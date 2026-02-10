హస్తినలో సీఎం బాబు ... వైజాగ్ మెట్రోకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన కేంద్రం
ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు కేంద్ర ప్రభుత్వం మరో శుభవార్త చెప్పింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎప్పటి నుంచో కోరుతున్న వైజాగ్ మెట్రో ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం ఢిల్లీ పర్యటనలో ఉన్న ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరోమారు చేసిన విజ్ఞప్తికి కేంద్రం సానుకూలంగా స్పందించింది.
సోమవారం ఢిల్లీకి చేరుకున్న చంద్రబాబు మంగళవారం అనేక మంది కేంద్ర మంత్రులతో వరుస భేటీలు నిర్వహించారు. ముఖ్యంగా కేంద్ర గృహ, పట్టణ వ్యవహారాల శాఖామంత్రి మనోహర్ లాల్ ఖట్టర్తో ఆయన సమావేశమయ్యారు. ఈ సందర్భంగా మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టుకు అనుమతి ఇస్తున్నట్టు ఖట్టర్ స్వయంగా సీఎం బాబుకు వెల్లడించినట్టు సమాచారం. ఈ నిర్ణయంతో విశాఖ మెట్రో ప్రాజెక్టులో కీలక ముందడుగు పడినట్టయింది.
విశాఖపట్టణం, విజయవాడ నగరాల్లో నానాటికీ పెరిగిపోతున్న ట్రాఫిక్ రద్దీ, భవిష్యత్ అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని మెట్రో రైల్ ప్రాజెక్టులను చేపట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ మేరకు కేంద్రానికి ప్రతిపాదనలు కూడా పంపించింది. తాజాగా చంద్రబాబు పర్యటన నేపథ్యంలో విశాఖ ప్రాజెక్టుకు ఆమోదం లభించడంతో త్వరలోనే పనులు ముందుకు సాగే అవకాశం ఉంది. అలాగే, విజయవాడ మెట్రో ప్రతిపాదనపై కూడా త్వరలోనే అనుమతులు రావొచ్చని భావిస్తున్నారు.