సంబంధిత వార్తలు
- శస్త్రచికిత్స అనంతరం అమరావతికి తిరిగి వచ్చిన పవన్ కల్యాణ్
- ఇంధన పొదుపు .. కాన్వాయ్లోని వాహనాలు తగ్గించండి : చంద్రబాబు ఆదేశం
- వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సంస్కృతి ఇకపై శాశ్వతంగా కొనసాగుతుంది.. ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు
- విశాఖను విశ్వనగరంగా చేస్తాం : ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు
- హైదరాబాదులో ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు గారి కుటుంబాన్ని కలిశాను: ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడి
కేవలం నాలుగు వాహనాల కాన్వాయ్తో సచివాలయానికి వచ్చిన సీఎం చంద్రబాబు
ఇంధన పొదుపుపై ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ ఇచ్చిన పిలుపు మేరకు ఏపీ ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు తన కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను గణనీయంగా తగ్గించుకున్నారు. గతంలో 12 వాహనాలతో ఉండే కాన్వాయ్ ఇపుడు కేవలం నాలుగు వాహనాలకే పరిమితం చేశారు. ఈ నిర్ణయాన్ని తక్షణమే అమలు చేసిన చేయడంతో పాటు బుధవారం ఆయన కేవలం నాలుగు వాహనాల వాహనశ్రేణితోనే సచివాలయానికి వచ్చారు.
గురువారం ఉండవల్లిలోని తన నివాసం నుంచి సచివాలయంలో జరిగే కేబినెట్ సమావేశానికి హాజరయ్యేందుకు సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు నాలుగు వాహనాల కాన్వాయ్తోనే బయలుదేరారు. ఇకపై తన ప్రయాణాలన్నింటికీ ఈ కుదించిన వాహనాల సంఖ్యతోనే కాన్వాయ్ను ఉపయోగించాలని ఆయన కోరారు.
ఈ సందర్భంగా చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, మంత్రులు, ప్రజా ప్రతినిధులు కూడా తమ వాహనశ్రేణిని తగ్గించుకుని ఇంధనాన్ని ఆదా చేయాలని, తద్వారా ప్రజాధనం వృథాను అరికట్టాలని ఆయన సూచించారు. ముఖ్యమంత్రి సూచనతో పలువురు మంత్రులు కూడా తమ కాన్వాయ్లోని వాహనాల సంఖ్యను తగ్గించుకున్నట్టు సమాచారం.
ఐదు సూత్రాల చుట్టూ తిరిగే జీవితనేపథ్యంగా ఏదైనా సాధ్యమే మూవీ
ఆధ్యాత్మికతను, మానవ సంబంధాలను మేళవిస్తూ శ్రీ ఆది లక్ష్మి పిక్చర్స్ బ్యానర్పై నిర్మిస్తున్న సరికొత్త చిత్రం "ఏదైనా సాధ్యమే". ఈ సినిమాకు దైవం తోడుంటే.. అనేది ఉపశీర్షిక. ఈ చిత్ర టైటిల్ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమం హైదరాబాద్లోని ఫిల్మ్ ఛాంబర్లో ఘనంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో చిత్ర దర్శకుడు మద్దూరి రాజా, నిర్మాత అనిల్ మునగనూరి, ఎగ్జిక్యూటివ్ ప్రొడ్యూసర్ ఎన్. సుబ్రహ్మణ్యం, చిత్ర బృందం పాల్గొన్నారు.
'జన నాయగన్' నిర్మాతకు తమిళనాడు సీఎం విజయ్ నుంచి పిలుపు.. ఎందుకో తెలుసా?
సూర్య నిర్మాతకు ఆర్థిక కష్టాలు.. విడుదలకు నోచుకోని 'కరుప్పు'
సూర్య హీరోగా నటించిన తాజా చిత్రం కరుప్పు. తెలుగులో వీరభద్రుడు పేరుతో రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఆర్జే బాలాజీ దర్శకుడు. డ్రీమ్ వారియర్ పిక్చర్స్ పతాకంపై నిర్మాతలు ఎస్ఆర్ ప్రకాష్ బాబు, ఎస్ఆర్ ప్రభులు నిర్మించార. ఈ నెల 14వ తేదీ గురువారం విడుదల కావాల్సిన ఈ చిత్రానికి ఆర్థిక కష్టాల్లో చిక్కుకుంది. దీంతో సినిమాను విడుదల చేయలేకపోయారు.
Modi: ప్రధాని మోదీ మాటలను ప్రచారం చేసుకుంటున్న మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ టీమ్
త్రిగుణ్, పాయల్ రాధాకృష్ణ ప్రధాన పాత్రల్లో చేస్తున్న హోల్సమ్ ఎంటర్టైనర్ 'మిస్టర్ వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్'. మధుదీప్ చెలికాని రచన, దర్శకత్వం వహించారు. CH.V.S.N బాబ్జీ సమర్పణలో లోటస్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ బ్యానర్ పై అరవింద్ మండెం నిర్మించారు. శ్రీ వెంకట సాయి ఫిలిమ్స్ ద్వారా ముత్యాల రామ్ దాస్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ చేస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా మేకర్స్ ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ నిర్వహించారు.
జునైద్ ఖాన్తో సాయి పల్లవి సినిమా.. ఆమెను తప్పు చెప్పొద్దు...
అమీర్ ఖాన్ నిర్మించిన చిత్రం ఏక్ దిన్, ఇందులో ఆయన కుమారుడు జునైద్ ఖాన్ సాయి పల్లవితో కలిసి నటించారు. అయితే, ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఘోరంగా నిరాశపరిచింది. థియేటర్లలో కనీసం ఒక్క రోజు కూడా నిలదొక్కుకోలేకపోయింది. ఈ సినిమాతో సాయి పల్లవి హిందీ చిత్రసీమలో అరంగేట్రం చేసింది. ఆసక్తికరంగా, సినిమా విడుదలకు ముందే, ఆ పాత్రకు తాను సరిపోలేదని ఆమె అంగీకరించినట్లు సమాచారం. శర్వానంద్తో కలిసి ఆమె నటించిన గత తెలుగు చిత్రం పడి పడి లేచే మనసుకు, ఏక్ దిన్కు మధ్య సారూప్యతలు ఉన్నాయని చాలామంది ఎత్తి చూపారు. దీనివల్ల ఈ జంట, వారి కథాంశం ప్రేక్షకులకు అంత కొత్తగా అనిపించలేదు.