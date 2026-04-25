ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత - రంగంలోకి దిగిన సీఎం బాబు
రాష్ట్రంలోని ఉమ్మడి గోదావరి, కర్నూలు, నంద్యాల వంటి జిల్లాల్లో పెట్రోల్, డీజిల్ కొరత ఏర్పడింది. దీంతో అనేక పెట్రోల్ బంకుల్లో నో స్టాక్ బోర్డులు దర్శనమిస్తున్నాయి. దీంతో వాహనదారులతో పాటు రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అత్యవసర సమీక్ష నిర్వహించి, కీలక ఆదేశాలు జారీశారు.
వరి కోతల సమయంలో డీజిల్ లభించకపోవడంతో యంత్రాలు పొలాల్లోనే నిలిచిపోయివున్నాయి. అటు ఆక్వా రైతులు కూడా ఏరియేటర్ల నిర్వహణకు డీజిల్ లేక తీవ్ర ఆందోళనలో ఉన్నారు. పశ్చిమాసియాలో యుద్ధ పరిణామాలు వల్ల అంతర్జాతీయంగా క్రూడాయిల్ ధరలు పెరగడంతో ఆయిల్ కంపెనీలు సరఫరాను నియంత్రించాయి. దీనికితోడు కంపెనీలు క్రెడిట్ ఆప్షన్ను రద్దు చేయడం, పాత బకాయిలు ఉన్న బంకులను స్టాక్ నిలిపివేయడం ఈ సంక్షోభానిక ప్రధాన కారణంగా తెలుస్తోంది.
పెట్రోల్, డీజల్ సమస్య తీవ్రతరం అవుతుండటంతో సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు రంగంలోకి దిగారు. సమస్యను తక్షణం పరిష్కరించాలని సీఎస్, పౌరసఫరాల అధికారులను సీఎం ఆదేశించారు. పెట్రోలియం డీలర్స్ అసోసియేషన్తో కూడా మాట్లాడారు. స్టాకు లేని బంకుల వివరాలను వెంటనే అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అయిల్ కంపెనీలు, పెట్రోల్ బంకుల యజమానులతో మాట్లాడాలని సూచించారు. మరోవైపు, పెట్రోల్ స్టాక్ సమస్య ఉంటే వెంటనే ఆ బంక్ వారు 1967 టోల్ ఫ్రీ నంబరుకు కాల్ చేయాలని కమిషనర్ సూచించారు.