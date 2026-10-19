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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Monday, 19 October 2026 (14:27 IST)

వైకాపా నేతలు ఉన్మాదుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారు.. తొక్కి నార తీయండి : సీఎం చంద్రబాబు (Video)

Chandrababu Naidu
Written By: ఠాగూర్
Updated: Mon, 19 Oct 2026 (14:27 IST)
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వైకాపా నేతలు ఉన్మాదుల్లా ప్రవర్తిస్తున్నారని, వారికి నార తీయాలని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. పైగా, ఎన్ని సవాళ్లు ఎదురైనా ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకున్నామని చెప్పారు. ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడమే తమ ప్రాధాన్యత అని తెలిపారు.
 
ఆయన సోమవారం ఉండవల్లిలో నిర్వహించిన మీడియా సమావేశంలో సీఎం మాట్లాడారు. స్థానిక ఎన్నికల పరిణామాలపైనా ఆయన స్పందించారు. వైకాపా నేతలు వ్యవహరిస్తున్న తీరుపై సీఎం ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. రాష్ట్రాభివృద్ధిని చూసి ఓర్వలేక గొడ్డలిపార్టీ నేతలు రోడ్లు కూడా తవ్వుతున్నారని చంద్రబాబు మండిపడ్డారు. వైకాపా నేతలు ఉన్మాదుల్లా వ్యవహరిస్తున్నారన్నారు. 
 
మెగా డీఎస్సీని అడ్డుకోవాలని అనేకసార్లు కోర్టులకు వెళ్లారని.. గొడ్డలి పార్టీ చేసిన తప్పులు ప్రజల మనసు నుంచి ఎప్పటికీ పోవు అని వ్యాఖ్యానించారు. 'గత ప్రభుత్వ విధ్వంసంతో ఏపీ బ్రాండ్‌ కోల్పోయాం. ఇప్పుడిప్పుడే దాని నుంచి కోలుకుంటున్నాం. వైకాపా పాలనలో ప్రజలు ప్రశాంతంగా జీవించలేదు. స్థానిక ఎన్నికలతో పాటు ప్రతి ఎన్నికలకు ప్రాముఖ్యత ఉంటుంది. కేంద్రం, రాష్ట్రం, స్థానికం మూడింటికీ చాలా ప్రాధాన్యత ఉంది. స్థానిక సంస్థలు బలోపేతమైతేనే నిజమైన అధికార వికేంద్రీకరణ. ఇచ్చిన మాట నిలబెట్టుకుంటూ ప్రజలకు భద్రత, భరోసా కల్పించాం. గొడ్డలి పార్టీ విధ్వంసం వల్లే కూటమి ఘన విజయం సాధించింది. ఎక్కడా లేనివిధంగా 94 శాతం స్ట్రైక్‌రేట్‌తో ఘన విజయం సాధించాం. 
 
రూ.లక్షన్నర కోట్లతో సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేస్తున్నాం. సంక్షేమ క్యాలెండర్‌ ఫిక్స్‌ చేసి చెప్పిన సమయానికి లబ్ధి చేకూరుస్తున్నాం. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్‌లో ఉన్న ప్రాజెక్టులను పూర్తిచేస్తున్నాం. ప్రభుత్వం అందించే 55 సేవలపై నిత్యం ప్రజాభిప్రాయ సేకరణ చేస్తున్నాం. లోపాలు ఉంటే సరిదిద్దుకుంటున్నాం. రాయలసీమను మళ్లీ రతనాల సీమ చేస్తామని చెప్పాం. అభివృద్ధిలో దేశానికే రాయలసీమను ఒక నమూనాగా తయారుచేస్తాం. 
 
వెలిగొండకు నేనే శంకుస్థాపన చేశా.. మళ్లీ నేను వచ్చాకే ఫేజ్‌-1 పూర్తిచేశా. మార్కాపురం ఇక కరవు ప్రాంతం కాదు.. అన్ని పంటలు పండే ప్రాంతంగా తయారుచేస్తాం. గత ప్రభుత్వంలో స్థానిక సంస్థల నిధులు మళ్లించేశారు. 93 కేంద్ర పథకాలు నిలిపివేశారు. జల్‌జీవన్‌ మిషన్‌ పథకాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు. కేంద్రంతో మాట్లాడి దాన్ని పునరుద్ధరించాం' అని సీఎం వివరించారు. 


 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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