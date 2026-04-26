టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పై కేసు నమోదుకు సీఎం చంద్రబాబు ఆదేశం
చట్టాన్ని చేతుల్లోకి తీసుకునే వారిని ఎట్టిపరిస్థితుల్లోనూ ఉపేక్షించవద్దని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. అన్నమయ్య జిల్లా మదనపల్లె - తిరుపతి జాతీయ రహదారిపై గండబోయినపల్లె వద్ద ఉన్న టోల్ప్లాజా సిబ్బందిపై తన సొంత పార్టీ టీడీపీకి చెందిన కళ్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యే అమిలినేని సురేంద్రబాబు అనుచరులు దాడికి పాల్పడిన విషయం రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా సంచలనం సృష్టించింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న చంద్రబాబు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. దాడికి పాల్పడిన వారిపై కేసులు నమోదు చేయాలని ఆదేశించారు.
మదనపల్లె - తిరుపతి జాతీయ రహదారిపై గండబోయినపల్లె వద్ద ఉన్న టోల్ప్లాజా సిబ్బందిపై 'ఎమ్మెల్యే వాహనాలను ఆపుతారా' అంటూ సురేంద్రబాబు అనుచరులు రెచ్చిపోయారు. ఎమ్మెల్యే తన అనుచరులతో కలిసి తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకుని తిరుగు పయనమయ్యారు. మార్గం మధ్యలో వాల్మీకిపురం మండల పరిధిలోని గండబోయినపల్లె టోల్గేట్ వద్దకు రాగానే సిబ్బంది టోల్ఫీజు చెల్లించాలని కోరారు.
ఎమ్మెల్యే వాహనాలను గుర్తించినా కూడా టోల్ఫీజు చెల్లించమంటారా అంటూ ఆయన అనుచరులతో పాటు గన్మెన్ తీవ్ర ఆగ్రహానికి గురయ్యారు. వెంటనే కారులో నుంచి దిగిన గన్మెన్ టోల్ బ్యారియర్ను ధ్వంసం చేశారు. ఆ తర్వాత టోల్ప్లాజా మేనేజర్ రవి, మహిళా ఉద్యోగి శ్రీలతను దూషిస్తూ ఆమెపై దాడికి పాల్పడ్డారు. గన్మెన్.. ఆమె జుట్టు పట్టుకుని కొట్టడం సీసీటీవీ దృశ్యాల్లో కనిపించింది. ఆ సమయంలో ఎమ్మెల్యే వాహనంలోనే ఉన్నారు. అయినా సరే ఆయన ఆపకుండా కారులోనే కూర్చొండిపోయారు.