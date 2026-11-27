రూ.36,000 కోట్ల విలువైన ప్రతిపాదనలకు ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం ఆమోదం
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అధ్యక్షతన జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గం, శుక్రవారం 30కి పైగా ప్రతిపాదనలకు ఆమోదం తెలిపింది. వీటిలో సుమారు రూ.36,000 కోట్ల విలువైన పారిశ్రామిక పెట్టుబడులు, అమరావతిలో మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులు, పునరుత్పాదక ఇంధన ప్రాజెక్టులు ఉన్నాయి.
AP Cabinet
పరిశ్రమల స్థాపనకు అనుమతులు పొందడంలో జాప్యాన్ని నివారించే లక్ష్యంతో రూపొందించిన ఏపీ ఎంఎస్ఎంఈ రైట్ టు బిజినెస్ బిల్లు-2026కు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. ఇటీవల జరిగిన సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సులో ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేసిన ఆరు కంపెనీల పెట్టుబడి ప్రతిపాదనలకు కూడా ఇది ఆమోదం తెలిపింది. ప్రధాన పెట్టుబడులలో శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలోని పెనుకొండలో కియా ఇండియా ఏర్పాటు చేయనున్న రెండవ ఆటోమొబైల్ తయారీ ప్లాంట్ కూడా ఒకటి.
కియా, దాని అనుబంధ సంస్థలు ప్రతిపాదించిన ఈ రూ. 19,000 కోట్ల పెట్టుబడితో సుమారు 12,000 ఉపాధి అవకాశాలు లభిస్తాయని అంచనా. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో రూ. 13,667 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేయనున్న అదానీ ఇంటిగ్రేటెడ్ టైటానియం కాంప్లెక్స్కు కూడా మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది.
అనకాపల్లి జిల్లాలోని అచ్యుతపురంలో రూ. 1,800 కోట్ల పెట్టుబడితో ఏర్పాటు చేయనున్న సెయింట్-గోబైన్ ఫ్లోట్ గ్లాస్ తయారీ ప్లాంటుకు ఆమోదం లభించింది. అమరావతి అభివృద్ధికి సంబంధించిన పలు ప్రతిపాదనలకు కూడా ఆమోదం లభించింది. హైకోర్టు, శాసనసభ, సచివాలయ భవనాలకు సంబంధించిన నిర్మాణ పనులకు మంత్రివర్గం నిధులను ఆమోదించింది.
సమీకృత సచివాలయం, శాఖాధినేతల కార్యాలయాల సవరించిన నిర్మాణ వ్యయాన్ని రూ. 4,688 కోట్ల నుంచి రూ. 6,641 కోట్లకు పెంచారు. రాజధాని ప్రాంతంలోని గ్రామాల్లో రూ. 1,215 కోట్ల విలువైన మౌలిక సదుపాయాల అభివృద్ధి పనులకు కూడా ఆమోదం లభించింది.
శాఖమూరులో అమరావతి సంగమం నిర్మాణానికి సంబంధించిన రూ. 626 కోట్ల ప్రతిపాదనకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలిపింది. గ్రీన్ వర్క్స్ ప్యాకేజ్-2 కింద మరో రూ. 180.68 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు ఆమోదం లభించింది. ఇంధన రంగంలో, రాష్ట్ర విద్యుత్ అవసరాలను తీర్చడానికి కోల్ ఇండియాతో జాయింట్ వెంచర్ ఏర్పాటు చేసేందుకు ఏపీజెన్కోకు మంత్రివర్గం అనుమతి ఇచ్చింది.
కడప జిల్లాలోని మైలవరంలో ప్రతిపాదిత 1,000 మెగావాట్ల సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్ట్ కోసం 1,127 ఎకరాల భూమి కేటాయింపునకు కూడా ఇది ఆమోదం తెలిపింది. నంద్యాల జిల్లాలో 210 మెగావాట్ల పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టు బదిలీకి అనుమతి లభించింది.
సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్ సందర్భంగా కుదుర్చుకున్న పెట్టుబడి ఒప్పందాల నేపథ్యంలో ఈ పారిశ్రామిక అనుమతులు మంజూరయ్యాయి. ప్రతిపాదిత ప్రాజెక్టులు కార్యరూపం దాల్చిన తర్వాత వేలాది ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించనున్నాయి.