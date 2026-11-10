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  4. AP Cabinet Reshuffle Unlikely Nagababu’s Appointment in Focus
Written By సెల్వి సెల్వి
Last Updated : Tuesday, 10 November 2026 (18:31 IST)

మెగా బ్రదర్ నాగబాబుకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కుతుందా?

pawan kalyan - nagababu
Written By: సెల్వి
Updated: Tue, 10 Nov 2026 (18:31 IST)
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స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల అనంతరం ఆంధ్రప్రదేశ్ మంత్రివర్గ ప్రక్షాళనపై ఊహాగానాలు మళ్లీ మొదలయ్యాయి. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు తన మంత్రివర్గంలోకి కొత్త ముఖాలను తీసుకువస్తారనే చర్చ జరుగుతుండగా, జనసేన నాయకుడు కొణిదెల నాగబాబుకు క్యాబినెట్ హోదా కల్పించడం ఈ చర్చకు మరో కోణాన్ని జోడించింది.
 
జనసేన ఎమ్మెల్సీ, ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ సోదరుడైన నాగబాబును, 2026 ఆగస్టులో ఏపీ గ్రీన్ ఎగ్జిక్యూటివ్ కమిటీ చైర్మన్‌గా నియమించారు. ఆయనకు ప్రభుత్వం క్యాబినెట్ హోదాను కల్పించడంతో, రాష్ట్రంలో హరిత కార్యక్రమాలు, అటవీ పునరుద్ధరణ పథకాలను పర్యవేక్షించే బాధ్యత ఆయనకు దక్కింది.
 
టీడీపీ-జనసేన-బీజేపీ కూటమి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుండి, నాగబాబుకు మంత్రివర్గంలో చోటు దక్కుతుందా లేదా అన్నది రాజకీయ వర్గాల్లో తరచుగా చర్చనీయాంశమవుతోంది. ఇప్పుడు ఆయనకు ఏపీ గ్రీన్‌లో క్యాబినెట్ హోదాతో కూడిన పదవిని ఇవ్వడం ద్వారా, కొత్తగా మంత్రి పదవిని సృష్టించాల్సిన అవసరం లేకుండానే ఆ అంచనాలకు కొంతవరకు పరిష్కారం లభించినట్లయింది.
 
ఈ ఏర్పాటు వల్ల, ప్రస్తుతం ఉన్న మంత్రివర్గంలో ఎటువంటి మార్పులు చేయకుండానే, జనసేనకు క్యాబినెట్ హోదా కలిగిన మరో సీనియర్ నాయకుడు లభించినట్లయింది. ఒకవేళ మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన చేపడితే, మంత్రి పదవుల కోసం ఆశావహుల మధ్య పోటీ ఉండే అవకాశం ఉంది. 
 
అంతేకాకుండా, ఏదైనా మార్పు చేయాలంటే మూడు మిత్రపక్షాల మధ్య రాజకీయ ప్రాతినిధ్యం, సమన్వయాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. మున్సిపల్- పరిషత్ ఎన్నికల్లో అధికార కూటమి ఘనవిజయం సాధించడంతో, ఈ ఫలితాలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుని చంద్రబాబు తన మంత్రివర్గ బృందాన్ని సమీక్షించుకుంటారా అనే ప్రశ్నలు తలెత్తుతున్నాయి.
 
అయితే, మంత్రివర్గ ప్రక్షాళన ఉంటుందా లేదా అనే దానిపై ఇప్పటివరకు ఎటువంటి అధికారిక ప్రకటన రాలేదు. నాగబాబుకు ప్రస్తుతం లభించిన పదవి, భవిష్యత్తులో ఆయనను మంత్రివర్గంలోకి తీసుకునే అవకాశాన్ని ఏమాత్రం అడ్డుకోదు. ప్రస్తుతానికి, ఆయనకు లభించిన క్యాబినెట్ హోదా కలిగిన పదవి, మంత్రివర్గంలో తక్షణ మార్పులు అవసరం లేకపోవడానికి ఒక కారణంగా కనిపిస్తోంది. 
 
చంద్రబాబు నాయుడు ప్రస్తుత మంత్రివర్గ బృందాన్నే కొనసాగిస్తారా లేక మార్పులు చేస్తారా అనేది పూర్తిగా ఆయన తీసుకునే నిర్ణయంపైనే ఆధారపడి ఉంటుంది.
About Writer
సెల్వి
Journalist since 2005. Former contributor at Eenadu & Andhra Jyothi Tamil Nadu Editions. Now in Sub Editor, Webdunia.... మరింత చదవండి
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