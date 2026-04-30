ఏఐ - ఐటీపై మంత్రులు పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలి : సీఎం చంద్రబాబు
తన మంత్రివర్గ సహచరులకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు కీలక సూచనలు చేశారు. మంత్రులు కృత్రిమ మేథ, ఐటీ వంటి రంగాలపై పరిజ్ఞానం పెంచుకోవాలని ఆయన సూచించారు. ఆయన సారథ్యంలో ఏపీ మంత్రివర్గ సమావేశం గురువారం జరిగింది. ఇందులో తాజా పరిణామాలపై చర్చించారు. గూగుల్ని రాష్ట్రానికి తెచ్చే క్రమంలో చోటుచేసుకున్న వివిధ పరిణామాలను గుర్తుచేసుకున్నారు. అమెరికా పర్యటనలో గూగుల్ ప్రతినిధులను మంత్రి లోకేశ్ కలిసి ఒప్పించిన తీరును వివరించారు.
‘జలధార- జలహారతి’ కార్యక్రమంలో మంత్రుల భాగస్వామ్యం ఉండేలా చూడాలని నిమ్మల రామానాయుడుకు సూచించారు. పెరుగుతున్న ఉష్ణోగ్రతల దృష్ట్యా ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ‘సూర్యఘర్’ లక్ష్యాల కోసం ఇంకా కృషి చేయాలని మంత్రి గొట్టిపాటి రవికి సూచించారు. సింగపూర్ పర్యటనకు వెళ్లొచ్చిన మంత్రులు.. అక్కడి అధ్యయనాలపై వ్యక్తిగతంగా నివేదికలు ఇవ్వాలని ఆదేశించారు. పుట్టపర్తి వద్ద ఏరోస్పేస్ డిఫెన్స్ క్లస్టర్కు వేగంగా అనుమతులు రావటం ‘స్పీడ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్’లో భాగమన్నారు.
అమరావతి నిర్మాణాలపై గొడ్డలి పార్టీ విమర్శలను ధీటుగా తిప్పికొట్టాలన్నారు. 'నిర్మాణ ఖర్చులపై దుష్ప్రచారాలను ఎండగడుతూ వాస్తవాలు చెప్పాలి. వైకాపా అసత్య ప్రచారాలను ఎక్కడికక్కడ నియంత్రించాలి. ఇటీవల తలెత్తిన ఇంధన సమస్యపైనా ప్రజలకు వివరించాలి. మంత్రుల సింగపూర్ పర్యటనపై విమర్శలను గట్టిగా తిప్పికొట్టాలి. సింగపూర్లో అధ్యయనం చేసిన ఉత్తమ విధానాలు అందరికీ చెప్పాలి' అని సూచించారు.