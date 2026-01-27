సీఎం హోదాను పక్కనబెట్టి.. సాధారణ కార్యకర్తలా శిక్షణకు హాజరైన చంద్రబాబు
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత చంద్రబాబు నాయుడు ఓ సామాన్య కార్యకర్తలా మారిపోయారు. ఇక్కడ తాను ముఖ్యమంత్రిని కాదని, మీలాగే తాను కూడా ఓ సాధారణ కార్యకర్తనేనని అన్నారు. దీంతో పార్టీ శిక్షణ తరగతుల్లో కూర్చొని శ్రద్ధగా పాఠాలు ఆలకించారు.
పార్టీ కేంద్ర కార్యాలయమైన ఎన్టీఆర్ భవన్లో జరిగిన పార్లమెంట్ కమిటీ వర్క్షాప్లో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న గదుల్లోకి వెళ్లిన ఆయన.. నేతల మధ్య కూర్చొని శిక్షణ తరగతులను విన్నారు. కొత్తగా ఎంపికైన పార్లమెంట్ పార్టీ అధ్యక్షులకు మాజీ మంత్రి పత్తిపాటి పుల్లారావు ఈ శిక్షణా తరగతులను నిర్వహించారు.
నాయుకులు చెప్పేది శ్రద్ధగా విని.. వర్క్ షాప్ జరుగుతున్న తీరును పరిశీలించారు. మంగళవారం ఉదయం నుంచి పార్టీ కార్యాలయంలోనే ఉన్న మంత్రి నారా లోకేష్.... ప్రతి గదిలోకి వెళ్లి వర్క్ షాప్లోని అన్ని బృందాల సభ్యులతో ముచ్చటించారు. 25 పార్లమెంట్ కమిటీల నుంచి 1050 మంది కమిటీ సభ్యులు వర్క్ షాప్నకు హాజరయ్యారు.
నాలుగున్నర దశాబ్దాల పార్టీ ప్రయాణం, పార్టీ భావజాలం, క్యాడర్ మేనేజ్మెంట్, కార్యకర్తలు ప్రాధాన్యం వంటి అంశాలపై శిక్షణ తరగతులు నిర్వహించారు. కూటమి ప్రభుత్వ పథకాలు, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, విజన్ ప్రణాళికలు, అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి వంటి అంశాలపై జరిగిన వర్క్షాప్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు పాల్గొన్నారు.