అగ్ర హీరోయిన్గా రాణించిన ఈ భామకు ఇపుడు సినీ అవకాశాలు లేకపోవడంతో వెనుకబడిపోయారు. ఇలాంటి క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ నటించనున్న 'ఓజీ-2' చిత్రంలో నటించే అవకాశాన్ని దక్కించుకున్నారు.