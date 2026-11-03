ఎన్నికల కంటే ప్రజల ప్రాణాలకే తొలి ప్రాధాన్యత : సీఎం చంద్రబాబు
తనకు ఎన్నికల కంటే ప్రజల ప్రాణాలకే తొలి ప్రాధాన్యత అని ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. మురసు తుఫాను పరిస్థితిపై సమీక్ష సందర్భంగా ఆయన మీడియాతో మాట్లాడారు. తమ కూటమి ప్రభుత్వం ఎన్నికల కంటే ప్రజల ప్రాణాలకే తొలి ప్రాధాన్యత ఇస్తుందన్నారు.
ప్రజల బాధలను తొలగించగలిగితే ఎన్నికల్లో ఫలితాలు వాటంతట అవే వస్తాయని తాను నమ్ముతానన్నారు. ప్రజలకు సుపరిపాలన అందించడంతో పాటు అభివృద్ధి, సంక్షేమాన్ని సమర్థంగా అమలు చేయడమే ప్రభుత్వ ధ్యేయమని తెలిపారు. తుఫాను ప్రభావిత ప్రాంతాల్లో పరిస్థితులను స్వయంగా పరిశీలించేందుకు బుధవారం కూడా క్షేత్రస్థాయి పర్యటనకు వెళ్లనున్నట్టు చెప్పారు. బుడమేరు విషయంలో ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని, వదంతులు నమ్మి ఆందోళన చెందవద్దని చంద్రబాబు స్పష్టం చేశారు.
అర్నబ్, మురసు తుఫాన్లతో పాటు ఎల్నినో ప్రభావం కూడా రాష్ట్రాన్ని వెంటాడుతోందన్నారు. మూడు సమస్యలు ఒకేసారి ఎదురుకావడం ఇదే తొలిసారి కావచ్చని అభిప్రాయపడ్డారు. తుఫాన్ల ప్రభావంతో అంటువ్యాధులు ప్రబలకుండా ప్రభుత్వం అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటోందని, ప్రజలు కూడా అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు.
రాష్ట్రంలో ఇప్పటికీ 27 శాతం లోటు వర్షపాతం ఉందని తెలిపారు. రెస్క్యూ, రిలీఫ్, రిహాబిలిటేషన్ కార్యక్రమాలపై ప్రభుత్వం ప్రధానంగా దృష్టి సారించిందని చెప్పారు. తుఫాన్ల కారణంగా 4,095 గ్రామాల్లో విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం కలిగిందని, 548 సబ్స్టేషన్లలో సరఫరా నిలిచిపోయిందని ముఖ్యమంత్రి వివరించారు.