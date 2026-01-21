2029 నాటికి గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో రూ. 10 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులు.. నారా లోకేష్
2029 నాటికి గ్రీన్ ఎనర్జీ రంగంలో రూ. 10 లక్షల కోట్ల విలువైన పెట్టుబడులను ఆకర్షించాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నట్లు లోకేష్ తెలిపారు. మంగళవారం దావోస్లో జరిగిన ప్రపంచ ఆర్థిక వేదిక సదస్సులో స్థిరమైన అభివృద్ధి: ప్రపంచ పరివర్తనకు మార్గం అనే అంశంపై జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో ఆయన పాల్గొన్నారు.
ఈ కార్యక్రమం సీఐఐ ఆధ్వర్యంలో జరిగింది. స్వచ్ఛ ఇంధన రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇప్పటికే రూ. 5.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించిందని, ఇది పునరుత్పాదక ఇంధనం, అనుబంధ రంగాలలో 2.7 లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టించడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. సుస్థిరతను మూడు విధాలుగా చూస్తున్నామని ఆయన అన్నారు.
అందులో మొదటిది ఐటీ రంగం, దీనిలో భాగంగా మేము రాష్ట్రంలో 6 గిగావాట్ల సామర్థ్యం గల డేటా సెంటర్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నాము. డేటా సెంటర్లు తమ కార్యకలాపాలు నిర్వహించడానికి కాలుష్య రహిత విద్యుత్ను సరఫరా చేయడానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 24 గిగావాట్ల పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులను చేపట్టడం ప్రారంభించిందని ఆయన చెప్పారు.
రెండవ ప్రాధాన్యత ఉపాధి కల్పన, మూడవ ప్రాధాన్యతగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం సమీకృత స్వచ్ఛ ఇంధన విధానాన్ని ఆమోదించిందని లోకేష్ తెలిపారు. గత సంవత్సరం సీఐఐ వేదికగా జరిగిన సమావేశాలలో కుదిరిన అవగాహన ఒప్పందాలను ప్రస్తావిస్తూ, స్వచ్ఛ ఇంధన రంగంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ రూ. 5.22 లక్షల కోట్ల పెట్టుబడులను ఆకర్షించిందని లోకేష్ అన్నారు.
ప్రస్తుత ప్రభుత్వం ఐదేళ్ల కాలంలో, స్వచ్ఛ ఇంధన రంగంలో మూడు లక్షల ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తామని లోకేష్ చెప్పారు. ఇతర రంగాలు రాష్ట్రంలో 20 లక్షల ఉద్యోగాల కల్పన లక్ష్యాన్ని నెరవేరుస్తాయని ఆయన తెలిపారు.