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Written By ఠాగూర్ ఠాగూర్
Last Updated : Friday, 28 August 2026 (17:21 IST)

స్థానిక పోరులో గొడ్డలి పార్టీ అరాచకాలకు పాల్పడొచ్చు : సీఎం చంద్రబాబు

chandrababu
Written By: ఠాగూర్
Published: Fri, 28 Aug 2026 (17:21 IST)
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రాష్ట్రంలో త్వరలో జరిగే స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో గొడ్డలి పార్టీ అరాచకాలకు పాల్పడే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు హెచ్చరించారు. పైగా, ఈ ఎన్నికలు సాఫీగా జరగడం గొడ్డలి పార్టీకి, ఆ పార్టీ అధ్యక్షుడు జగన్మోహన్ రెడ్డికి ఏమాత్రం ఇష్టం లేదని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
శుక్రవారం ఎన్టీఆర్ భవన్‌లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చిట్ చాట్ నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన మాట్లాడుతూ, స్థానిక ఎన్నికలు జరగడం గొడ్డలిపార్టీ నాయకుడికి ఇష్టం లేదన్నారు. అందువల్ల స్థానిక ఎన్నికలను అడ్డుకునేందుకు వైకాపా అధినేత జగన్‌ యత్నిస్తున్నట్లు విమర్శించారు. 
 
ఎన్నికలు వాయిదా పడితే ఆ పార్టీకి లాభం అనుకోవడం దింపుడుకళ్లెం ఆశలే అన్నారు. స్థానిక ఎన్నికలు ప్రత్యక్ష పద్ధతిలో జరిగితేనే రాజకీయ స్థిరత్వం ఉంటుందన్నారు. ఏ ఎన్నికల్లోనైనా బీసీలకు ఎక్కువ సీట్లు ఇచ్చేది టీడీపీనే అని పేర్కొన్నారు. బీసీలకు 34 శాతం సీట్లు అనేది చట్టపరమైన రక్షణ మాత్రమే అని సీఎం పేర్కొన్నారు. గత ఎన్నికల్లో 34 శాతం కంటే ఎక్కువ సీట్లే బీసీలకు ఇచ్చినట్లు తెలిపారు. 
About Writer
ఠాగూర్
ఠాగూర్ పులపాక ప్రముఖ దినపత్రిక ఈనాడు, చెన్నై కార్యాలయంలో 'న్యూస్ కాంట్రిబ్యూటర్‌'గా జర్నలిజం ఓనమాలు నేర్చుకున్నారు. హైదరాబాద్ కార్యాలయంలో 'ఆంధ్రజ్యోతి' సబ్-ఎడిటర్ పని చేశారు. 2007 నుంచి 'వెబ్ దునియా'లో అసిస్టెంట్ ఎడిటర్‌‌గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు..... మరింత చదవండి
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