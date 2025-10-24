శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025
Written By ఠాగూర్
Last Updated : శుక్రవారం, 24 అక్టోబరు 2025 (12:00 IST)

టెక్ దిగ్గజం గూగుల్‌ను ఎంచుకుంది... మీ సంగతేంటి..? దుబాయ్ టెక్ కంపెనీల సీఈవోలతో కీలక భేటీ

chandrababu naidu
దుబాయ్ పర్యటనలో భాగంగా టీడీపీ అధినేత, సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు చాలా బిజీగా ఉన్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా ఆయన అనేక మంది పెట్టుబడిదారులతో వరుస సమావేశాలు నిర్వహిస్తూ తమ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేలా ఆహ్వానిస్తున్నారు. ఇందులోభాగంగా ఆయన యూఏఈలో 12 ప్రముఖ టెక్ కంపెనీల ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారులతో ఒక ఉన్నతస్థాయి సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. "ప్రపంచ టెక్ గూగుల్ ఇప్పటికే విశాఖపట్టణాన్ని ఎంచుకుంది. మరి మీ సంగతేంటి?" అంటూ పారిశ్రామికవేత్తలను ఉద్దేశించి చంద్రబాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు.
 
జీ42ఏఐ సంస్థ ఇండియా సీఈఓ మనుకుమార్ జైన్ ఏర్పాటు చేసిన ఈ నెట్ వర్కింగ్ లంచ్, రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో చంద్రబాబు పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న పురోగామి విధానాలను, పరిశ్రమల స్థాపనకు అందిస్తున్న వేగవంతమైన అనుమతుల గురించి సీఈఓలకు వివరించారు. రాష్ట్ర భవిష్యత్ ప్రణాళికలను, టెక్నాలజీ రంగంలో ఉన్న అపార అవకాశాలను ఆయన వారికి తెలియజేశారు.
 
అనంతరం, త్వరలో విశాఖపట్నంలో జరగనున్న ప్రతిష్ఠాత్మక సీఐఐ భాగస్వామ్య సదస్సుకు హాజరు కావాల్సిందిగా సమావేశంలో పాల్గొన్న పారిశ్రామికవేత్తలందరినీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పేరుపేరునా ఆహ్వానించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టడం ద్వారా లభించే అవకాశాలను స్వయంగా పరిశీలించాలని ఆయన కోరారు. రాష్ట్రంలో వ్యాపార అనుకూల వాతావరణాన్ని కల్పించడంలో తమ ప్రభుత్వం ఎప్పుడూ ముందుంటుందని చంద్రబాబు భరోసా ఇచ్చారు. 

Spirit : ప్రభాస్.. స్పిరిట్ నుంచి సౌండ్ స్టోరీ ప్రోమో - రవితేజ, త్రివిక్రమ్ వారసులు ఎంట్రీ

Spirit : ప్రభాస్.. స్పిరిట్ నుంచి సౌండ్ స్టోరీ ప్రోమో - రవితేజ, త్రివిక్రమ్ వారసులు ఎంట్రీఇండియన్ బిగ్గెస్ట్ సూపర్ స్టార్ ప్రభాస్ పేరుతో స్పిరిట్ నుంచి సౌండ్ స్టోరీ ప్రోమో చిత్ర నిర్మాతలు విడుదల చేసింది. ఐదు భాషల్లో విడుదలైన ఈ ప్రోమో.. ఐ.పి.ఎస్ ఆఫీసర్ సెంట్రల్ జైలుకు రావడం.. అక్కడ ఆఫీసర్ ప్రకాష్ రాజ్ మాట్లాడే పరుషమైన డైలాగ్ లతో మెడికల్ టెస్ట్ కు పంపించండి అంటూ అంటాడు. అనంతరం మిస్టర్ సూపరిడెంట్ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి ఓ బ్యాడ్ హ్యాబిట్ వుంది.. అంటూ ప్రభాస్ డైలాగ్ తో ఎండ్ అవుతుంది. ఇలా కథను కొద్దిగా రిలీవ్ చేసి అభిమానుల్లో క్రూరియాసిటీని నెలకొల్పారు.

Sri Vishnu: ఒంగోలు నేపథ్యంలో శ్రీ విష్ణు, నయన్ సారిక జంటగా చిత్రం

Sri Vishnu: ఒంగోలు నేపథ్యంలో శ్రీ విష్ణు, నయన్ సారిక జంటగా చిత్రంకథానాయకుడు శ్రీ విష్ణు నటిస్తున్న తాజా సినిమా ప్రకటన వెలువడింది. ఒంగోలు పట్టణం నేపథ్యంగా యదునాథ్ మారుతీ రావు దర్శకుడిగా పరిచయం అవుతున్నారు. శ్రీ సుబ్రహ్మణ్యేశ్వర సినిమాస్ బ్యానర్‌పై సుమంత్ నాయుడు జి నిర్మిస్తుండగా హేమ & షాలిని ఈ చిత్రాన్ని సమర్పిస్తారు, సుబ్రహ్మణ్యం నాయుడు జి, రామాచారి ఎం సహ నిర్మాతలు.

Srikanth: ఇట్లు మీ వెధవ.. సినిమా చిత్ర బృందంపై శ్రీకాంత్ సెటైర్

Srikanth: ఇట్లు మీ వెధవ.. సినిమా చిత్ర బృందంపై శ్రీకాంత్ సెటైర్ఈమధ్య తెలుగు సినిమాలకు టైటిల్స్ అనేవి ఆంగ్లంలోనూ కొందరు పెడుతుంటే మరి కొంతమంది తిట్లను టైటిల్ గా పెడుతున్నారు. ఇడియట్ అని పూరీ సినిమాకు పెడితే.. ఇట్లు శ్రావణి సుబ్రమణ్యం వంటి టైటిల్ తోనూ రవితేజ చేశారు. తాజాగా ఇట్లు మీ ఎదవ టైటిల్ ఓ సినిమాకు పెట్టారు. ఇందులో ఉన్నట్ట మరి లేనట్ట సాంగ్ ను శ్రీకాంత్ తో విడుదల చేయడానికి చిత్ర టీమ్ వెళ్లింది. టైటిల్ విన్న వెంటనే ఇలాంటి టైటిల్స్ ఏమిటని క్లాస్ పీకారు. కానీ సినిమా గురించి దర్శకుడు వివరించడంతో ఆయన అంగీకరించినట్లు తెలిసింది. చివరికి ఈ టైటిల్ ఉన్నట్లా లేనట్లా అంటూ చలోక్తి విసిరారు.

Venu Swamy: రామ్ చరణ్- ఉపాసనల ట్విన్ బేబీస్.. వేణు స్వామి జ్యోతిష్యం తప్పిందిగా?

Venu Swamy: రామ్ చరణ్- ఉపాసనల ట్విన్ బేబీస్.. వేణు స్వామి జ్యోతిష్యం తప్పిందిగా?సెలబ్రెటీ జ్యోతిష్యుడిగా పేరు పొందిన వేణు స్వామి గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆయన చుట్టూ జ్యోతిష్యం కోసం తిరిగే సెలెబ్రిటీలు చాలామంది వున్నారు. సెలెబ్రిటీలు.. వారి జీవితాల గురించి బహిరంగంగా కామెంట్లు చేసి వార్తల్లో నిలిచే వేణు స్వామిని ప్రస్తుతం ఏకిపారేస్తున్నారు నెటిజన్లు. తాజాగా రామ్ చరణ్- ఉపాసనల పాప జ్యోతిష్యంలో వేణు స్వామిని ఆడుకుంటున్నారు అభిమానులు. రామ్ చరణ్- ఉపాసన రెండోసారి తల్లిదండ్రులు కాబోతున్నారనే గుడ్ న్యూస్‌తో వేణు స్వామి జోస్యం మరోసారి తప్పిందని తెలుస్తోంది.

Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసనకు ట్విన్ బేబీస్ రానున్నారా? (video)

Upasana: రామ్ చరణ్, ఉపాసనకు ట్విన్ బేబీస్ రానున్నారా? (video)ఉపాసన కామినేని కొణిదెల, రామ్ చరణ్‌లకు కవలలు పుట్టబోతున్నారని తెలిసింది. ఈ జంట త్వరలో కవలలను స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. ఇప్పటికే ఉపాసన బేబీ షవర్ వేడుకకు సంబంధించిన ఫోటోలు నెట్టింట వైరల్ అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చెర్రీ దంపతులు కవల పిల్లలకు జన్మనివ్వబోతున్నారనే విషయం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

మోతాదుకి మించి చపాతీలు తింటే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?గోధుమ పండితో తయారు చేసే వాటిలో చపాతీలు కూడా వుంటాయి. ఇవి ఆరోగ్యకరమైనవే అయినప్పటికీ, కొన్ని సందర్భాలలో లేదా కొన్ని పరిస్థితులలో వీటిని ఎక్కువగా తీసుకోవడం వలన లేదా కొన్ని రకాల ఆరోగ్య సమస్యలు ఉన్నవారికి కొన్ని సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కలిగే అవకాశం ఉంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. చపాతీలు తయారయ్యే గోధుమ పిండిలో గ్లూటెన్ అనే ప్రొటీన్ ఉంటుంది. సీలియాక్ వ్యాధి ఉన్నవారు గ్లూటెన్‌ను జీర్ణించుకోలేరు. చపాతీలు తింటే తీవ్రమైన కడుపు నొప్పి, వాంతులు, పోషకాహార లోపం, ప్రేగులలో వాపు వంటి సమస్యలు వస్తాయి.

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?

ఆహారంలో అతి చక్కెర వాడేవాళ్లు తగ్గించేస్తే ఏం జరుగుతుందో తెలుసా?చక్కెరను అతిగా వాడటం చాలామందికి అలవాటు. రుచికి సరిపడా వేసుకుంటే ఎలాంటి సమస్య వుండదు కానీ మోతాదుకి మించి చక్కెరను వాడితో అనారోగ్య సమస్యలు తలెత్తే అవకాశం వుంటుందంటున్నారు వైద్య నిపుణులు. అందువల్ల కాస్తంత చక్కెరను తగ్గించుకుంటే దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలుంటాయని అంటున్నారు. అధిక చక్కెర రక్తపోటు, కొలెస్ట్రాల్ స్థాయిలను పెంచుతుంది. చక్కెర మానేయడం వల్ల గుండె జబ్బుల ప్రమాదం తగ్గుతుంది. ఫ్రక్టోజ్ అధికంగా ఉన్న చక్కెరను తగ్గించడం వల్ల కొవ్వు కాలేయ వ్యాధి ప్రమాదం కూడా తగ్గుతుంది. టైప్ 2 డయాబెటిస్ ప్రమాదం తగ్గుతుంది.

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్

మిస్సోరీలో దిగ్విజయంగా నాట్స్ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్స్అమెరికాలో తెలుగువారిని ఒక్కటి చేసేలా అనేక కార్యక్రమాలు చేస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ తాజాగా మిస్సోరీ తెలుగువారి కోసం వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు నిర్వహించింది. నాట్స్ మిస్సోరీ విభాగం ఆధ్వరంలో ఫెంటన్ మిస్సోరీలోని లెగసీ వీటీసీలోఈ వాలీబాల్, త్రోబాల్ టోర్నమెంట్లు జరిగాయి. తెలుగు క్రీడాకారులలో ఉత్సాహాన్ని నింపుతూ సాగిన ఈ క్రీడా సంబరం తెలుగు క్రీడా ప్రేమికులను విశేషంగా ఆకట్టుకుంది. చెస్టర్‌ఫీల్డ్ సిటీ కౌన్సిల్ సభ్యుడు గ్యారీ చేతుల మీదుగా ఈ టోర్నమెంట్‌ను నాట్స్ ప్రారంభించింది. ఈ టోర్నమెంట్లలో మొత్తం 25 జట్లు, 200 మందికి పైగా ఆటగాళ్లు తమ ప్రతిభను ప్రదర్శించారు.

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?

మసాలా టీ తాగడం వలన కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏంటి?మసాలా టీ. ఈ టీలో ఉపయోగించే అల్లం, ఏలకులు, దాల్చిన చెక్క, లవంగాలు వంటి సుగంధ ద్రవ్యాల వల్ల అనేక ఆరోగ్యకరమైన లక్షణాలు ఉంటాయి. మసాలా దినుసుల్లో ఉండే యాంటీఆక్సిడెంట్లు, యాంటీ బాక్టీరియల్ లక్షణాలు రోగనిరోధక వ్యవస్థను బలపరుస్తాయి. ఇది జలుబు, దగ్గు, ఫ్లూ వంటి ఇన్ఫెక్షన్లు, వైరస్‌లతో పోరాడటానికి సహాయపడుతుంది. అల్లం, ఏలకులు, లవంగాలు వంటివి జీర్ణవ్యవస్థ పనితీరును మెరుగుపరచడంలో సహాయపడతాయి. ఇది కడుపు ఉబ్బరం, గ్యాస్ మరియు జీర్ణ సమస్యల నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. అల్లం, లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క వంటి మసాలాలు యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ లక్షణాలను కలిగి ఉంటాయి.

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్

ఆరోగ్యకరమైన కేశాల కోసం వాల్ నట్స్జట్టు రాలిపోవడం, పలచబడిపోవడం సమస్యతో చాలామంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు. అలా జుట్టు రాలకుండా పెరుగుదలకు వాల్‌నట్స్ ఎంతో ఉపయోగపడుతాయి. ఈ వాల్‌నట్స్ ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వాల్‌నట్‌లను ఉపయోగించడం వల్ల జుట్టు పెరుగుదల మెరుగుపడుతుంది. వాల్‌నట్‌తో చుండ్రు, దురద నుండి ఉపశమనం కలిగిస్తుంది. వీటిని ఉపయోగించడం ద్వారా జుట్టును నల్లగా మార్చుకోవచ్చు. వాల్‌నట్ తీసుకోవడం వల్ల జుట్టు కుదుళ్లలో రక్త ప్రసరణ సక్రమంగా ఉంటుంది. జుట్టు పెరుగుదలకు ప్రతిరోజూ 4 వాల్‌నట్‌లను తీసుకోండి. వాల్‌నట్‌ పేస్టును తేనె, కలబందతో కలిపి తలకు అప్లై చేయడం వల్ల కుదుళ్లు గట్టిపడతాయి.
