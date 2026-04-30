గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026
Written By ఠాగూర్
Last Updated : గురువారం, 30 ఏప్రియల్ 2026 (17:26 IST)

ఏఐ - ఐటీపై మంత్రులు పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు

తన మంత్రివర్గ సహచరులకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక సూచనలు చేశారు. మంత్రులు కృత్రిమ మేథ, ఐటీ వంటి రంగాలపై పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఆయన సారథ్యంలో ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం గురువారం జరిగింది. ఇందులో తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. గూగుల్‌ని రాష్ట్రానికి తెచ్చే క్రమంలో చోటుచేసుకున్న వివిధ పరిణామాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. అమెరికా పర్యటనలో గూగుల్‌ ప్రతినిధులను మంత్రి లోకేశ్‌ కలిసి ఒప్పించిన తీరును వివరించారు.
 
‘జలధార- జలహారతి’ కార్యక్రమంలో మంత్రుల భాగస్వామ్యం ఉండేలా చూడాలని నిమ్మల రామానాయుడుకు సూచించారు. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల దృష్ట్యా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ‘సూర్యఘర్’ లక్ష్యాల కోసం ఇంకా కృషి చేయాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికి సూచించారు. సింగపూర్ పర్యటనకు వెళ్లొచ్చిన మంత్రులు.. అక్కడి అధ్యయనాలపై వ్యక్తిగతంగా నివేదికలు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. పుట్టపర్తి వద్ద ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ క్లస్టర్‌కు వేగంగా అనుమతులు రావటం ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’లో భాగమన్నారు.
 
అమరావతి నిర్మాణాలపై గొడ్డలి పార్టీ విమర్శలను ధీటుగా తిప్పికొట్టాలన్నారు. 'నిర్మాణ ఖర్చులపై దుష్ప్రచారాలను ఎండగడుతూ వాస్తవాలు చెప్పాలి. వైకాపా అసత్య ప్రచారాలను ఎక్కడికక్కడ నియంత్రించాలి. ఇటీవల తలెత్తిన ఇంధన సమస్యపైనా ప్రజలకు వివరించాలి. మంత్రుల సింగపూర్‌ పర్యటనపై విమర్శలను గట్టిగా తిప్పికొట్టాలి. సింగపూర్‌లో అధ్యయనం చేసిన ఉత్తమ విధానాలు అందరికీ చెప్పాలి' అని సూచించారు. 

Balakrishna: బాలకృష్ణ 'సింహా' తెలుగు సినిమా కీర్తిని తెచ్చిపెట్టి 16 ఏళ్లుబోయపాటి శ్రీను తన తొలి దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన సింహా చిత్రంలో, బాలకృష్ణ న్యాయం కోసం పోరాడే లెక్చరర్‌గా, గ్యాంగ్‌స్టర్లతో పోరాడే డాక్టర్ అయిన అతని తండ్రి పాత్రలో నటించారు. ప్రతీకారం, కుటుంబ బంధాలు, మాదకద్రవ్యాల వ్యతిరేక తరగతి గది సన్నివేశం వంటి చిరస్మరణీయమైన ఫైట్‌లు ఈ చిత్రంలో కలగలిసి ఉన్నాయి. ₹18 కోట్ల బడ్జెట్‌తో నిర్మించిన ఈ చిత్రం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ₹60 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసి, 2010లో అగ్ర తెలుగు హిట్‌గా నిలిచింది. సీడెడ్, నిజాం వంటి ప్రాంతాలలో రికార్డు షేర్లతో పాటు 92 కేంద్రాలలో 100 రోజులు విజయవంతంగా ప్రదర్శించబడింది.

Kara Movie Review: ధనుష్‌ కర మూవీ ఎలా ఉందంటే.. కర మూవీ రివ్యూతమిళ స్టార్ హీరో ధనుష్ చివరగా కుబేరతో తెలుగు ఆడియెన్స్ ని ఆకట్టుకున్నారు. ఆ తర్వాత వచ్చిన ఇడ్లీ కొట్టుతో ఆశించిన స్థాయిలో మెప్పించలేకపోయారు. ఇప్పుడు మరోసారి తన అదృష్టాన్ని పరీక్షించుకునేందుకు 'కర' అనే సినిమాతో ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చారు. ఈ సినిమాలో హీరోయిన్‌గా మమిత బైజు నటించగా, దర్శకుడు విఘ్నేష్ రాజా ఈ చిత్రాన్ని తెరకెక్కించారు. వెల్స్ ఫిల్మ్ ఇంటర్నేషనల్‌ బ్యానర్‌పై ఐషరి కే.గణేష్ తమిళంలో నిర్మించగా, ఈ మూవీని తెలుగులో C. H.సతీష్ కుమార్ విడుదల చేశారు. ఈ సినిమాకు జి.వి.ప్రకాష్ కుమార్ సంగీతం అందించారు. ఈ సినిమా గురువారం(ఏప్రిల్ 30న) ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజైంది.

Bellamkonda: తిరుమలలో సాంప్రదాయబద్ధంగా బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్యల వివాహంభక్తి, శాశ్వతమైన సంప్రదాయాలతో నిండిన వాతావరణంలో, తిరుమలలోని కర్ణాటక భవన్‌లో జరిగిన ప్రశాంతమైన, సుందరమైన వేడుక ద్వారా కథానాయకుడు బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్, కావ్య- #శ్రీనివాసకావ్యనం వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టారు. పవిత్రమైన కొండల ఆధ్యాత్మిక శక్తి నడుమ, ఈ వేడుక ప్రేమ, సంస్కృతి, కుటుంబ బంధాల కలయికతో కూడిన ఒక ఆత్మీయ వేడుకగా ఆవిష్కృతమైంది.

Anupama: మారేడుమిల్లి అడవుల్లో భోగి చిత్రం నుంచి అనుపమ పరమేశ్వరన్ లుక్చార్మింగ్ స్టార్ శర్వా, మాస్ మేవరిక్ సంపత్ నందితో కలిసి చేస్తున్న భారీ పాన్-ఇండియా పీరియడ్ యాక్షన్ సాగా 'భోగి'. ప్రతిష్టాత్మక శ్రీ సత్యసాయి ఆర్ట్స్ బ్యానర్‌పై కె.కె. రాధామోహన్ నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని లక్ష్మీ రాధామోహన్ సమర్పిస్తున్నారు. శర్వా కెరీర్‌లో అత్యంత భారీ స్థాయి ప్రాజెక్టులలో ఒకటిగా రూపుదిద్దుకుంటోంది. ఇప్పటికే ఆకట్టుకునే ఫస్ట్-లుక్ పోస్టర్‌, శర్వా పుట్టినరోజు ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను విడుదల చేసింది. వీటికి అద్భుతమైన స్పందన లభించింది.

శివాజీ డ్రెస్సింగ్ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించిన గాయత్రీ గుప్తామహిళల డ్రెస్సింగ్ గురించి టాలీవుడ్ నటుడు శివాజీ చేసిన వ్యాఖ్యలు రచ్చ రచ్చ చేసిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా టాలీవుడ్ నటి గాయత్రీ గుప్తా శివాజీ వ్యాఖ్యలపై ఘాటుగా స్పందించారు. "నేను ఏ దుస్తులు వేసుకోవాలి అనేది నా వ్యక్తిగత విషయం. ఎవరు చెప్పారనే కారణంగా నేను మారను. నాకు కంఫర్ట్‌గా అనిపించే దుస్తులే నేను ధరిస్తాను" అని తెలిపారు. అలాగే "మన దృష్టిలో ఎలా ఉంటే, మనకు ప్రపంచం కూడా అలా కనిపిస్తుంది. ఇతరులను విమర్శించే ముందు మన ఆలోచనలను చూసుకోవాలి" అంటూ కాస్త ఘాటుగానే స్పందించారు. పచ్చకామెర్లోడికి లోకమంతా పచ్చగానే కనిపిస్తుందట.. అన్నట్టు ఆయన వ్యవహారం ఉందని ఘాటుగా రియాక్ట్ అయ్యారు.

వేసవిలో గోండ్ కతీరా చప్పరిస్తుంటే ఎంత మేలు చేస్తుందో తెలుసా?గోండ్ కతీరా. దీని గురించి చాలామందికి తెలియదు కానీ కొన్ని గ్రామాల్లో దీని వాడకం బాగానే చేస్తుంటారు. ప్రత్యేకించి వేసవిలో దీన్ని తింటుంటారు. ఈ గోండ్ కతీరా (Gond Katira), దీనినే తెలుగులో గోధుమ బంక అని కూడా అంటారు, ఇది ప్రకృతి ప్రసాదించిన అద్భుతమైన ఆరోగ్య సంపద. ముఖ్యంగా ఎండలు మండిపోయే వేసవి కాలంలో ఇది శరీరానికి ఒక నేచురల్ కూలర్‌లా పనిచేస్తుంది. దీనిలోని ప్రధాన ఆరోగ్య రహస్యాలు మరియు ఉపయోగాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. గోండ్ కతీరాలో అద్భుతమైన చల్లబరిచే గుణాలు ఉన్నాయి. ఎండ దెబ్బ (Heat Stroke) తగలకుండా ఇది కాపాడుతుంది.

ఆరోగ్యకరమైన పనితీరుకు ఎర్గోనామిక్స్ కీలకం: ప్రముఖ ఎర్గోనామిక్స్ నిపుణుడు మను నెల్లుట్లచే నాట్స్ వెబినార్ప్రస్తుత ఉరుకుల పరుగుల జీవితంలో, ముఖ్యంగా ఐటీ, ఇతర కార్యాలయాల్లో గంటల తరబడి కూర్చుని పనిచేసే వారు ఎదుర్కొంటున్న ప్రధాన సమస్య శారీరక నొప్పులు. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకునే ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ ఎర్గోనామిక్స్ ఎట్ హోమ్ అండ్ వర్క్ అనే అంశంపై ఒక ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాన్ని ఆన్‌లైన్ వేదికగా నిర్వహించింది. ఇల్లు, కార్యాలయాల్లో సరైన పని తీరు, కూర్చునే విధానంపై ప్రముఖ్య వైద్య నిపుణులు ఎర్గోనామిస్ట్ మను నెల్లుట్ల పలు కీలక సూచనలు చేశారు.

శరీర కండరాలు పెంచే ఆహార పదార్థాలు ఇవేశరీర కండరాలను పెంచుకోవడానికి ఆహారం కీలక పాత్ర పోషిస్తుందనడంలో సందేహం లేదు. కండర ద్రవ్యరాశిని పెంచడానికి మీరు తినగలిగే ఎనిమిది కండరాలను పెంచే ఆహారాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. కోడిగుడ్లు మాంసకృత్తుల నుండి పోషకాలతో సమృద్ధిగా ఉంటాయి, బి12, బి6, థయామిన్ విటమిన్ల శక్తివంతమైన మిశ్రమాన్ని కలిగి ఉంటాయి. ఇప్పటికే ఆహారంలో తగినంత కొవ్వును కలిగి ఉంటే, ప్రోటీన్ తీసుకోవడం పెంచడానికి అవసరమైతే చేపలు తినవచ్చు. బాదం పప్పులు, వాల్‌నట్‌లను మితంగా తింటుంటే కండరాలను నిర్మించడానికి అద్భుతమైన ఎంపిక. అమైనో ఆమ్లాలు కలిగిన సోయాబీన్స్ తింటుంటే కండరాలను పెంచుకునే అవకాశం వుంటుంది.

విశాఖపట్నంలో ఫరెవర్ న్యూ మొదటి స్టోర్ ప్రారంభంఈ ఏప్రిల్‌లో, విశాఖపట్నం ఒక సరికొత్త వాణిజ్య విభాగంలోకి అడుగుపెడుతోంది. నగరంలోని ఇనార్బిట్ మాల్ లోని అప్పర్ గ్రౌండ్ ఫ్లోర్లో ఈ స్టోర్‌ ఏర్పాటు చేయబడింది. ఇటీవల ప్రారంభమైన స్టోర్ ద్వారా ఈ బ్రాండ్ ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోకి అధికారికంగా ప్రవేశించింది. తద్వారా, నిరంతరం మారుతున్న, డిజైన్-ఆధారిత అభిరుచులచే ప్రభావితమైన మార్కెట్‌కు, తనదైన ప్రత్యేక శైలి సున్నితమైన, సందర్భోచిత దుస్తులు, ఆధునిక స్త్రీత్వపు ప్రపంచాన్ని తీసుకువస్తోంది. ఈ స్టోర్ ఆధునిక, స్ట్రీమ్‌లైన్డ్ లేఅవుట్‌తో రూపొందించబడింది, ఇది వినియోగదారులకు పూర్తి స్పష్టత, సౌలభ్యాన్ని అందించే రీతిలో ఉంటుంది.

హైదరాబాద్‌లో బ్రాండ్ బొటిక్‌ను ప్రారంభించిన లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్హైదరాబాద్: స్విస్ వాచ్ బ్రాండ్ లాంజీన్స్, హైదరాబాద్‌లోని ఇనార్బిట్ మాల్‌లో ఈరోజు తమ రెండవ బొటిక్‌ను ప్రారంభించింది. ఈ బొటిక్‌లను లాంజీన్స్ ఫ్రెండ్ ఆఫ్ ది బ్రాండ్ సారా అలీ ఖాన్ ప్రారంభించారు. అనంతరం, ఆమె జూబ్లీ హిల్స్‌లోని బొటిక్‌ను సందర్శించి, కొంతమంది ఎంపిక చేసిన కస్టమర్లతో ముచ్చటించారు. ఈ కార్యక్రమంలో భాగంగా, బ్రాండ్ యొక్క సరికొత్త లాంజీన్స్ ప్రైమాలూనా కలెక్షన్‌ను ప్రదర్శించడానికి ఇనార్బిట్ మాల్ లోని ఆట్రియం వద్ద ఒక ఫ్యాషన్ షోను నిర్వహించారు. సారా అలీ ఖాన్ తన సహజమైన ఆకర్షణ, హుందాతనంతో, ఈ కలెక్షన్‌లోని తనకు ఇష్టమైన ప్రైమాలూనా మోడల్‌ను ధరించి స్టైల్‌గా ర్యాంప్‌పై నడిచారు.
